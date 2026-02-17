Έντεκα νεκροί από αμερικανικά πλήγματα στην Καραϊβική κατά φερόμενων διακινητών - Αντιδράσεις από τον ΟΗΕ

Έντεκα άνδρες, τους οποίους η Ουάσινγκτον κατηγορεί για διακίνηση ναρκωτικών, σκοτώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (16/2) όταν αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν τα σκάφη στα οποία επέβαιναν - δύο στον Ειρηνικό Ωκεανό και ένα στην Καραϊβική, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του αμερικανικού στρατού.

Τα πλήγματα γνωστοποιήθηκαν μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X από το μεικτό διοικητήριο των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Η επιχείρηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκστρατεία που διαρκεί πλέον περισσότερο από έξι μήνες και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχει προκαλέσει τουλάχιστον 140 θανάτους από τον Σεπτέμβριο έως σήμερα.

Ωστόσο, η νομιμότητα της στρατιωτικής αυτής επιχείρησης -η οποία επισήμως στοχεύει καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες- αμφισβητείται έντονα από νομικούς και αναλυτές, προκαλώντας πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης στην Ουάσινγκτον.

Επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής απτά αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι τα σκάφη που επλήγησαν συμμετείχαν πράγματι σε παράνομη διακίνηση.

Παράλληλα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα χαρακτηρίζει τους βομβαρδισμούς αυτούς ως «εξωδικαστικές εκτελέσεις», θέση που υιοθετούν και ανεξάρτητοι ειδικοί.