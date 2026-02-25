Κομισιόν: Διαβεβαίωσε τις Σλοβακία και Ουγγαρία ότι δεν υπάρχει κίνδυνος έλλειψης πετρελαίου
17:24 - 25 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Δεν υφίσταται κίνδυνος έλλειψης πετρελαίου για την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, παρά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Druzhba, ο οποίος μεταφέρει ρωσικό αργό προς την κεντρική Ευρώπη μέσω ουκρανικού εδάφους, διαβεβαίωσε σήμερα (25/2) η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, υπάρχουν εναλλακτικές οδοί που επιτρέπουν τη συνέχιση της τροφοδοσίας των δύο χωρών.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν μπλόκαρε την έγκριση ευρωπαϊκού δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, καθώς και το 20ό πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, ζητώντας από την Ουκρανία να αποκαταστήσει τη ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού.

Η Βουδαπέστη κατηγορεί το Κίεβο για καθυστερήσεις στην επισκευή του αγωγού, ο οποίος υπέστη ζημιές έπειτα από ρωσική επίθεση με drone στη δυτική Ουκρανία τον Ιανουάριο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι εργασίες αποκατάστασης δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και κάλεσε την Ουγγαρία να θέσει το ζήτημα στη Μόσχα, η οποία –όπως είπε– έχει πλήξει τόσο τον αγωγό όσο και ευρύτερα τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας.

Παράλληλα, Ουγγαρία και Σλοβακία δηλώνουν ότι έχουν αρχίσει να αξιοποιούν τα στρατηγικά τους αποθέματα, τα οποία επαρκούν για περίπου τρεις μήνες εισαγωγών.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, όπως ο αγωγός Adria που διέρχεται από την Κροατία και μπορεί να διασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, ο αγωγός διαθέτει επαρκή δυναμικότητα ώστε να αυξηθούν οι ροές και να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας με πετρέλαιο προερχόμενο από άλλες χώρες, πέραν της Ρωσίας. Επιπλέον ποσότητες αργού αναμένεται να φτάσουν δια θαλάσσης στην Κροατία για να διοχετευθούν μέσω του Adria.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε εμπάργκο στο μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου. Ωστόσο, ο αγωγός Druzhba — που στα ρωσικά σημαίνει «φιλία» — εξαιρέθηκε προσωρινά, προκειμένου να δοθεί χρόνος στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης να μειώσουν την εξάρτησή τους από το ρωσικό αργό.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν σημείωσε ότι δεν μπορεί να προεξοφλήσει αν οι διαθέσιμες εναλλακτικές θα οδηγήσουν την Ουγγαρία στην άρση του βέτο, προσθέτοντας πως βρίσκονται σε εξέλιξη πολιτικές διαβουλεύσεις.

Από το Κίεβο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε ότι το δάνειο των 90 δισ. ευρώ θα εγκριθεί «με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», τονίζοντας: «Διαθέτουμε πολλές επιλογές και θα τις αξιοποιήσουμε».

