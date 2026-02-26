Instagram: Θα ειδοποιεί τους γονείς αν τα παιδιά τους αναζητούν περιεχόμενο σχετικό με την αυτοκτονία

Το Instagram ανακοίνωσε ότι θα ειδοποιεί τους γονείς όταν ο έφηβος χρήστης τους αναζητά επανειλημμένα, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, όρους που σχετίζονται με την αυτοκτονία ή τον αυτοτραυματισμό, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις προς τις κυβερνήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αυστραλίας, η οποία απαγόρευσε τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης από άτομα κάτω των 16 ετών.

Σύμφωνα με το Reuters, η Βρετανία δήλωσε τον Ιανουάριο ότι εξετάζει περιορισμούς για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, μετά την απόφαση της Αυστραλίας τον Δεκέμβριο. Η Ισπανία, η Ελλάδα και η Σλοβενία ανέφεραν τις τελευταίες εβδομάδες ότι μελετούν επίσης τον περιορισμό της πρόσβασης.

Το Instagram, που ανήκει στη Meta Platforms Inc, ανακοίνωσε από τη μεριά του σήμερα, Πέμπτη ότι θα αρχίσει να ειδοποιεί τους γονείς που έχουν ενεργοποιήσει την προαιρετική ρύθμιση γονικής εποπτείας, εάν τα παιδιά τους επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο σχετικό με αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό.

«Οι ειδοποιήσεις αυτές ενισχύουν το υφιστάμενο έργο μας για την προστασία των εφήβων από δυνητικά επιβλαβές περιεχόμενο στο Instagram», ανέφερε η πλατφόρμα σε ανακοίνωσή της. «Διαθέτουμε αυστηρές πολιτικές κατά περιεχομένου που προωθεί ή εξυμνεί την αυτοκτονία ή τον αυτοτραυματισμό».

Σύμφωνα με την υφιστάμενη πολιτική της, το Instagram μπλοκάρει τέτοιες αναζητήσεις και ανακατευθύνει τους χρήστες σε πηγές υποστήριξης. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι οι ειδοποιήσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από την επόμενη εβδομάδα για όσους έχουν ενεργοποιήσει τη σχετική ρύθμιση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, την Αυστραλία και τον Καναδά.

Οι κυβερνήσεις επιδιώκουν ολοένα και περισσότερο να προστατεύσουν τα παιδιά από διαδικτυακούς κινδύνους, ιδίως μετά τις ανησυχίες που προκάλεσε το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok, το οποίο παρήγαγε σεξουαλικοποιημένες εικόνες χωρίς συναίνεση.

Σημειώνεται ότι στη Βρετανία, μέτρα που σχεδιάστηκαν για να αποτρέψουν την πρόσβαση ανηλίκων σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου είχαν επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα των ενηλίκων και προκάλεσαν εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τα όρια της ελευθερίας του λόγου και της ρυθμιστικής παρέμβασης.

Οι «λογαριασμοί εφήβων» του Instagram για χρήστες κάτω των 16 ετών απαιτούν γονική άδεια για την αλλαγή ρυθμίσεων, ενώ οι γονείς μπορούν, με τη συγκατάθεση του εφήβου, να επιλέξουν ένα επιπλέον επίπεδο παρακολούθησης.