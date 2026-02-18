Παρασκήνιο στη Φρανκφούρτη: Ο ρόλος του Μακρόν στη διαδοχή της Λαγκάρντ στην ΕΚΤ
15:20 - 18 Φεβ 2026

Παρασκήνιο στη Φρανκφούρτη: Ο ρόλος του Μακρόν στη διαδοχή της Λαγκάρντ στην ΕΚΤ

Reporter.gr Newsroom
Η φημολογία γύρω από την ηγεσία της European Central Bank αναζωπυρώθηκε την Τετάρτη, έπειτα από δημοσίευμα που ανέφερε ότι η νυν πρόεδρός της, Christine Lagarde, εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας της τον Οκτώβριο του 2027.

Η ΕΚΤ έσπευσε να περιορίσει τις εικασίες, προκειμένου να αποτρέψει τυχόν εντύπωση στις αγορές ότι η πρόεδρός της μετατρέπεται σε «κουτσή πάπια». «Η πρόεδρος Λαγκάρντ είναι απολύτως προσηλωμένη στην αποστολή της και δεν έχει λάβει καμία απόφαση σχετικά με τη λήξη της θητείας της», δήλωσε εκπρόσωπος της Τράπεζας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Politico, η διατύπωση θεωρήθηκε λιγότερο κατηγορηματική από προηγούμενες διαψεύσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησης. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιτρέψει στον απερχόμενο Γάλλο πρόεδρο Emmanuel Macron να επηρεάσει τη διαδοχή πριν από τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας τον Απρίλιο του επόμενου έτους.

Θέση-κλειδί με τεράστια επιρροή

Η προεδρία της ΕΚΤ αποτελεί μία από τις ισχυρότερες θέσεις στην Ευρώπη, με καθοριστική επιρροή στη νομισματική πολιτική και στις αγορές. Δεν είναι τυχαίο ότι οι εθνικές κυβερνήσεις διαχρονικά δίνουν σκληρές μάχες για να προωθήσουν πρόσωπα που αντανακλούν τις δικές τους προτεραιότητες.

Οι διαπραγματεύσεις για τη διαδοχή της Λαγκάρντ αναμένεται να είναι έντονες, ιδίως σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου η άνοδος των λαϊκιστικών κομμάτων δυσκολεύει τα παραδοσιακά ευρωπαϊκά κόμματα να ελέγχουν τις κρίσιμες τοποθετήσεις.

Το κλίμα αυτό εντάθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας François Villeroy de Galhau ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι θα αποχωρήσει πάνω από έναν χρόνο νωρίτερα από τη θέση του. Η κίνηση ερμηνεύτηκε ευρέως ως προσπάθεια του Μακρόν να «θωρακίσει» την κεντρική τράπεζα ενόψει ενδεχόμενης ανόδου της ακροδεξιάς στην εξουσία.

Μάλιστα, ο βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού Jean-Philippe Tanguy σχολίασε σκωπτικά στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση ότι η Λαγκάρντ φαίνεται να έχει «προσβληθεί από επιδημία παραιτήσεων που προκαλεί ο Εμανουέλ Μακρόν».

Το «άτυπο δικαίωμα» της Γαλλίας

Οι άγραφοι κανόνες που διέπουν τη σύνθεση του εξαμελούς Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ ενδέχεται να ευνοήσουν το Παρίσι. Ως δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, η Γαλλία θεωρείται ότι διατηρεί άτυπο δικαίωμα σε μία από τις έξι θέσεις του Συμβουλίου — όπως και η Γερμανία και η Ιταλία.

Επιπλέον, στα 28 χρόνια λειτουργίας της ΕΚΤ δεν έχει υπάρξει ποτέ για περισσότερο από δύο μήνες ταυτόχρονη παρουσία δύο μελών ίδιας εθνικότητας στο Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Δεδομένου ότι είναι δύσκολο η Γαλλία να εξασφαλίσει εκ νέου την προεδρία για οκταετή θητεία, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν πως θα επιδιώξει τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου όταν λήξει η θητεία του Ιρλανδού Philip Lane τον Μάιο του 2027.

Μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να ληφθεί μήνες νωρίτερα από τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης. Εφόσον τοποθετηθεί Γάλλος σε αυτή τη θέση, θα απαιτηθούν μεταβατικές ρυθμίσεις — γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχύτερη αποχώρηση της Λαγκάρντ.

Ο επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας της ING, Κάρστεν Μπρζέσκι, εκτίμησε ότι οι διαδοχές των Λέιν, Λαγκάρντ και της Γερμανίδας Ίζαμπελ Σνάμπελ πιθανόν να αποτελέσουν «πακέτο συμφωνίας», ικανοποιώντας ταυτόχρονα γαλλικές, γερμανικές και ισπανικές αξιώσεις.

Δεν θα ήταν πλήρης έκπληξη

Η πιθανότητα να μην ολοκληρώσει η Λαγκάρντ τη θητεία της δεν θεωρείται εντελώς απρόσμενη. Σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη είχε δηλώσει ότι αρχικά επιθυμούσε πενταετή θητεία. Πέρυσι, ο ιδρυτής του World Economic Forum, Klaus Schwab, αποκάλυψε ότι είχε επανειλημμένες συζητήσεις μαζί της για το ενδεχόμενο να τον διαδεχθεί, αναγκάζοντας τη Λαγκάρντ να επαναλάβει δημόσια πως είναι «αποφασισμένη να ολοκληρώσει τη θητεία της».

Προς το παρόν, η επίσημη γραμμή της ΕΚΤ παραμένει ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση. Ωστόσο, το πολιτικό και θεσμικό παρασκήνιο γύρω από τη Φρανκφούρτη φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να κινείται.

