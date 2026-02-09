Η QatarEnergy αναβάλλει το μεγάλο πρόγραμμα LNG για το δ τρίμηνο του 2026

Το έργο αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της επέκτασης του Κατάρ, η οποία θα διπλασιάσει την εξαγωγική του ικανότητα σε 142 εκατ. τόνους έως το 2030, ενισχύοντας σημαντικά την προσφορά LNG στην παγκόσμια αγορά. Παρά την τεράστια ζήτηση, οι καθυστερήσεις σε έργα LNG σε όλο τον κόσμο και η προσπάθεια της Ευρώπης να αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο κρατούν σε αναμονή τα πλεονάσματα.
Η ConocoPhillips, μέτοχος στο project, είχε προηγουμένως δηλώσει ότι η επέκταση προγραμματίζεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Ωστόσο, τέτοια μεγάλα έργα συνήθως αντιμετωπίζουν τεχνικά ζητήματα, προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και αυξήσεις κόστους, που συχνά προκαλούν καθυστερήσεις.
Παράλληλα, μεγάλο μέρος της νέας παραγωγής δεν έχει ακόμα δεσμευτεί σε μακροπρόθεσμους αγοραστές, μειώνοντας την πίεση για άμεση εκκίνηση και δίνοντας στην QatarEnergy περιθώρια ευελιξίας.