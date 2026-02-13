Κλυδωνισμοί από την ΑΙ και στην Ασία - Στο επίκεντρο τεχνολογία και logistics
09:33 - 13 Φεβ 2026

Κλυδωνισμοί από την ΑΙ και στην Ασία - Στο επίκεντρο τεχνολογία και logistics

Οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού διαπραγματεύτηκαν κυρίως χαμηλότερα την Παρασκευή (13/2), ακολουθώντας τις απώλειες της Wall Street, καθώς οι φόβοι για ανατροπές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης οδήγησαν τον S&P 500 σε τρίτη συνεχόμενη ημέρα πτώσης.

Ορισμένοι τομείς της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς έχουν πληγεί φέτος από την κυκλοφορία εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης που απειλούν να αυτοματοποιήσουν εργασίες τις οποίες εκτελούν ορισμένες εταιρείες - ή τουλάχιστον να διαβρώσουν τα περιθώρια κέρδους τους.

Οι μετοχές αρκετών εταιρειών μεταφορών και logistics υποχώρησαν λόγω ανησυχιών ότι νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να περιορίσουν δραστικά μεγάλες αναποτελεσματικότητες στις εμπορευματικές μεταφορές, οδηγώντας σε μειωμένη ζήτηση για τις υπηρεσίες του κλάδου.

Μετοχές λογισμικού όπως η Palantir Technologies και η Autodesk επίσης υποχώρησαν, επιβαρυμένες από ανησυχίες περί ανατροπών τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι μετοχές του κλάδου ακινήτων και των χρηματοοικονομικών ήταν επίσης μεταξύ των «θυμάτων», με τους μεσίτες εμπορικών ακινήτων να διευρύνουν τις απώλειες για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Οι επενδυτές στην Ασία παρακολουθούσαν για τυχόν επιπτώσεις μετάδοσης. Η Ταϊβάν, μία από τις πιο προβεβλημένες αγορές στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, παρέμεινε κλειστή λόγω της αργίας του Σεληνιακού Νέου Έτους.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, οι ιαπωνικές και ινδικές μετοχές πληροφορικής υποχώρησαν στην Ασία, με εταιρείες όπως η Trend Micro και η NS Solutions να καταγράφουν πτώση περίπου 4,5% και 2,9% αντίστοιχα. Στην Ινδία, η Tata Consultancy Services υποχώρησε 4,6%, ενώ η Infosys σημείωσε πτώση 6%.

Την ίδια στιγμή, οι κινεζικές τεχνολογικές μετοχές επίσης υποχώρησαν, με την Alibaba να χάνει 2,2% και την Baidu σχεδόν 4%. Ο τεχνολογικός κολοσσός Meituan έχασε 4,5%.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε 1,24% στις 56,927.00 μονάδες, αφού νωρίτερα την Πέμπτη (12/2) άγγιξε προσωρινά τις 58.000 μονάδες. Ο δείκτης Topix σημείωσε πτώση 0,92%.Σημειώνεται ότι και οι δύο δείκτες επιβαρύνθηκαν από τις μετοχές ενέργειας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας μειώθηκε κατά 0,28% στις 5,507.01 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε 1,75%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng Index σημείωσε πτώση 1,81% στις 26,543.50 μονάδες, επιβαρυμένος από τις μετοχές βασικών υλικών, ενώ ο ηπειρωτικός δείκτης CSI 300 υποχώρησε 0,51%.

Η εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ Zhipu AI, που διαπραγματεύεται ως Knowledge Atlas Technology, επέκτεινε το ράλι της την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 16%, μετά τη σχεδόν 30% άνοδο της Πέμπτης, ενισχυμένη από τον ενθουσιασμό των επενδυτών γύρω από το νεοκυκλοφορήσαν ανοιχτού κώδικα μοντέλο GLM-5.

Η MiniMax επίσης κατέγραψε άνοδο άνω του 11%, επεκτείνοντας τα κέρδη της από την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς η δυναμική γύρω από το αναβαθμισμένο μοντέλο M2.5 και τα βελτιωμένα εργαλεία AI agent συνέχισαν να τροφοδοτούν το αγοραστικό ενδιαφέρον.

Οι μετοχές της Beijing Haizhi Technology Group εκτινάχθηκαν άνω του 260% μετά από δημόσια εγγραφή (IPO) ύψους 97 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τέλος, ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 1,39% στις 8,917.60 μονάδες.

