ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση με drone στην Οδησσό – Oυκρανικά αντίποινα στο Βόλγκογκραντ
Ειδήσεις
09:45 - 13 Φεβ 2026

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση με drone στην Οδησσό – Oυκρανικά αντίποινα στο Βόλγκογκραντ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ακόμη έξι, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης, Ολέκσι Κουλέμπα.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram, η Ρωσία εξαπέλυσε εκτεταμένες επιθέσεις εναντίον λιμενικών εγκαταστάσεων και του σιδηροδρομικού δικτύου. Παράλληλα, επιθέσεις καταγράφηκαν και στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου επλήγησαν σιδηροδρομικές υποδομές.

Την ίδια ώρα, Ουκρανοί αξιωματούχοι κατήγγειλαν ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία προχώρησε σε νέα κύματα επιθέσεων με drones και βαλλιστικούς πυραύλους σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σημειώνεται ότι οι επιδρομές προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο ενεργειακό σύστημα, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες πολίτες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και υδροδότηση στο Κίεβο, καθώς και στις πόλεις Ντνίπρο και Οδησσό.

Στο μεταξύ, στη Ρωσία, ουκρανικά drones έπληξαν κατοικίες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη νότια περιφέρεια Βόλγκογκραντ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Αντρέι Μποτσάροφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, προκλήθηκαν ζημιές σε σπίτια και οχήματα στην πόλη Βόλγκογκραντ και σε γειτονικές περιοχές, ενώ τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Επιπλέον, drones έπληξαν βιομηχανικές μονάδες τόσο στην πόλη, όσο και στην ευρύτερη περιφέρεια, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι το διυλιστήριο πετρελαίου στη Βόλγκογκραντ, ιδιοκτησίας της Lukoil, είχε αναστείλει τη λειτουργία του την Τετάρτη, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις του έπειτα από ουκρανική επίθεση με drones.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κλυδωνισμοί από την ΑΙ και στην Ασία - Στο επίκεντρο τεχνολογία και logistics
Χρηματιστήρια

Κλυδωνισμοί από την ΑΙ και στην Ασία - Στο επίκεντρο τεχνολογία και logistics

ΕΣΗΕΑ: Η σταυροδοσία των υποψηφίων μελών για το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή
Ειδήσεις

ΕΣΗΕΑ: Η σταυροδοσία των υποψηφίων μελών για το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή

Άλλος ένας υποψήφιος για τη δημιουργία κόμματος, ο Παύλος ντε Γκρες
Πολιτική

Άλλος ένας υποψήφιος για τη δημιουργία κόμματος, ο Παύλος ντε Γκρες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εσθονία: Κατηγορίες κατά της Ρωσίας για καθοδήγηση drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ
Ειδήσεις

Εσθονία: Κατηγορίες κατά της Ρωσίας για καθοδήγηση drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ

Κρεμλίνο: Η Κίνα είναι έτοιμη να συμβάλει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία
Ειδήσεις

Κρεμλίνο: Η Κίνα είναι έτοιμη να συμβάλει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία

Ζαχάροβα: Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Κούβα - Οι ΗΠΑ αναβιώνουν το Δόγμα Μονρόε
Ειδήσεις

Ζαχάροβα: Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Κούβα - Οι ΗΠΑ αναβιώνουν το Δόγμα Μονρόε

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία
Ειδήσεις

Φον ντερ Λάιεν: Υπεύθυνη για το drone στην Βαλτική η Ρωσία 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ