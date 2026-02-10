Μακρόν: Η Ρωσία θα παραμείνει στη γειτονιά μας - Χρειαζόμαστε μια νέα «αρχιτεκτονική» ασφαλείας
12:50 - 10 Φεβ 2026

Η γεωγραφία δεν πρόκειται να αλλάξει και, είτε το θέλουμε είτε όχι, η Ρωσία θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά μας, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξή του που παραχώρησε σε έξι ευρωπαϊκές εφημερίδες.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι την ημέρα που η Μόσχα και το Κίεβο θα καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία, θα είναι απαραίτητο να οικοδομηθεί μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ευρώπη, με τη συμμετοχή της Ρωσίας. Στόχος του, όπως διευκρίνισε, είναι να συμπεριληφθούν οι ευρωπαϊκοί εταίροι σε μια επανεκκίνηση του διαλόγου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Είναι κρίσιμο να ξαναρχίσουμε την ευρωπαϊκή συζήτηση με τους Ρώσους, χωρίς αφέλεια και χωρίς να ασκούμε πίεση στην Ουκρανία, αλλά ταυτόχρονα να μην εξαρτόμαστε από τρίτες δυνάμεις σε αυτή τη διαδικασία», ανέφερε, σχολιάζοντας την πρόσφατη γαλλική αποστολή στη Μόσχα, με επικεφαλής τον σύμβουλό του Εμανουέλ Μπον.

Ο Μακρόν παραδέχθηκε ότι η Ρωσία προς το παρόν δεν επιδιώκει ειρήνη, αλλά τόνισε τη σημασία των νέων τεχνικών διαύλων επικοινωνίας που έχουν ανοίξει.

Η αντίδραση του Κρεμλίνου

Από πλευράς Κρεμλίνου, ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως «ακούσαμε τις δηλώσεις του Μακρόν και παραμένουμε ανοιχτοί σε διάλογο». Σχετικά με την επίσκεψη του απεσταλμένου του Γάλλου προέδρου στη Μόσχα, πρόσθεσε ότι υπήρξαν επαφές με τη Γαλλία, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Παρίσι επιθυμεί να αναβαθμίσει τον διάλογο πέρα από το τεχνικό επίπεδο.

Στη συνέντευξή του, ο Μακρόν τόνισε ότι ο διάλογος με τον Πούτιν πρέπει να γίνεται «χωρίς υπερβολικό αριθμό συνομιλητών» και απέκρουσε τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, και ειδικότερα του Ντόναλντ Τραμπ, για άμεσο τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι η συζήτηση δεν πρέπει να εκχωρείται σε τρίτες δυνάμεις.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε την Πέμπτη ότι ο Πούτιν ήταν έτοιμος να δεχτεί τηλεφώνημα από τον Μακρόν, σημειώνοντας σε συνέντευξή του στο κρατικό δίκτυο RT: «Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε και να συζητήσετε κάτι σοβαρά, τότε τηλεφωνήστε».

Επισημαίνεται ότι η τελευταία δημόσια επικοινωνία μεταξύ Μακρόν και Πούτιν είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2025, η πρώτη μετά από δυόμισι χρόνια πολεμικών συγκρούσεων.

