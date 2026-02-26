Ταυτοποιήθηκε 43χρονος για υβριστικές και προτρεπτικές σε βία αναρτήσεις κατά της Αφροδίτη Λατινοπούλου

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή αρχηγού πολιτικού κόμματος, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή πρόκληση διχόνοιας, καθώς και για εξύβριση πολιτικού προσώπου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνική Αστυνομία, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία κατά διαχειριστή λογαριασμού σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Ο συγκεκριμένος χρήστης φέρεται να ανήρτησε σχόλιο με υβριστικό και προτρεπτικό σε βία περιεχόμενο, κάτω από απόσπασμα συνέντευξης της πολιτικού που είχε δημοσιευθεί σε εφημερίδα.

Ακολούθησε αστυνομική και ψηφιακή έρευνα, καθώς και επικοινωνία με την εταιρεία διαχείρισης της πλατφόρμας και τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου. Μέσω της αξιοποίησης των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, οι Αρχές κατέληξαν στην ταυτοποίηση του 43χρονου ως διαχειριστή του επίμαχου λογαριασμού.

Η σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.