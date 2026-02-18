Τέμπη: Εντολή για εκταφές έως το τέλος της εβδομάδας – Αντιδρούν οικογένειες θυμάτων
13:40 - 18 Φεβ 2026

Τέμπη: Εντολή για εκταφές έως το τέλος της εβδομάδας – Αντιδρούν οικογένειες θυμάτων

Reporter.gr Newsroom
Για τέσσερις μήνες παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των εκταφών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, με την υπόθεση να επανέρχεται στο προσκήνιο έπειτα και από την 23ήμερη απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος, στο Σύνταγμα.

Με νέα παραγγελία, η Εισαγγελία Πρωτοδικών δίνει εντολή να προχωρήσουν οι εκταφές έως το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Σύμφωνα με την εισαγγελική διάταξη, τίθεται προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές προκειμένου να γνωστοποιήσουν αν μπορούν να εντοπίσουν τα κατάλληλα εργαστήρια για τη διενέργεια των απαιτούμενων εξετάσεων. Παράλληλα, προβλέπεται προθεσμία 48 ωρών για τους πραγματογνώμονες χημικούς, εφόσον κριθεί αναγκαία η συνδρομή τους.

Τέσσερα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν ήδη αποστείλει επιστολές, επισημαίνοντας ότι λόγω έλλειψης εξοπλισμού δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν το σύνολο των εξετάσεων στην Ελλάδα. Ως εναλλακτική πρότειναν τη μεταφορά των σορών στο εξωτερικό για εξειδικευμένους ελέγχους. Ωστόσο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών δεν έκανε δεκτή αυτή τη λύση και, με νέα παραγγελία, ζητεί να προχωρήσουν άμεσα οι εκταφές τουλάχιστον για όσες εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν εντός της χώρας.

Την ίδια ώρα, οι εννέα οικογένειες που αφορά η συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να αντιδράσουν εντός της ημέρας, καταθέτοντας προσφυγές κατά της απόφασης.

Η σύνθεση του δικαστηρίου

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου προέκυψε, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, η σύνθεση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που θα εκδικάσει την υπόθεση. Η δίκη θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Campus Geopolis.

Πρόεδρος του δικαστηρίου ορίστηκε η Γεωργία Στεφανίδου, αντιπρόεδρος η Ιωάννα Κοσίνα, ενώ τακτικό μέλος είναι ο Λέτσιος Χριστόπουλος και αναπληρωματικό μέλος η κ. Τσάνα. Εισαγγελέας της έδρας θα είναι η Αγγελική Κουρμιώτη, με αναπληρωτή εισαγγελέα τον Φίλιππο Καρατσίδη.

Ερντογάν: Χωρίς την Τουρκία η ευρωπαϊκή άμυνα θα είναι ανεπαρκής
Χύμα και τσουβαλάτα...
Χωρίς ουσιαστική πρόοδο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ρωσία-Ουκρανία – Εντάσεις και αιχμές
Αποστάσεις Ασλανίδη από Καρυστιανού – Προτεραιότητα η δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών.
Ασλανίδης για κόμμα Καρυστιανού: Εμείς δεν κάναμε τον Σύλλογο για προσωπικές φιλοδοξίες
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι 13 κατηγορούμενοι στις Σέρρες – Φυλάκιση 5 έως 26 μήνες με αναστολή
Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου
