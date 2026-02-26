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Ταυτοποιήθηκε 43χρονος για υβριστικές και προτρεπτικές σε βία αναρτήσεις κατά της Αφροδίτη Λατινοπούλου
Πολιτική
18:31 - 26 Φεβ 2026

Ταυτοποιήθηκε 43χρονος για υβριστικές και προτρεπτικές σε βία αναρτήσεις κατά της Αφροδίτη Λατινοπούλου

Reporter.gr Newsroom
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Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προχώρησε στην ταυτοποίηση ενός 43χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να εξύβριζε την Αφροδίτη Λατινοπούλου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να προέτρεπε σε επιθέσεις εναντίον της.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή αρχηγού πολιτικού κόμματος, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή πρόκληση διχόνοιας, καθώς και για εξύβριση πολιτικού προσώπου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνική Αστυνομία, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία κατά διαχειριστή λογαριασμού σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Ο συγκεκριμένος χρήστης φέρεται να ανήρτησε σχόλιο με υβριστικό και προτρεπτικό σε βία περιεχόμενο, κάτω από απόσπασμα συνέντευξης της πολιτικού που είχε δημοσιευθεί σε εφημερίδα.

Ακολούθησε αστυνομική και ψηφιακή έρευνα, καθώς και επικοινωνία με την εταιρεία διαχείρισης της πλατφόρμας και τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου. Μέσω της αξιοποίησης των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, οι Αρχές κατέληξαν στην ταυτοποίηση του 43χρονου ως διαχειριστή του επίμαχου λογαριασμού.

Η σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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