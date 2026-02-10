Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σχολίασε την Τρίτη 10/2 ότι η δημοσιοποίηση των αρχείων του Τζέφρι Έπσταϊν αποκαλύπτει τη διαφθορά και την κρυφή εξουσία των δυτικών ελίτ, χαρακτηρίζοντας τα στοιχεία ως «καθαρό σατανισμό».

Σε συνέντευξη στο ρωσικό κανάλι NTV, ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι η υπόθεση Έπσταϊν «αποκάλυψε το πραγματικό πρόσωπο της συλλογικής Δύσης και του βαθιού κράτους που προσπαθεί να κυβερνήσει τον κόσμο». Παράλληλα, αναφέρθηκε στους δεσμούς του καταδικασμένου σεξουαλικού επιχειρηματία με Ρώσους δισεκατομμυριούχους, ενώ επικαλέστηκε τον σοβιετικό ποιητή Βλαντιμίρ Βισότσκι για να τονίσει την «παγκόσμια διείσδυση» των δυτικών δομών εξουσίας.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, πρόσθεσε ότι τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν ένα ακραίο επίπεδο διαφθοράς μεταξύ των δυτικών ελίτ.

Τα σχόλια αυτά έρχονται καθώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε νέα παρτίδα εγγράφων, που περιλαμβάνει ονόματα υψηλόβαθμων προσώπων, όπως ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, ο πρώην πρίγκιπας Ανδρέας, ο Βρετανός πρέσβης στην Ουάσινγκτον Πίτερ Μάντελσον και ο προσωπάρχης του Βρετανού πρωθυπουργού Μόργκαν ΜακΣούινι.

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει κύμα παραιτήσεων και αντιδράσεων σε διάφορες χώρες:

Στη Νορβηγία, η πρέσβειρα Μόνα Γιούλ και ο πρώην πρωθυπουργός Θόρμπιορν Γιάγκλαντ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διαφθορά. Η πριγκίπισσα διάδοχος Μέτε-Μάριτ ζήτησε συγγνώμη για τις διασυνδέσεις της με τον Έπσταϊν.

Στη Σλοβακία, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Μίροσλαβ Λάιτσακ παραιτήθηκε από τη θέση του συμβούλου εθνικής ασφάλειας.

Στη Σουηδία, η αξιωματούχος του ΟΗΕ Τζοάνα Ρουμπινστάιν αποχώρησε από τη θέση της.

Στη Γαλλία, ο υπουργός Πολιτισμού Ζακ Λανγκ προσφέρθηκε να παραιτηθεί από την προεδρία του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου.

Με αφορμή τις αποκαλύψεις, ο Λαβρόφ επέμεινε ότι τα αρχεία αποκαλύπτουν τη λειτουργία ενός σκοτεινού, διεθνούς δικτύου εξουσίας και χαρακτήρισε τις αποκαλύψεις ως «πέρα από κάθε ανθρώπινη λογική».