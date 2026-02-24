ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στάρμερ: Πρώτη γραμμή της ελευθερίας μας η Ουκρανία - Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις
16:39 - 24 Φεβ 2026

Στάρμερ: Πρώτη γραμμή της ελευθερίας μας η Ουκρανία - Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, επανέλαβε σήμερα (24/2) ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί», με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Παράλληλα ανακοίνωσε το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από το 2022.    

Σε παρέμβασή του ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Στάρμερ χαρακτήρισε την περίοδο αυτή ως «τέσσερα χρόνια επιθετικότητας του Πούτιν» και «τέσσερα χρόνια μεγάλης οδύνης για τον ουκρανικό λαό». Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προσωπικές του επισκέψεις στην Ουκρανία, οι οποίες, όπως είπε, τον σημάδεψαν βαθιά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επίσκεψή του στην Μπούτσα, όπου είδε σημεία εκτελεσμένων αμάχων, καθώς και στην παρουσία του σε νοσοκομείο του Κιέβου, όπου συνάντησε στρατιώτες με σοβαρά εγκαύματα. Αναφέρθηκε επίσης σε παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς τους στον πόλεμο και στην καταστροφή κρίσιμων υποδομών ενέργειας από ρωσικές επιθέσεις εν μέσω εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών.

Ο Στάρμερ εξήρε την «απίστευτη ανθεκτικότητα» των Ουκρανών, υπογραμμίζοντας ότι, παρά τις αρχικές προβλέψεις για γρήγορη επικράτηση της Ρωσίας, η Ουκρανία συνεχίζει να αντιστέκεται τόσο στο μέτωπο, όσο και στην καθημερινή ζωή. Απέκλεισε δε το αφήγημα ότι η Ρωσία κερδίζει τον πόλεμο, τονίζοντας πως η εδαφική πρόοδος της Μόσχας τον τελευταίο χρόνο ήταν περιορισμένη και συνοδεύτηκε από μεγάλο κόστος.

Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πίεσης στη Ρωσία, ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων που αφορά 300 ρωσικές ενεργειακές εταιρείες, καθώς και πρόσθετα μέτρα κατά του «σκιώδους στόλου», ο οποίος, σύμφωνα με το Λονδίνο, χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των κυρώσεων στις εξαγωγές πετρελαίου.

Ο Στάρμερ τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκει μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για εγγυήσεις ασφαλείας και τον ρόλο του «συνασπισμού των προθύμων», στον οποίο προεδρεύει. «Είναι ο Πούτιν που στέκεται εμπόδιο στην ειρήνη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος έχει δείξει διάθεση για διαπραγματεύσεις.

Τέλος, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι ο πόλεμος δεν αποτελεί μακρινή σύγκρουση για το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω των επιπτώσεων στο κόστος ζωής, κυρίως μέσω των αυξημένων τιμών ενέργειας, οι οποίες παραμένουν σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα.

«Ο τρόπος και ο χρόνος λήξης αυτής της σύγκρουσης θα επηρεάσουν το Ηνωμένο Βασίλειο για πολλά χρόνια», κατέληξε, χαρακτηρίζοντας την Ουκρανία ως «πρώτη γραμμή της δικής μας ελευθερίας».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνεχίζεται η «μάχη» εξαγοράς της Warner Bros – Νέα βελτιωμένη προσφορά από Paramount
Επιχειρήσεις

Συνεχίζεται η «μάχη» εξαγοράς της Warner Bros – Νέα βελτιωμένη προσφορά από Paramount

Τέσσερα χρόνια πολέμου: Έκκληση Ζελένσκι για ενότητα, μπλοκαρισμένες οι κυρώσεις της ΕΕ
Ειδήσεις

Τέσσερα χρόνια πολέμου: Έκκληση Ζελένσκι για ενότητα, μπλοκαρισμένες οι κυρώσεις της ΕΕ

Ισραήλ: Προειδοποιεί με πλήγματα το Λίβανο εφόσον εμπλακεί η Χεζμπολάχ σε σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν
Ειδήσεις

Ισραήλ: Προειδοποιεί με πλήγματα το Λίβανο εφόσον εμπλακεί η Χεζμπολάχ σε σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά
Ειδήσεις

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ
Ειδήσεις

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια
Ειδήσεις

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη
Ειδήσεις

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 22:00

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη άνδρα με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι στον Δρυμό

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:42

Μακρόν: Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:36

Ιταλία: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα Έμπολα στη Σαρδηνία

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:19

Iran International: Ο Πεζεσκιάν υπέβαλε την παραίτησή του στον Χαμενεΐ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:08

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις εξελίξεις στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 20:10

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από ισχυρή έκρηξη σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:55

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:43

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:22

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ