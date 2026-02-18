Κουτσούμπας: Στεκόμαστε στο πλευρό του κουβανικού λαού

Ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, συναντήθηκε σήμερα, Τετάρτη (18/2), στον Περισσό με τον πρέσβη της Κούβας στην Αθήνα, Άραμις Φουέντε Ερνάντες. Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη ο Γιώργος Μαρίνος, μέλος του Πολιτικού Γραφείου και βουλευτής του κόμματος, καθώς και ο Άρης Ευαγγελίδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Κουβανός διπλωμάτης ενημέρωσε για τις πρόσφατες εξελίξεις στη χώρα του, εστιάζοντας στην εντατικοποίηση του οικονομικού αποκλεισμού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα στις ελλείψεις καυσίμων που, όπως ανέφερε, επιδεινώνουν σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσης και επιβαρύνουν τον κουβανικό λαό. Τόνισε, ωστόσο, ότι παρά τις σοβαρές δυσκολίες, η Κούβα παραμένει ανθεκτική, δεν υποκύπτει στις πιέσεις και διατηρεί ισχυρό το αίσθημα πατριωτισμού.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας προχώρησε σε δήλωση, εκφράζοντας εκ νέου την αλληλεγγύη του ΚΚΕ προς τον λαό της Κούβας. Όπως σημείωσε, πρόκειται για έναν λαό που αγωνίζεται επί δεκαετίες απέναντι στο αμερικανικό εμπάργκο και τις πιέσεις των συμμάχων των ΗΠΑ, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε πρόσφατες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, ακόμη και για ενδεχόμενη άμεση επέμβαση.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ προχωρούν σε κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης έξω από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Απεύθυνε, επίσης, κάλεσμα σε εργατικά σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους, γυναικείες οργανώσεις και γενικότερα σε φορείς του λαϊκού κινήματος να συμμετάσχουν στις δράσεις στήριξης, δηλώνοντας ότι το κόμμα στέκεται στο πλευρό του κουβανικού λαού.