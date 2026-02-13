Δυσοίωνη δημοσκόπηση Politico: Oι πολίτες της Δύσης βλέπουν τον Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο να πλησιάζει

Οι πολίτες σε ΗΠΑ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία πιστεύουν στη μεγάλη τους πλειοψηφία πως ο κόσμος γίνεται όλο και πιο επικίνδυνος, με το... φάντασμα του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου να είναι πλέον ορατό για πολλούς.

Σε δημοσκόπηση που δημοσίευσε το Politico, το ποσοστό των ψηφοφόρων που προβλέπουν μια νέα παγκόσμια σύγκρουση έχει αυξηθεί σημαντικά από τότε που η εταιρεία δημοσκοπήσεων Public First έθεσε το ερώτημα αυτό τον Μάρτιο του 2025.

Το ενδεχόμενο ξεσπάσματος ενός Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια θεωρείται πιθανότερο παρά απίθανο από τους Αμερικανούς, Καναδούς, Γάλλους και Βρετανούς συμμετέχοντες.

«Η αλλαγή στη στάση του δυτικού κοινού σε λιγότερο από ένα χρόνο αντικατοπτρίζει μια δραματική μετακίνηση προς έναν πιο ανασφαλή κόσμο, όπου ο πόλεμος θεωρείται πιθανός και οι συμμαχίες είναι ασταθείς», δήλωσε ο Seb Wride, επικεφαλής δημοσκοπήσεων της Public First.

Αξίζει να σημειώσουμε πάντως ότι, το The POLITICO Poll αποκάλυψε επίσης περιορισμένη διάθεση των δυτικών κοινωνιών να κάνουν θυσίες προκειμένου να χρηματοδοτηθούν αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες. Παρότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τον Καναδά υπάρχει ευρεία στήριξη, σε θεωρητικό επίπεδο, για αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών, αυτή η στήριξη μειώνεται αισθητά όταν οι πολίτες πληροφορούνται ότι αυτό μπορεί να σημαίνει μεγαλύτερο δημόσιο χρέος, περικοπές σε άλλες υπηρεσίες ή αύξηση φόρων.

Τα ευρήματα, που βασίζονται σε έρευνες με περισσότερους από 2.000 ψηφοφόρους σε κάθε χώρα μεταξύ 6 και 9 Φεβρουαρίου, αναδεικνύουν την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες του NATO καθώς προσπαθούν να ενισχύσουν την ασφάλεια σε μια περίοδο στενότητας δημοσίων οικονομικών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 43% θεωρεί «πιθανό» ή «πολύ πιθανό» να ξεσπάσει νέος παγκόσμιος πόλεμος έως το 2031 — από 30% τον Μάρτιο του 2025.

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί — 46% — πιστεύουν ότι ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος είναι «πιθανός» ή «πολύ πιθανός» έως το 2031 — από 38% πέρυσι.

Από τις πέντε χώρες, μόνο στη Γερμανία η πλειοψηφία θεωρεί ότι ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος δεν είναι πιθανός μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Τουλάχιστον ένας στους τρεις πολίτες σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Καναδά πιστεύει, τέλος, ότι είναι «πιθανό» ή «πολύ πιθανό» να χρησιμοποιηθεί πυρηνικό όπλο σε πόλεμο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Η Ρωσία θεωρείται η μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη στην Ευρώπη, ενώ οι Καναδοί βλέπουν την Αμερική του Τραμπ ως τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ασφάλεια. Στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η δεύτερη μεγαλύτερη απειλή θεωρούνται οι ΗΠΑ, πάνω από την Κίνα.