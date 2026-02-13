Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Το CAS επικυρώνει τον αποκλεισμό Ουκρανού σκελετονίστα - Το υπόβαθρο

Η ΔΟΕ είχε προηγουμένως απαγορεύσει στον Χερασκέβιτς να αγωνιστεί επειδή αρνήθηκε να αλλάξει το κράνος του, στο οποίο απεικονίζονταν τα πορτρέτα 22 Ουκρανών αθλητών που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία. Η Επιτροπή έκρινε ότι το κράνος παραβίαζε τους κανονισμούς περί πολιτικών μηνυμάτων κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Παρότι του επιστράφηκε η διαπίστευση, διατηρήθηκε η απαγόρευση συμμετοχής του στον αγώνα.

Ο Χερασκέβιτς υποστήριξε ότι η πράξη του ήταν καθαρά μνημονική και όχι πολιτική, τονίζοντας ότι στο κράνος υπήρχαν μόνο πορτρέτα και κανένα σύνθημα. Επισήμανε επίσης ότι αποκλείστηκε πριν από την εκκίνηση, άρα δεν παραβίασε κάποιον κανονισμό εντός αγωνιστικού χώρου. Στο πλευρό του τάχθηκαν δημόσια πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και ο Ουκρανός πρόεδρος Volodymyr Zelenskyy.

Το CAS, αν και δήλωσε ότι αντιμετωπίζει με κατανόηση την επιθυμία του αθλητή να τιμήσει τους συμπατριώτες του, έκρινε πως προτεραιότητα πρέπει να παραμείνει η ουδετερότητα και η ομαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, χωρίς ενέργειες που μπορεί να θεωρηθούν πολιτικές.

Το δικηγορικό γραφείο Pronin, που εκπροσωπεί τον αθλητή, έκανε λόγο για απόφαση με ευρύτερη σημασία, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα αφορά την ελευθερία έκφρασης των αθλητών, τα όρια διακριτικής ευχέρειας των αθλητικών αρχών και την ίδια την ερμηνεία των Ολυμπιακών αξιών.