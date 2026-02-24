Στάρμερ: Πρώτη γραμμή της ελευθερίας μας η Ουκρανία - Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, επανέλαβε σήμερα (24/2) ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί», με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Παράλληλα ανακοίνωσε το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από το 2022.

Σε παρέμβασή του ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Στάρμερ χαρακτήρισε την περίοδο αυτή ως «τέσσερα χρόνια επιθετικότητας του Πούτιν» και «τέσσερα χρόνια μεγάλης οδύνης για τον ουκρανικό λαό». Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προσωπικές του επισκέψεις στην Ουκρανία, οι οποίες, όπως είπε, τον σημάδεψαν βαθιά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επίσκεψή του στην Μπούτσα, όπου είδε σημεία εκτελεσμένων αμάχων, καθώς και στην παρουσία του σε νοσοκομείο του Κιέβου, όπου συνάντησε στρατιώτες με σοβαρά εγκαύματα. Αναφέρθηκε επίσης σε παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους στον πόλεμο και στην καταστροφή κρίσιμων υποδομών ενέργειας από ρωσικές επιθέσεις εν μέσω εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών.

Ο Στάρμερ εξήρε την «απίστευτη ανθεκτικότητα» των Ουκρανών, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τις αρχικές προβλέψεις για γρήγορη επικράτηση της Ρωσίας, η Ουκρανία συνεχίζει να αντιστέκεται τόσο στο μέτωπο, όσο και στην καθημερινή ζωή. Απέκλεισε δε το αφήγημα ότι η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο, τονίζοντας πως η εδαφική πρόοδος της Μόσχας τον τελευταίο χρόνο ήταν περιορισμένη και συνοδεύτηκε από μεγάλο κόστος.

Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πίεσης στη Ρωσία, ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων που αφορά 300 ρωσικές ενεργειακές εταιρείες, καθώς και πρόσθετα μέτρα κατά του «σκιώδους στόλου», ο οποίος, σύμφωνα με το Λονδίνο, χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου.

Ο Στάρμερ τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκει μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εγγυήσεις ασφαλείας και τον ρόλο του «συνασπισμού των προθύμων», στον οποίο προεδρεύει. «Είναι ο Πούτιν που στέκεται εμπόδιο στην ειρήνη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έχει δείξει διάθεση για διαπραγματεύσεις.

Τέλος, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι ο πόλεμος δεν αποτελεί μακρινή σύγκρουση για το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω των επιπτώσεων στο κόστος ζωής, κυρίως μέσω των αυξημένων τιμών ενέργειας, οι οποίες παραμένουν σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα.

«Ο τρόπος και ο χρόνος λήξης αυτής της σύγκρουσης θα επηρεάσουν το Ηνωμένο Βασίλειο για πολλά χρόνια», κατέληξε, χαρακτηρίζοντας την Ουκρανία ως «πρώτη γραμμή της δικής μας ελευθερίας».