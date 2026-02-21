«Παγώνει» η εμπορική συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Αμερικανικού Δικαστηρίου – Πανηγυρίζει ο Μακρόν

Αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από την εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ηνωμένων Πολιτειών, μετά την ιστορική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει τους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ την ίδια στιγμή ο πρώην πρόεδρος υπέγραψε νέο προεδρικό διάταγμα για παγκόσμιο δασμό 10%, που θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 24 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρει η deutsche welle, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του, επιβάλλοντας δασμούς σχεδόν σε όλα τα εισαγόμενα αγαθά στις ΗΠΑ, βάσει νόμου που προορίζεται αποκλειστικά για περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης. Η απόφαση εγείρει ερωτήματα για τη βιωσιμότητα της συμφωνίας που είχε συναφθεί τον περασμένο Ιούλιο μεταξύ ΕΕ και Ουάσιγκτον.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλοφ Γκιλ, δήλωσε: «Παραμένουμε σε στενή επαφή με την αμερικανική διοίκηση, καθώς επιδιώκουμε διευκρινίσεις σχετικά με τα βήματα που προτίθενται να ακολουθήσουν ως απάντηση σε αυτή την απόφαση».

Το περιεχόμενο της συμφωνίας

Η συμφωνία που είχε συναφθεί προβλέπει σταθερούς δασμούς 15% στους περισσότερους τομείς για την ΕΕ, ενώ ως αντάλλαγμα οι ΗΠΑ απαλλάσσονται από δασμούς σε αρκετά βιομηχανικά προϊόντα. Επιπλέον, το «μπλοκ» έχει δεσμευτεί να αγοράσει ενεργειακά προϊόντα από τις ΗΠΑ αξίας 750 δισ. δολαρίων έως το 2028.

Αμφισβητείται η νομιμότητα των δασμών

Η δικαστική απόφαση θέτει υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα τόσο των ήδη καταβληθέντων δασμών από ευρωπαϊκές εταιρείες όσο και των μελλοντικών δεσμεύσεων. Όπως σημείωσε ο Γκιλ: «Λαμβάνουμε υπόψη την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και την αναλύουμε προσεκτικά». Η απόφαση αφορά κυρίως τους λεγόμενους «ανταποδοτικούς» δασμούς που εισήγαγε ο Τραμπ πέρυσι και δεν επηρεάζει μέτρα ανά κλάδο, όπως οι δασμοί 50% σε χάλυβα και αλουμίνιο.

Παγωμένη διαδικασία επικύρωσης

Η συμφωνία δεν έχει ακόμη επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς η διαδικασία «πάγωσε» τον Ιανουάριο λόγω των απειλών Τραμπ κατά της Γροιλανδίας. Οι ευρωβουλευτές ζητούν τροπολογίες που θα επιτρέπουν είτε τον τερματισμό της συμφωνίας έως το 2028 είτε την αναστολή της σε περίπτωση νέων απειλών από τον Αμερικανό πρόεδρο. Η τρέχουσα αβεβαιότητα ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω καθυστερήσεις στην επικύρωσή της, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα.

Ο Όλοφ Γκιλ υπογράμμισε: «Οι επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού εξαρτώνται από τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα. Συνεπώς, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε χαμηλούς δασμούς και να εργαζόμαστε για τη μείωσή τους».

Ο Μακρόν χαιρετίζει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς

Είναι καλό να υπάρχουν αντίβαρα στην εξουσία και στο κράτος δικαίου στις δημοκρατίες, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναφερόμενος στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

«Δεν είναι κακό να υπάρχει ένα Ανώτατο Δικαστήριο και, ως εκ τούτου, κράτος δικαίου», δήλωσε στο ετήσιο αγροτικό σαλόνι στο Παρίσι, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την χθεσινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει μεγάλο μέρος των δασμών Τραμπ.

«Είναι καλό να υπάρχει εξουσία και αντίβαρα στην εξουσία στις δημοκρατίες», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι η Γαλλία θα εξετάσει τις συνέπειες του νέου παγκόσμιου δασμού 10% του Τραμπ και θα προσαρμοστεί, και η χώρα θέλει να συνεχίσει να εξάγει τα προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων γεωργίας, πολυτελείας, μόδας και αεροναυτικής.

Συμπλήρωσε ότι χρειάζεται μια ήρεμη νοοτροπία και ότι ο πιο δίκαιος κανόνας είναι η «αμοιβαιότητα» και όχι το να «υπόκειται κανείς σε μονομερείς αποφάσεις».