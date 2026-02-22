Η Παλαιστινιακή Αρχή ιδρύει γραφείο σύνδεσης με τη Γάζα

Η Παλαιστινιακή Αρχή προχώρησε στη σύσταση γραφείου συνδέσμου, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Μοχάμεντ Μουστάφα, το οποίο θα αναλάβει τον συντονισμό με το γραφείο του Ύπατου Εκπροσώπου για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοφ, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο ο αντιπρόεδρος Χουσεΐν αλ-Σέιχ.

Σύμφωνα με τον αλ-Σέιχ, το νέο γραφείο «είναι πλέον έτοιμο να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά του», επισημαίνοντας ότι θα λειτουργεί ως επίσημος δίαυλος συνεννόησης για την υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου είκοσι σημείων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και του ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σε επιστολή του προς τον Μλαντένοφ, ο αλ-Σέιχ αναφέρει: «Εξοχότατε, κύριε Νικολάι Μλαντένοφ, Ύπατε Εκπρόσωπο για τη Γάζα / Συμβούλιο Ειρήνης. Με χαρά εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τη δήλωση που εξέδωσε το γραφείο σας στις 20 Φεβρουαρίου 2026 σχετικά με την ίδρυση γραφείου συνδέσμου από την Παλαιστινιακή Αρχή, και την επιβεβαίωσή σας για τη σημασία αυτού του θεσμικού πλαισίου για την επικοινωνία και τον συντονισμό».