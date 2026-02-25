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ΗΠΑ: Έτοιμες να ανοίξουν το δρόμο για διάθεση βενεζουελανικού πετρελαίου προς την Κούβα
Ειδήσεις
22:52 - 25 Φεβ 2026

ΗΠΑ: Έτοιμες να ανοίξουν το δρόμο για διάθεση βενεζουελανικού πετρελαίου προς την Κούβα

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τετάρτη (25/2) ότι θα επιτρέπει σε εταιρείες που επιδιώκουν να λάβουν άδεια να μεταπωλούν πετρέλαιο της Βενεζουέλας στην Κούβα, σύμφωνα με οδηγίες που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του υπουργείου, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να συμβάλει στην άμβλυνση της οξείας έλλειψης καυσίμων στο νησί.

Όπως σημειώνει το Reuters, από τότε που η Ουάσινγκτον ανέλαβε τον έλεγχο των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας στις αρχές Ιανουαρίου, μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, η Βενεζουέλα -για περισσότερα από 25 χρόνια- αποτελούσε τον βασικό προμηθευτή αργού πετρελαίου και καυσίμων στην πολιτική της σύμμαχο, Κούβα, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας που βασιζόταν κυρίως στην ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών. Το Μεξικό, το οποίο είχε αναδειχθεί σε εναλλακτικό προμηθευτή, έχει επίσης διακόψει τις αποστολές προς το νησί της Καραϊβικής, μετά την άφιξη ενός φορτίου καυσίμων στην Αβάνα τον Ιανουάριο, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα.

Μεγάλοι εμπορικοί οίκοι, όπως οι Vitol και Trafigura, διαχειρίζονται το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών πετρελαίου της Βενεζουέλας, με εκατομμύρια βαρέλια να εξάγονται στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ινδία, ενώ επιπλέον εκατομμύρια βαρέλια αποθηκεύονται σε τερματικούς σταθμούς της Καραϊβικής προς μεταπώληση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι σύμμαχοι της Βενεζουέλας που λάμβαναν πετρέλαιο στο πλαίσιο ανταλλαγών, αποπληρωμής χρεών και άλλων συμφωνιών θα πρέπει πλέον να καταβάλλουν τις τιμές της ελεύθερης αγοράς για τα φορτία. Μεταξύ αυτών των συμμάχων συγκαταλέγονται η Κίνα και η Κούβα.

Την Τετάρτη (25/2), ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο έφθασε στην Καραϊβική για να ξεκινήσει συνομιλίες με ηγέτες που έχουν προειδοποιήσει ότι η επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση στην Κούβα ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει την περιοχή.

Ακόμη και με τη νέα πολιτική, παραμένει ασαφές αν η Κούβα μπορεί να αντέξει οικονομικά αγορές πετρελαίου χωρίς ευνοϊκούς όρους. Καθώς η χώρα δυσκολεύεται τα τελευταία χρόνια να πληρώσει για εισαγωγές καυσίμων στην άμεση (spot) αγορά, οποιαδήποτε πιθανή αγορά από εμπορικούς οίκους αναμένεται να απαιτεί συνήθεις εμπορικούς όρους, όπως τραπεζικές εγγυήσεις και πληρωμές σε μετρητά.

Οι οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ διευκρινίζουν επίσης ότι οι ενδεχόμενες συναλλαγές πρέπει να «υποστηρίζουν τον κουβανικό λαό, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα», καθώς και εξαγωγές για εμπορική και ανθρωπιστική χρήση στην Κούβα, ενώ συναλλαγές που αφορούν ή ωφελούν τον κουβανικό στρατό ή άλλους κυβερνητικούς φορείς δεν θα καλύπτονται.

Το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας των ΗΠΑ είχε προηγουμένως εκδώσει οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες οι εξαγωγές και επανεξαγωγές αμερικανικού φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων προς επιλέξιμες οντότητες του ιδιωτικού τομέα στην Κούβα θα εγκρίνονται.

Η κυβέρνηση της Κούβας ελέγχει τη διανομή καυσίμων κίνησης και την ηλεκτροπαραγωγή μέσω κρατικών εταιρειών, ωστόσο στους καταναλωτές καυσίμων περιλαμβάνονται επίσης ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι οι αιτούντες δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν ήδη εγκατεστημένη οντότητα στις ΗΠΑ και ότι οι περιορισμοί άδειας που χορηγήθηκε τον Ιανουάριο για τη γενικευμένη εξαγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας δεν θα ισχύουν για την Κούβα.

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