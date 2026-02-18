Βόρεια Καλιφόρνια: Οκτώ νεκροί και ένας αγνοούμενος από φονική χιονοστιβάδα
Ειδήσεις
23:04 - 18 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Οκτώ σκιέρ έχασαν τη ζωή τους και ένας παραμένει αγνοούμενος μετά από χιονοστιβάδα που σημειώθηκε στην περιοχή Castle Peak, κοντά στο Truckee της βόρειας Καλιφόρνια, περίπου 16 χιλιόμετρα βόρεια της Lake Tahoe.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11:30 το πρωί της Τρίτης (τοπική ώρα), όταν μεγάλη μάζα χιονιού παρέσυρε ομάδα σκιέρ ορεινής διαδρομής που κινούνταν εκτός ορίων οργανωμένου χιονοδρομικού κέντρου.

Από την ομάδα των 15 ατόμων, έξι διασώθηκαν αφού είχαν παγιδευτεί. Οι αρχές αρχικά αναζητούσαν εννέα αγνοούμενους, ωστόσο μέχρι το πρωί της Τετάρτης επιβεβαιώθηκαν οκτώ θάνατοι, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ενός ακόμη ατόμου.

Σύμφωνα με τη σερίφη της κομητείας Νεβάδα, Shannan Moon, οι επιχειρήσεις δυσχεράνθηκαν από τις εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες και τον κίνδυνο νέων χιονοστιβάδων.

Οι οκτώ νεκροί εντοπίστηκαν με ενεργοποιημένους τους ανιχνευτές εντοπισμού (beacons), γεγονός που βοήθησε στον εντοπισμό τους, ωστόσο η ανάσυρση των σορών θα πραγματοποιηθεί όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Ένας από τους νεκρούς ήταν σύζυγος μέλους της ομάδας έρευνας και διάσωσης.

Η εκδρομή είχε διοργανωθεί από την εταιρεία Blackbird Mountain Guides και οι σκιέρ επέστρεφαν από τριήμερη εξόρμηση όταν σημειώθηκε η χιονοστιβάδα. Οι έξι επιζώντες – ένας οδηγός και πέντε πελάτες – κατέφυγαν σε πρόχειρο καταφύγιο από μουσαμάδες και επικοινώνησαν με τις αρχές μέσω ραδιοφάρου και μηνυμάτων.

Δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, με τον έναν να λαμβάνει εξιτήριο το ίδιο βράδυ και τον άλλο να παραμένει νοσηλευόμενος. Οι διασώστες προσέγγισαν το σημείο με ερπυστριοφόρο όχημα χιονιού και στη συνέχεια με σκι, ώστε να αποφευχθεί νέα κατολίσθηση.

Η περιοχή της Κεντρικής Σιέρα Νεβάδα έχει δεχθεί έντονες χιονοπτώσεις λόγω ισχυρής καταιγίδας, με το Sierra Avalanche Center να έχει εκδώσει προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο χιονοστιβάδων. Η περιοχή κοντά στο Donner Summit καταγράφει από τις υψηλότερες χιονοπτώσεις στο δυτικό ημισφαίριο.

Η τραγωδία αυτή συνιστά τη φονικότερη χιονοστιβάδα που έχει καταγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1981. Κάθε χειμώνα, κατά μέσο όρο 25 έως 30 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη χώρα εξαιτίας χιονοστιβάδων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

