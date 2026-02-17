Εννέα ρωσικά διυλιστήρια έχουν γίνει στόχος των ουκρανικών drones από την αρχή του έτους
20:34 - 17 Φεβ 2026

Εννέα ρωσικά διυλιστήρια έχουν γίνει στόχος των ουκρανικών drones από την αρχή του έτους

Τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έχουν πλήξει από την αρχή του έτους εννέα διυλιστήρια στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα (17/2) ο διοικητής των δυνάμεων drones του Κιέβου.

Σε δηλώσεις του, οι οποίες αναρτήθηκαν στην εφαρμογή Telegram -καθώς Ουκρανοί, Αμερικανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές ξεκινούσαν τον νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών στη Γενεύη-, ο Ρόμπερτ Μπρόβντι ανέφερε ότι τα διυλιστήρια περιλαμβάνονται μεταξύ των 240 εγκαταστάσεων στη Ρωσία και στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη που έχουν πληγεί από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) ανακοίνωσε σήμερα ότι τα ουκρανικά drones έπληξαν τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Ταμάν, στην περιοχή του Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία, καθώς και ένα εργοστάσιο χημικών στην περιοχή της Περμ, κοντά στα Ουράλια όρη.

Σημειώνεται ότι τελευταία, το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε στρατηγικούς στόχους στη Ρωσία, ιδίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή της Μόσχας κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου.

Αξιωματούχος της SBU τόνισε ότι η επίθεση στον τερματικό σταθμό του Ταμάν ήταν η δεύτερη από την υπηρεσία του στις εγκαταστάσεις αυτές από τις 22 Ιανουαρίου. Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας είχε ανακοινώσει ξεχωριστά την Κυριακή ότι έπληξε τον τερματικό σταθμό.

Παράλληλα, τα drones της SBU επιτέθηκαν στο εργοστάσιο Metafrax Chemicals στην περιοχή Περμ, σε απόσταση περίπου 1.600 χιλιομέτρων από την Ουκρανία. Ο αξιωματούχος χαρακτήρισε την εγκατάσταση ως μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής μεθανόλης στη Ρωσία και την Ευρώπη.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/02/2026 - 20:25
