ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Instagram: Θα ειδοποιεί τους γονείς αν τα παιδιά τους αναζητούν περιεχόμενο σχετικό με την αυτοκτονία
Ειδήσεις
16:17 - 26 Φεβ 2026

Instagram: Θα ειδοποιεί τους γονείς αν τα παιδιά τους αναζητούν περιεχόμενο σχετικό με την αυτοκτονία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Instagram ανακοίνωσε ότι θα ειδοποιεί τους γονείς όταν ο έφηβος χρήστης τους αναζητά επανειλημμένα, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, όρους που σχετίζονται με την αυτοκτονία ή τον αυτοτραυματισμό, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις προς τις κυβερνήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Αυστραλίας, η οποία απαγόρευσε τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης από άτομα κάτω των 16 ετών.      

Σύμφωνα με το Reuters, η Βρετανία δήλωσε τον Ιανουάριο ότι εξετάζει περιορισμούς για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, μετά την απόφαση της Αυστραλίας τον Δεκέμβριο. Η Ισπανία, η Ελλάδα και η Σλοβενία ανέφεραν τις τελευταίες εβδομάδες ότι μελετούν επίσης τον περιορισμό της πρόσβασης.

Το Instagram, που ανήκει στη Meta Platforms Inc, ανακοίνωσε από τη μεριά του σήμερα, Πέμπτη ότι θα αρχίσει να ειδοποιεί τους γονείς που έχουν ενεργοποιήσει την προαιρετική ρύθμιση γονικής εποπτείας, εάν τα παιδιά τους επιχειρούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο σχετικό με αυτοκτονία ή αυτοτραυματισμό.

«Οι ειδοποιήσεις αυτές ενισχύουν το υφιστάμενο έργο μας για την προστασία των εφήβων από δυνητικά επιβλαβές περιεχόμενο στο Instagram», ανέφερε η πλατφόρμα σε ανακοίνωσή της. «Διαθέτουμε αυστηρές πολιτικές κατά περιεχομένου που προωθεί ή εξυμνεί την αυτοκτονία ή τον αυτοτραυματισμό».

Σύμφωνα με την υφιστάμενη πολιτική της, το Instagram μπλοκάρει τέτοιες αναζητήσεις και ανακατευθύνει τους χρήστες σε πηγές υποστήριξης. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι οι ειδοποιήσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από την επόμενη εβδομάδα για όσους έχουν ενεργοποιήσει τη σχετική ρύθμιση στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, την Αυστραλία και τον Καναδά.

Οι κυβερνήσεις επιδιώκουν ολοένα και περισσότερο να προστατεύσουν τα παιδιά από διαδικτυακούς κινδύνους, ιδίως μετά τις ανησυχίες που προκάλεσε το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok, το οποίο παρήγαγε σεξουαλικοποιημένες εικόνες χωρίς συναίνεση.

Σημειώνεται ότι στη Βρετανία, μέτρα που σχεδιάστηκαν για να αποτρέψουν την πρόσβαση ανηλίκων σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου είχαν επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα των ενηλίκων και προκάλεσαν εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τα όρια της ελευθερίας του λόγου και της ρυθμιστικής παρέμβασης.

Οι «λογαριασμοί εφήβων» του Instagram για χρήστες κάτω των 16 ετών απαιτούν γονική άδεια για την αλλαγή ρυθμίσεων, ενώ οι γονείς μπορούν, με τη συγκατάθεση του εφήβου, να επιλέξουν ένα επιπλέον επίπεδο παρακολούθησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διαθέσιμοι μέσω του gov.gr 12.375 τίτλοι Προπτυχιακών Σπουδών
Ειδήσεις

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Διαθέσιμοι μέσω του gov.gr 12.375 τίτλοι Προπτυχιακών Σπουδών

ΥΠΕΝ: Ανακοίνωση Παράτασης «Εξοικονομώ 2021»
Οικονομία

ΥΠΕΝ: Ανακοίνωση Παράτασης «Εξοικονομώ 2021»

Παπαθανάσης: Η Ελλάδα στηρίζει μια πιο ισχυρή, αυτόνομη και ανταγωνιστική Ευρώπη
Οικονομία

Παπαθανάσης: Η Ελλάδα στηρίζει μια πιο ισχυρή, αυτόνομη και ανταγωνιστική Ευρώπη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η επίπτωση του Brexit στο Διμερές Εμπόριο Αγαθών Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου
Οικονομία

Η επίπτωση του Brexit στο Διμερές Εμπόριο Αγαθών Ελλάδας - Ηνωμένου Βασιλείου

ΕΛΣΤΑΤ: Από ελλειμματικό σε πλεονασματικό το εμπόριο Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Από ελλειμματικό σε πλεονασματικό το εμπόριο Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit

Βρετανία: Πολιτική θύελλα μετά το βίντεο για τον θάνατο του φοιτητή Χένρι Νόουακ - Παρέμβαση Στάρμερ και έρευνες για την αστυνομία
Ειδήσεις

Βρετανία: Πολιτική θύελλα μετά το βίντεο για τον θάνατο του φοιτητή Χένρι Νόουακ - Παρέμβαση Στάρμερ και έρευνες για την αστυνομία

Μπορεί το Brexit να γίνει «Bre-entry»; Οι όροι της ΕΕ και το χρονοδιάγραμμα
Ειδήσεις

Μπορεί το Brexit να γίνει «Bre-entry»; Οι όροι της ΕΕ και το χρονοδιάγραμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/06/2026 - 17:59

Στο «ραντάρ» της έξυπνης βιομηχανίας η Ελλάδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:58

Μόσχα: Επιβεβαιώνει την παρουσία Σρέντερ - Ο πιθανός διπλωματικός του ρόλος στις σχέσεις Ρωσίας–ΕΕ

Ναυτιλία
03/06/2026 - 17:56

Ποσειδώνια 2026: Τα δεδομένα για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των ναυτικών

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 17:50

Deutsche Bank: Αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια στο β’ τρίμηνο – Πιέσεις στη μετοχή

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:44

Ασπρόπυργος: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά - Παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Πολιτική
03/06/2026 - 17:42

Πιερρακάκης: Σημαντική η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια

Σχόλια Αγοράς
03/06/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Διόρθωση ενόψει της καταβολής μερισμάτων των τραπεζών

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:35

Τραγωδία στο Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό: Τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου σε εκπαιδευτική πτήση

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:31

Ζελένσκι: Έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με Πούτιν – Προειδοποιεί για κλιμάκωση των επιθέσεων

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
03/06/2026 - 17:20

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται συσκευασία με έτοιμη σαλάτα Μπάρμπα Στάθης - Τι εντοπίστηκε

Πολιτική
03/06/2026 - 17:19

Φαραντούρης: Ζητά ευρωπαϊκή παρέμβαση για την έκθεση του ΔΝΤ για τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:13

Δικαστικές κρίσεις διαδοχής σε Άρειο Πάγο και ΣτΕ – Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών

Περιβάλλον
03/06/2026 - 17:04

D-Marin: Ανακοινώνει την πρόοδο του πλάνου βιωσιμότητας, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2026

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:03

Ινδία: Εξετάζονται φοροελαφρύνσεις για προσέλκυση ξένων επενδυτών στην αγορά ομολόγων

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 17:02

HelleniQ Energy: Αναδιάρθρωση του ΔΣ μετά από δύο παραιτήσεις

Αυτοδιοίκηση
03/06/2026 - 16:54

Το Job Center του Δήμου Αθηναίων φέρνει τη συμπερίληψη στην εργασία

Εργασιακά
03/06/2026 - 16:53

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας

Πολιτική
03/06/2026 - 16:48

Ανδρουλάκης από Ποσειδώνια: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 16:44

Wall Street: Αρνητικό άνοιγμα με φόντο την ανησυχία για τον πληθωρισμό

Πολιτική
03/06/2026 - 16:26

Χατζηδάκης: Οι ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν νοοτροπία «πρωταθλητή»

Πολιτική
03/06/2026 - 16:24

Μητσοτάκης: Τέλος στην ευρωπαϊκή επιτήρηση – Η Ελλάδα γυρίζει οριστικά σελίδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 16:24

ΗΠΑ: Σε υψηλό 16 μηνών οι προσλήψεις τον Μάιο με 122.000 νέες θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
03/06/2026 - 16:18

Τέμπη: Στις 9 Ιουνίου η συνέχεια της δίκης - Στο επίκεντρο η παράσταση του δημοσίου

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 16:11

Goldman Sachs: Η Alphabet «σηκώνει» $80 δισ. και οδηγεί τη Wall Street σε «αχαρτογράφητα νερά»

Ειδήσεις
03/06/2026 - 16:07

Στην Κόρινθο το τελευταίο «αντίο» στον Νίκο Ταγαρά: Ο φορτισμένος επικήδειος του πρωθυπουργού

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 15:55

Θεοδωρόπουλος (ΣΕΒ): Η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική έχει λάθος δεδομένα - Να δοθεί περισσότερος χώρος στις εθνικές κυβερνήσεις

Πολιτική
03/06/2026 - 15:52

Τσουκαλάς: Έχουμε μία αναξιόπιστη κυβέρνηση που διακινεί fake news

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/06/2026 - 15:50

«Πράσινη» ρήτρα διαφυγής από την Κομισιόν: Χώρος έως 0,6% του ΑΕΠ για ενεργειακές επενδύσεις

Ειδήσεις
03/06/2026 - 15:25

Ανακατατάξεις στο Arctic LNG 2: Η NordLine αποκτά το μερίδιο της TotalEnergies με έγκριση Πούτιν

Πολιτική
03/06/2026 - 15:10

«Σήμα» αυτοδυναμίας από Μαρινάκη: «Οι πρωθυπουργοί προκύπτουν από την κάλπη και όχι από παρασκηνιακές διεργασίες»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ