Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση με drone στην Οδησσό – Oυκρανικά αντίποινα στο Βόλγκογκραντ

Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ακόμη έξι, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέκσι Κουλέμπα.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, η Ρωσία εξαπέλυσε εκτεταμένες επιθέσεις εναντίον λιμενικών εγκαταστάσεων και του σιδηροδρομικού δικτύου. Παράλληλα, επιθέσεις καταγράφηκαν και στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου επλήγησαν σιδηροδρομικές υποδομές.

Την ίδια ώρα, Ουκρανοί αξιωματούχοι κατήγγειλαν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία προχώρησε σε νέα κύματα επιθέσεων με drones και βαλλιστικούς πυραύλους σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σημειώνεται ότι οι επιδρομές προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο ενεργειακό σύστημα, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες πολίτες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και υδροδότηση στο Κίεβο, καθώς και στις πόλεις Ντνίπρο και Οδησσό.

Στο μεταξύ, στη Ρωσία, ουκρανικά drones έπληξαν κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη νότια περιφέρεια Βόλγκογκραντ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Αντρέι Μποτσάροφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα στην πόλη Βόλγκογκραντ και σε γειτονικές περιοχές, ενώ τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Επιπλέον, drones έπληξαν βιομηχανικές μονάδες τόσο στην πόλη, όσο και στην ευρύτερη περιφέρεια, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι το διυλιστήριο πετρελαίου στη Βόλγκογκραντ, ιδιοκτησίας της Lukoil, είχε αναστείλει τη λειτουργία του την Τετάρτη, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις του έπειτα από ουκρανική επίθεση με drones.