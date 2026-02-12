Ζαχάροβα: Ξεχνά - σκοπίμως;- την ελληνική καταγωγή του Καποδίστρια και κάνει λόγο για «Ρώσο πολιτικό»
15:49 - 12 Φεβ 2026

Ζαχάροβα: Ξεχνά - σκοπίμως;- την ελληνική καταγωγή του Καποδίστρια και κάνει λόγο για «Ρώσο πολιτικό»

Reporter.gr Newsroom
Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα,  έκανε ειδική αναφορά στον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδας μετά την Επανάσταση, Ιωάννη Καποδίστρια, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη γέννησή του  στις 11 Φεβρουαρίου αποκαλώντας τον Ρώσο πολιτικό και ξεχνώντας την ελληνική καταγωγή του.

Στις 11 Φεβρουαρίου συμπληρώθηκαν 250 χρόνια από την γέννηση του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια και η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείο Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα με ανάρτηση της κάνει αναφορά χαρακτηρίζοντας τον «Ρώσο πολιτικό» που προσέφερε «εθνική και πατριωτική υπηρεσία» όταν ανέλαβε κυβερνήτης της Ελλάδας. Στην εν λόγω ανάρτησης της, όμως, η Ζαχάροβα δεν κάνει καμία αναφορά στην ελληνική καταγωγή του Ιωάννη Καποδίστρια, κάτι που σε παλαιότερες δηλώσεις της είχε διατυπώσει, πιο συγκεκριμένα ως «Ρώσο πολιτικό ελληνικής καταγωγής».

Πιο αναλυτικά, η ανάρτηση του ρωσικού ΥΠΕΞ για τον Καποδίστρια αναφέρει: «Στις 11 Φεβρουαρίου, γιορτάσαμε την 250ή επέτειο του Ρώσου πολιτικού και διπλωμάτη Ιβάν Καποδίστρια. Το αποκορύφωμα της εθνικής και πατριωτικής του υπηρεσίας ήταν η εκλογή του τον Απρίλιο του 1827 ως Προέδρου (Κυβερνήτη) του αναδυόμενου ελληνικού κράτους».

