Μακελειό στον Καναδά - Τα στοιχεία του 18χρονου δράστη
09:41 - 12 Φεβ 2026

Μακελειό στον Καναδά - Τα στοιχεία του 18χρονου δράστη

Ένας 18χρονο άτομο κατονομάστηκε ως ο δράστης της επίθεσης με πυροβολισμούς που στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους στη Βρετανική Κολομβία του Καναδά.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο Jesse Van Rootselaar βρέθηκε νεκρός στο σημείο, έχοντας αυτοπυροβοληθεί. Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 25 ακόμη τραυματίστηκαν στο Γυμνάσιο–Λύκειο Tumbler Ridge Secondary School. Δύο ακόμη άτομα —η μητέρα του υπόπτου, 39 ετών, και ο ετεροθαλής αδελφός του, 11 ετών— βρέθηκαν νεκροί σε κοντινή κατοικία.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο Van Rootselaar γεννήθηκε βιολογικά άνδρας αλλά αυτοπροσδιοριζόταν ως γυναίκα.

«Μπορώ να πω ότι ο Jesse γεννήθηκε βιολογικά άνδρας και πριν από περίπου έξι χρόνια ξεκίνησε τη διαδικασία μετάβασης σε γυναίκα», δήλωσε ο αναπληρωτής επίτροπος της Βασιλικής Καναδικής Έφιππης Αστυνομίας (RCMP), Dwayne McDonald.

Πώς έγινε το μακελειό

Σύμφωνα με τον McDonald, οι πυροβολισμοί στην κοντινή κατοικία σημειώθηκαν πρώτα και στη συνέχεια ο ύποπτος κατευθύνθηκε προς το σχολείο.

Τα θύματα στο σχολείο ήταν μια 39χρονη εκπαιδευτικός, τρεις μαθήτριες ηλικίας 12 ετών και δύο μαθητές, ο ένας 12 και ο άλλος 13 ετών.

Οι αρχές δεν πιστεύουν ότι εμπλέκονται άλλα άτομα στις επιθέσεις.

Η αστυνομία δήλωσε ότι είχε επισκεφθεί την οικογενειακή κατοικία του υπόπτου πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, με ορισμένες κλήσεις να σχετίζονται με ανησυχίες για την ψυχική του υγεία.

Ο ύποπτος διέθετε στο παρελθόν έγκυρη άδεια οπλοκατοχής, η οποία όμως είχε λήξει, σύμφωνα με τον McDonald.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Van Rootselaar είχε εγκαταλείψει το Tumbler Ridge Secondary School πριν από τέσσερα χρόνια.

Οι αρχές βρήκαν δύο πυροβόλα όπλα —ένα μακρύκαννο και ένα τροποποιημένο πιστόλι— στο σημείο. Ωστόσο, ο McDonald δήλωσε ότι παραμένει ασαφές ποιος ήταν ο ακριβής ρόλος τους στην επίθεση.

Στη συνέχεια, η αστυνομία άρχισε να ερευνά το σχολείο για θύματα. Δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο και παραμένουν νοσηλευόμενοι.

Το Tumbler Ridge έχει περίπου 2.400 κατοίκους και το λύκειό του αριθμεί 160 μαθητές στις τάξεις 7 έως 12.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Mark Carney, δήλωσε ότι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί «ήρθαν αντιμέτωποι με ανείπωτη αγριότητα» κατά τη διάρκεια της επίθεσης, σημειώνοντας ότι ορισμένα θύματα παραμένουν στο νοσοκομείο «δίνοντας μάχη για τη ζωή τους».

Ο δήμαρχος του Tumbler Ridge, Darryl Krakowka, δήλωσε στους δημοσιογράφους αργά την Τετάρτη ότι η δεμένη αυτή κοινότητα είναι «μια μεγάλη οικογένεια».

«Δώστε προσοχή όταν κάποιος χρειάζεται να τον ακούσετε», είπε, εμφανώς συγκινημένος σε ορισμένες στιγμές. «Προσφέρετε τον ώμο σας όταν κάποιος τον χρειάζεται. Αγκαλιάστε κάποιον.»

Τελευταία τροποποίηση στις 12/02/2026 - 09:42
