ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κουτσούμπας: Στεκόμαστε στο πλευρό του κουβανικού λαού
Πολιτική
12:38 - 18 Φεβ 2026

Κουτσούμπας: Στεκόμαστε στο πλευρό του κουβανικού λαού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, συναντήθηκε σήμερα, Τετάρτη (18/2), στον Περισσό με τον πρέσβη της Κούβας στην Αθήνα, Άραμις Φουέντε Ερνάντες. Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη ο Γιώργος Μαρίνος, μέλος του Πολιτικού Γραφείου και βουλευτής του κόμματος, καθώς και ο Άρης Ευαγγελίδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Κουβανός διπλωμάτης ενημέρωσε για τις πρόσφατες εξελίξεις στη χώρα του, εστιάζοντας στην εντατικοποίηση του οικονομικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα στις ελλείψεις καυσίμων που, όπως ανέφερε, επιδεινώνουν σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσης και επιβαρύνουν τον κουβανικό λαό. Τόνισε, ωστόσο, ότι παρά τις σοβαρές δυσκολίες, η Κούβα παραμένει ανθεκτική, δεν υποκύπτει στις πιέσεις και διατηρεί ισχυρό το αίσθημα πατριωτισμού.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας προχώρησε σε δήλωση, εκφράζοντας εκ νέου την αλληλεγγύη του ΚΚΕ προς τον λαό της Κούβας. Όπως σημείωσε, πρόκειται για έναν λαό που αγωνίζεται επί δεκαετίες απέναντι στο αμερικανικό εμπάργκο και τις πιέσεις των συμμάχων των ΗΠΑ, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε πρόσφατες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, ακόμη και για ενδεχόμενη άμεση επέμβαση.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ προχωρούν σε κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης έξω από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Απεύθυνε, επίσης, κάλεσμα σε εργατικά σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους, γυναικείες οργανώσεις και γενικότερα σε φορείς του λαϊκού κινήματος να συμμετάσχουν στις δράσεις στήριξης, δηλώνοντας ότι το κόμμα στέκεται στο πλευρό του κουβανικού λαού.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΙΝΣΕΤΕ: Ινδία και Κίνα οι πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες μακρινές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΕΤΕ: Ινδία και Κίνα οι πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες μακρινές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό

ΠΟΞ: Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, ποιοτικού τουριστικού προϊόντος
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΟΞ: Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, ποιοτικού τουριστικού προϊόντος

Ζελένσκι: Κατηγορεί τη Ρωσία για κωλυσιεργία στις ειρηνευτικές συνομιλίες
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Κατηγορεί τη Ρωσία για κωλυσιεργία στις ειρηνευτικές συνομιλίες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ρωσία προειδοποιεί ΗΠΑ και ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο ενόψει νέων πληγμάτων
Ειδήσεις

Η Ρωσία προειδοποιεί ΗΠΑ και ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο ενόψει νέων πληγμάτων

Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ και γιατί είναι απίθανο να μπουν στη συμφωνία με το Ιράν
Ειδήσεις

Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ και γιατί είναι απίθανο να μπουν στη συμφωνία με το Ιράν

Υπό πίεση Ουάσινγκτον και Τεχεράνη: Μέρος της διαπραγμάτευσης οι νέες εχθροπραξίες
Ειδήσεις

Υπό πίεση Ουάσινγκτον και Τεχεράνη: Μέρος της διαπραγμάτευσης οι νέες εχθροπραξίες

Χαμενεΐ: Οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον «ασφαλές καταφύγιο» στον Κόλπο
Ειδήσεις

Χαμενεΐ: Οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον «ασφαλές καταφύγιο» στον Κόλπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/05/2026 - 15:06

Credia Bank: Λύσεις «5 αστέρων» για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 15:04

Η Premia Properties στηρίζει για 4η συνεχόμενη χρονιά τον «Διάπλου» της ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΜΚΕ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 15:04

Η Ρωσία προειδοποιεί ΗΠΑ και ξένους διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο ενόψει νέων πληγμάτων

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:47

Mango: Παραιτείται ο Άντικ λόγω της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:47

Οι «σκληροί» του Βορρά μπλοκάρουν τον προϋπολογισμό-μαμούθ της ΕΕ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/05/2026 - 14:43

Τράπεζα Κύπρου: Πρόωρη εξαγορά ομολόγου €300 εκατ. μέσω call option

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:33

Μακρόν: Κάλεσμα για πιο προσιτή ηλεκτρική ενέργεια για πολίτες και επιχειρήσεις

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 14:28

Προαστιακός Δυτικής Θεσσαλονίκης: Προχωρά και η σύνδεση του 6ου Προβλήτα του ΟΛΘ

Νομίσματα
26/05/2026 - 14:24

Σε χαμηλό 9μήνου η μεταβλητότητα του Bitcoin – Τα ΑΙ altcoins στο επίκεντρο

Τεχνολογία
26/05/2026 - 14:23

HWiPT Annual Summit 2026 με θέμα «AI, Data & Cyber Readiness» - Οι ομιλητές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:16

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα αντιπροσωπεία του Ευρωκοινοβουλίου για τις παράνομες επιδοτήσεις

Ειδήσεις
26/05/2026 - 14:08

Ο σοσιαλιστής τραπεζίτης που προσέλαβε η Βενεζουέλα για να διορθώσει τα οικονομικά της - Η σχέση του με την Ελλάδα

Ανεμοδείκτης
26/05/2026 - 13:47

Ο Άδωνις θέλει Ανδρουλάκη, αλλά παινεύει Τσίπρα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:45

ΑΣΕΠ: Το ΦΕΚ της προκήρυξης 2ΓΒ/2026 για 4.747 θέσεις μονίμων στο Δημόσιο

Εμπορεύματα
26/05/2026 - 13:39

Ενισχύεται το Brent μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν εντείνοντας την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 13:38

Aegean: Ρεκόρ ζήτησης για το τριήμερο – Πού ταξιδεύουν οι Έλληνες

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:33

Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ και γιατί είναι απίθανο να μπουν στη συμφωνία με το Ιράν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:28

Βέλγιο: Σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο – Αναφορές για αρκετά θύματα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 13:24

Υπό πίεση Ουάσινγκτον και Τεχεράνη: Μέρος της διαπραγμάτευσης οι νέες εχθροπραξίες

Άλλοι Αρθρογράφοι
26/05/2026 - 13:14

Ο πατριωτισμός ως λαϊκιστική ρητορική: Η περίπτωση του Αντώνη Σαμαρά

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 13:09

ΕΛΙΤΗΕ: 5 προτάσεις για να μην τεθεί σε κίνδυνο η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 13:08

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 13:05

Τσάφος: Τριπλασιάστηκαν οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 2019

Magazino
26/05/2026 - 12:52

Tα ΕΛΤΑ αφιερώνουν νέα σειρά γραμματοσήμων στα Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης της Ελλάδας

Περιβάλλον
26/05/2026 - 12:51

Μαρίνα Φλοίσβου – JURASSIC SEAS: Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
26/05/2026 - 12:47

Σημαντική διάκριση για το Δήμο Κιμώλου στα Tourism Awards 2026

Τεχνολογία
26/05/2026 - 12:45

Λάβατε email για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων σας; Προσοχή στις παγίδες

Ανεμοδείκτης
26/05/2026 - 12:43

Επικαλούμαστε το δικαίωμα της σιωπής

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 12:41

Νέος εμπορικός διευθυντής στην εταιρεία Μαλτέζος ο Ιωάννης Βουλγαρίδης

Ειδήσεις
26/05/2026 - 12:39

Bank of America: Ανθεκτική η Ευρώπη στη δομημένη χρηματοδότηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ