Η QatarEnergy αναβάλλει το μεγάλο πρόγραμμα LNG για το δ τρίμηνο του 2026
21:15 - 09 Φεβ 2026

Η QatarEnergy αναβάλλει το μεγάλο πρόγραμμα LNG για το δ τρίμηνο του 2026

Reporter.gr Newsroom
Η QatarEnergy ανακοίνωσε στους μετόχους και τους αγοραστές ότι η παραγωγή από τη μονάδα North Field East, μέρος της μεγάλης επέκτασης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της χώρας, θα ξεκινήσει πλέον στο δ’ τρίμηνο του 2026, αντί για το γ’ τρίμηνο όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Πηγές του Bloomberg δεν αποκλείουν η εκκίνηση να μεταφερθεί ακόμη και στο 2027. Η εταιρεία δεν σχολίασε άμεσα.

Το έργο αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της επέκτασης του Κατάρ, η οποία θα διπλασιάσει την εξαγωγική του ικανότητα σε 142 εκατ. τόνους έως το 2030, ενισχύοντας σημαντικά την προσφορά LNG στην παγκόσμια αγορά. Παρά την τεράστια ζήτηση, οι καθυστερήσεις σε έργα LNG σε όλο τον κόσμο και η προσπάθεια της Ευρώπης να αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο κρατούν σε αναμονή τα πλεονάσματα.

Η ConocoPhillips, μέτοχος στο project, είχε προηγουμένως δηλώσει ότι η επέκταση προγραμματίζεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Ωστόσο, τέτοια μεγάλα έργα συνήθως αντιμετωπίζουν τεχνικά ζητήματα, προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και αυξήσεις κόστους, που συχνά προκαλούν καθυστερήσεις.

Παράλληλα, μεγάλο μέρος της νέας παραγωγής δεν έχει ακόμα δεσμευτεί σε μακροπρόθεσμους αγοραστές, μειώνοντας την πίεση για άμεση εκκίνηση και δίνοντας στην QatarEnergy περιθώρια ευελιξίας.

