ΕΣΗΕΑ: Η σταυροδοσία των υποψηφίων μελών για το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή

Ψήφισαν: 2.750. Έγκυρα: 2.626. Άκυρα: 70. Λευκά: 54.
Ι. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
|1
|ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
|572
|ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
|2
|ΓΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|364
|ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
|3
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|303
|ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
|4
|ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
|254
|ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
|5
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|250
|ΑΝΑΠΛ.
|6
|ΠΡΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|156
|ΑΝΑΠΛ.
|7
|ΠΑΛΙΑΛΕΞΗΣ ΗΛΙΑΣ
|137
|ΑΝΑΠΛ.
|8
|ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
|111
|9
|ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
|107
|10
|ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|102
|11
|ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|96
|12
|ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|95
|13
|ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ – ΝΙΝΑ
|94
|14
|ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (ΔΗΜΟΣ)
|84
|15
|ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΑ)
|83
|16
|ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|83
|17
|LOZANO FATIRAS ALEJANDRO JOSE
|76
|18
|ΟΝΙΣΕΝΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
|74
|19
|ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|72
|20
|ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|71
|21
|ΚΟΥΤΡΟΚΟΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ)
|66
|22
|ΚΑΠΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|64
|23
|ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|62
|24
|ΔΗΜΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΚΗΣ)
|61
|25
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
|56
|26
|ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|49
|27
|ΜΑΝΤΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|49
|28
|ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ
|49
|29
|ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|49
|30
|ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|48
|31
|ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
|46
|32
|ΠΑΛΟΜΠΑΡΙΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ
|46
|33
|ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
|44
|34
|ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ)
|44
|35
|ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|42
|36
|ΤΣΙΒΓΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|42
|37
|ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|40
|38
|ΡΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ)
|40
|39
|ΤΣΑΚΙΤΖΙΑΝ ΚΡΙΚΟΡ
|40
|40
|ΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|39
|41
|ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
|39
|42
|ΧΑΤΖΗΔΟΠΑΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|39
|43
|ΤΣΙΜΠΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΑ)
|37
|44
|ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|36
|45
|ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
|36
|46
|ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|36
|47
|ΑΒΔΕΛΛΗ ΑΝΝΑ (ΝΙΑ)
|35
|48
|ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|34
|49
|ΠΑΛΑΜΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|34
|50
|ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|34
|51
|ΜΠΟΪΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ)
|33
|52
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
|32
|53
|ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
|32
|54
|ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ
|29
|55
|ΦΑΛΤΑΪΤΣ ΑΝΝΑ
|28
|56
|ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|28
|57
|ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|27
|58
|ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|26
|59
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|26
|60
|ΠΛΙΑΓΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|26
|61
|ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
|26
|62
|ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
|26
|63
|ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|25
|64
|ΜΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΕΡΓΙΟΣ
|25
|65
|ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|25
|66
|ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|25
|67
|ΣΦΑΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
|25
|68
|ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|25
|69
|ΞΥΔΑ ΕΛΕΝΗ (ΡΟΜΙΝΑ)
|24
|70
|ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|24
|71
|ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΑ
|23
|72
|ΚΙΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|23
|73
|ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|23
|74
|ΛΑΜΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|22
|75
|ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗ ΑΡΓΥΡΩ
|22
|76
|ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|22
|77
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|21
|78
|ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|20
|79
|ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|19
|80
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|19
|81
|ΖΟΥΓΡΑ ΜΑΡΙΑ
|18
|82
|ΚΙΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|18
|83
|ΚΩΤΣΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ (ΝΙΚΗ)
|18
|84
|ΛΙΓΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|18
|85
|ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|18
|86
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
|18
|87
|ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|17
|88
|ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
|17
|89
|ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|17
|90
|ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
|17
|91
|ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΑΡΗΣ
|17
|92
|ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|17
|93
|ΝΙΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|17
|94
|ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
|16
|95
|ΗΛΙΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
|16
|96
|ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|16
|97
|ΜΥΤΙΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
|16
|98
|ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|16
|99
|ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ (ΑΓΗΣ)
|15
|100
|ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΔΑΝΑΗ
|15
|101
|ΔΡΙΒΑ ΕΡΙΦΥΛΗ (ΕΡΗ)
|15
|102
|ΛΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|15
|103
|ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|15
|104
|ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
|14
|105
|ΔΑΦΝΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
|14
|106
|ΧΟΧΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
|14
|107
|ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|13
|108
|ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ
|13
|109
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|13
|110
|ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|12
|111
|ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|12
|112
|ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΑ)
|9
|113
|ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|8
|114
|ΠΙΡΠΙΝΙΑ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ
|8
|115
|ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
|7
|116
|ΛΑΒΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|6
|117
|ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
|5
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
|1
|ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|192
|ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
|2
|ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|153
|3
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|151
ΙΙ. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ-ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
|1
|ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|260
|ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
|2
|ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ)
|225
|ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
|3
|ΑΡΓΕΙΤΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ
|118
|ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
|4
|ΚΟΨΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|111
|ΑΝΑΠΛ.
|5
|ΨΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
|110
|ΑΝΑΠΛ.
|6
|ΔΕΜΕΡΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΝΑ
|107
|ΑΝΑΠΛ.
|7
|ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|94
|ΑΝΑΠΛ.
|8
|ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΝΑΤΑΛΙ)
|82
|ΑΝΑΠΛ.
|9
|ΚΑΤΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ)
|81
|ΑΝΑΠΛ.
|10
|ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣΗΣ)
|81
|ΑΝΑΠΛ.
|11
|ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ)
|79
|ΑΝΑΠΛ.
|12
|ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΙΩΑΝΝΕΤΑ (ΑΝΝΕΤΑ)
|76
|ΑΝΑΠΛ.
|13
|ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|69
|ΑΝΑΠΛ.
|14
|ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
|67
|ΑΝΑΠΛ.
|15
|ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
|66
|ΑΝΑΠΛ.
|16
|ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗ ΜΙΚΕΛΑ
|64
|ΑΝΑΠΛ.
|17
|ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ)
|63
|ΑΝΑΠΛ.
|18
|ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|60
|ΑΝΑΠΛ.
|19
|ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
|60
|ΑΝΑΠΛ.
|20
|ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|54
|21
|ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ)
|54
|22
|ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΦΟΙΒΟΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|53
|23
|ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
|51
|24
|ΣΟΥΡΜΕΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
|48
|25
|ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
|47
|26
|ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ)
|46
|27
|ΠΑΓΙΩΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|45
|28
|ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)
|44
|29
|ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)
|44
|30
|ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|42
|31
|ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ
|39
|32
|ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|39
|33
|ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|39
|34
|ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΗΣ)
|39
|35
|ΙΕΡΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|37
|36
|ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
|36
|37
|ΤΕΡΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ)
|36
|38
|ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ )
|35
|39
|ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)
|35
|40
|ΚΟΝΤΑΞΗ ΜΑΡΙΑ
|34
|41
|ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ (ΑΚΗΣ)
|33
|42
|ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΞΑΝΘΑΚΗΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ
|33
|43
|ΝΤΑΡΖΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΓΓΕΛΑ)
|33
|44
|ΛΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
|32
|45
|ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ)
|32
|46
|ΚΟΥΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
|30
|47
|ΠΑΝΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|30
|48
|ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
|29
|49
|ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ)
|28
|50
|ΚΡΗΜΝΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΛΥ)
|28
|51
|ΜΑΛΑΓΚΟΝΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
|28
|52
|ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|27
|53
|ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
|27
|54
|ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ)
|27
|55
|ΠΡΟΒΟΛΙΣΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
|27
|56
|ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|26
|57
|ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|26
|58
|ΛΑΜΠΑΔΙΤΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ)
|26
|59
|ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ)
|25
|60
|ΒΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
|23
|61
|ΜΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|23
|62
|ΜΠΑΤΖΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
|23
|63
|ΣΒΕΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ)
|22
|64
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (ΠΡΟΚΟΠΗΣ)
|21
|65
|ΔΕΜΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|21
|66
|ΚΑΪΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ)
|21
|67
|ΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|20
|68
|ΖΟΥΓΡΑ ΑΓΓΕΛΑ (ΑΝΤΖΕΛΑ)
|20
|69
|ΦΟΥΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΝΤΩΝΗΣ)
|20
|70
|ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
|19
|71
|ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
|19
|72
|ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|19
|73
|ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ)
|19
|74
|ΤΣΙΜΙΤΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
|18
|75
|ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|18
|76
|ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
|17
|77
|ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ)
|16
|78
|ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ)
|16
|79
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ)
|15
|80
|ΚΑΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|15
|81
|ΚΟΥΝΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
|15
|82
|ΛΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΑΣΗΣ)
|14
|83
|ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|14
|84
|ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|14
|85
|ΨΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
|14
|86
|ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|12
|87
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ)
|12
|88
|ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ)
|11
|89
|ΤΖΑΚΩΣΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
|11
|90
|ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
|11
|91
|ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
|10
|92
|ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (ΑΡΓΥΡΗΣ)
|10
|93
|ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
|10
|94
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
|10
|95
|ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (ΑΛΚΗΣ)
|9
|96
|ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|8
|97
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)
|8
|98
|ΣΧΙΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ)
|8
|99
|ΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
|8
|100
|ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΙΛΙΑ)
|7
|101
|ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
|7
|102
|ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|7
|103
|ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|5
|104
|ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|4
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
|1
|ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|109
|ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
|2
|ΚΛΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|92
ΙΙΙ. Συνδυασμός «ΝΕΑ ΕΣΗΕΑ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
|1
|ΒΟΤΣΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|280
|ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
|2
|ΚΟΡΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|167
|ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
|3
|ΓΥΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΧΡΟΝΗΣ
|86
|ΑΝΑΠΛ.
|4
|ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|63
|5
|ΔΕΝΑΞΑ ΜΑΡΙΑ
|61
|6
|ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|52
|7
|ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|45
|8
|ΤΣΟΥΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ (ΛΙΛΙΑΝ)
|44
|9
|ΤΕΖΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
|41
|10
|ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ – ΛΑΖΟΣ
|39
|11
|ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ (ΔΩΡΗΣ)
|37
|12
|ΒΕΪΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|36
|13
|ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|36
|14
|ΠΑΝΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
|32
|15
|ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
|30
|16
|ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛENΑ)
|29
|17
|ΛΑΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|29
|18
|ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
|28
|19
|ΔΗΜΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ
|26
|20
|ΡΙΣΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
|26
|21
|ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|26
|22
|ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|24
|23
|ΒΡΥΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|23
|24
|ΑΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|22
|25
|ΚΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
|22
|26
|ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
|22
|27
|ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
|22
|28
|ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
|22
|29
|ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ)
|21
|30
|ΤΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
|21
|31
|ΠΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΙΤΑ
|20
|32
|ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|19
|33
|ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ)
|19
|34
|ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
|18
|35
|ΤΣΑΛΑ ΣΟΦΙΑ
|18
|36
|ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|18
|37
|ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|17
|38
|ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (ΠΕΠΥ)
|17
|39
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|16
|40
|ΛΕΝΤΖΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
|16
|41
|ΜΕΝΟΥΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ (ΑΓΗΣ)
|15
|42
|ΜΠΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
|15
|43
|ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|15
|44
|ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|15
|45
|ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ)
|13
|46
|ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
|13
|47
|ΦΙΚΑΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ
|13
|48
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ)
|12
|49
|ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
|12
|50
|ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ – ΡΑΦΑΗΛ
|12
|51
|ΠΑΦΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|12
|52
|ΠΕΤΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|12
|53
|ΣΑΡΑΚΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|12
|54
|ΤΟΝΤΟΡ ΒΕΡΟΝΙΚΑ
|12
|55
|ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|12
|56
|ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|11
|57
|ΖΑΧΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ)
|11
|58
|ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
|11
|59
|ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
|10
|60
|ΠΡΕΝΤΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ)
|10
|61
|ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
|9
|62
|ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|9
|63
|ΛΑΓΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
|9
|64
|ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|9
|65
|ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|9
|66
|ΤΖΙΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|9
|67
|ΑΓΓΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ)
|8
|68
|ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|8
|69
|ΠΑΣΣΑΜΙΧΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ – ΜΑΡΙΑ
|8
|70
|ΖΙΟΒΑΣ ΦΩΤΗΣ
|7
|71
|ΚΑΡΑΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ)
|7
|72
|ΛΙΜΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ)
|7
|73
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΑ)
|7
|74
|ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|7
|75
|ΠΛΟΣΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
|7
|76
|ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|7
|77
|ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|6
|78
|ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|6
|79
|ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
|6
|80
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|6
|81
|ΠΑΣΧΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
|6
|82
|ΤΟΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|6
|83
|ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
|5
|84
|ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|5
|85
|ΣΚΕΝΤΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΗΤΣΗ)
|5
|86
|ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|5
|87
|ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΠΕΣΥ)
|4
|88
|ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
|4
|89
|ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
|4
|90
|ΔΙΑΝΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
|3
|91
|ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|3
|92
|ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|2
|93
|ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|2
|94
|ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΑΣΠΑ)
|2
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
|1
|ΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|74
|ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΙV. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
|1
|ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
|137
|ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
|2
|ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|123
|ΑΝΑΠΛ.
|3
|ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|106
|ΑΝΑΠΛ.
|4
|ΣΚΙΝΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|82
|ΑΝΑΠΛ.
|5
|ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|76
|ΑΝΑΠΛ.
|6
|ΕΛΤΑΧΗΡ ΑΛΜΑΡΝΤΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ)
|75
|ΑΝΑΠΛ.
|7
|ΚΥΡΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
|68
|8
|ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|42
|9
|ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
|40
|10
|ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|39
|11
|ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|32
|12
|ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|31
|13
|ΒΕΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ (ΝΤΑΝΙ)
|30
|14
|ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|30
|15
|ΤΑΝΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|28
|16
|ΦΟΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|28
|17
|ΜΥΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|27
|18
|ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|26
|19
|ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|23
|20
|ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
|21
|21
|ΜΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ
|21
|22
|ΜΕΖΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|21
|23
|ΡΟΒΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|21
|24
|ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ
|20
|25
|ΛΕΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
|20
|26
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|19
|27
|ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|17
|28
|ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|16
|29
|ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|15
|30
|ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|15
|31
|ΛΟΓΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
|15
|32
|ΜΟΣΧΟΒΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|15
|33
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|14
|34
|ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|14
|35
|ΚΟΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
|14
|36
|ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ)
|13
|37
|ΒΑΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
|13
|38
|ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|13
|39
|ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|13
|40
|ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|12
|41
|ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|12
|42
|ΚΑΛΛΙΓΕΡΗ ΜΑΡΙΝΑ
|12
|43
|ΝΙΕΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|12
|44
|ΤΣΙΒΟΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
|12
|45
|ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
|11
|46
|ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
|11
|47
|ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΠΑΝΤΙΑ
|11
|48
|ΠΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|11
|49
|ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
|11
|50
|ΤΣΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|10
|51
|ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
|10
|52
|ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
|9
|53
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|9
|54
|ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|9
|55
|ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ
|9
|56
|ΣΕΓΚΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ)
|9
|57
|ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|8
|58
|ΠΑΠΑΞΕΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
|8
|59
|ΣΤΡΕΒΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
|8
|60
|ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
|7
|61
|ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|6
|62
|ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|6
|63
|ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
|6
|64
|ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
|5
|65
|ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|5
|66
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ)
|5
V. Συνδυασμός «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
|1
|ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΜΑΤΙΝΑ
|98
|ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
|2
|ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ
|81
|ΑΝΑΠΛ.
|3
|ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|79
|ΑΝΑΠΛ.
|4
|ΤΖΙΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
|67
|ΑΝΑΠΛ.
|5
|ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
|62
|ΑΝΑΠΛ.
|6
|ΕΛΑΦΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|58
|ΑΝΑΠΛ.
|7
|ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
|50
|ΑΝΑΠΛ.
|8
|ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|47
|9
|ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|44
|10
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
|38
|11
|ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
|38
|12
|ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ
|36
|13
|ΔΑΡΓΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
|31
|14
|ΚΑΡΔΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ
|31
|15
|ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ
|31
|16
|ΜΑΡΚΕΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
|30
|17
|ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)
|26
|18
|ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
|25
|19
|ΛΙΑΤΣΙΚΟΥ ΣΥΡΑΓΩ
|25
|20
|ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|25
|21
|ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|23
|22
|ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|21
|23
|ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|21
|24
|ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
|20
|25
|ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|20
|26
|ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
|19
|27
|ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|18
|28
|ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|15
|29
|ΔΗΜΑΡΤΙΚΑ ΛΕΜΟΝΙΑ (ΕΛΙΝΑ)
|14
|30
|ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|13
|31
|ΒΩΒΟΣ -ΤΟΥΜΠΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|12
|32
|ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ)
|11
|33
|ΠΕΛΕΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
|10
|34
|ΧΑΧΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ)
|8
VΙ. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
|1
|ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|151
|2
|ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|114
|3
|ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
|56
|4
|ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|42
|5
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
|42
|6
|ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ
|41
|7
|ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
|40
|8
|ΚΟΜΙΝΗ ΕΛΕΝΗ
|39
|9
|ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
|27
|10
|ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
|27
|11
|ΒΡΑΔΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|22
|12
|ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
|22
|13
|ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ)
|21
|14
|ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|21
|15
|ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|16
|16
|ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|16
|17
|ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|16
|18
|ΑΓΓΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΙΝΑ)
|15
|19
|ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|15
|20
|ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
|15
|21
|ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΝΤΩΝΗΣ) του ΑΘ.
|13
|22
|ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|13
|23
|ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
|11
|24
|ΤΥΛΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|11
|25
|ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
|10
|26
|ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|9
|27
|ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
|7
|28
|ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (ΑΡΗΣ)
|6
|29
|ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|5
|30
|ΒΕΗΣ – ΚΑΜΝΑΡΟΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
|1
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
|1
|ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|74