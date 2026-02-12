Ζαχάροβα: Ξεχνά - σκοπίμως;- την ελληνική καταγωγή του Καποδίστρια και κάνει λόγο για «Ρώσο πολιτικό»

Στις 11 Φεβρουαρίου συμπληρώθηκαν 250 χρόνια από την γέννηση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια και η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείο Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα με ανάρτηση της κάνει αναφορά χαρακτηρίζοντας τον «Ρώσο πολιτικό» που προσέφερε «εθνική και πατριωτική υπηρεσία» όταν ανέλαβε κυβερνήτης της Ελλάδας. Στην εν λόγω ανάρτησης της, όμως, η Ζαχάροβα δεν κάνει καμία αναφορά στην ελληνική καταγωγή του Ιωάννη Καποδίστρια, κάτι που σε παλαιότερες δηλώσεις της είχε διατυπώσει, πιο συγκεκριμένα ως «Ρώσο πολιτικό ελληνικής καταγωγής».

Πιο αναλυτικά, η ανάρτηση του ρωσικού ΥΠΕΞ για τον Καποδίστρια αναφέρει: «Στις 11 Φεβρουαρίου, γιορτάσαμε την 250ή επέτειο του Ρώσου πολιτικού και διπλωμάτη Ιβάν Καποδίστρια. Το αποκορύφωμα της εθνικής και πατριωτικής του υπηρεσίας ήταν η εκλογή του τον Απρίλιο του 1827 ως Προέδρου (Κυβερνήτη) του αναδυόμενου ελληνικού κράτους».