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Υπόθεση Έπσταϊν: Η Χίλαρι Κλίντον μιλά για «πολιτικό θέατρο» των Ρεπουμπλικανών - «Δεν ήξερε ο Μπιλ»
Ειδήσεις
08:43 - 27 Φεβ 2026

Υπόθεση Έπσταϊν: Η Χίλαρι Κλίντον μιλά για «πολιτικό θέατρο» των Ρεπουμπλικανών - «Δεν ήξερε ο Μπιλ»

Reporter.gr Newsroom
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Η Χίλαρι Κλίντον χαρακτήρισε την εμφάνισή της την Πέμπτη ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ως «πολιτικό θέατρο» και κάλυψε πλήρως τον σύζυγό της Μπιλ Κλίντον ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

«Δεν ξέρω πόσες φορές έπρεπε να πω ότι δεν γνώριζα τον Τζέφρι Έπσταϊν», δήλωσε η Κλίντον στους δημοσιογράφους μετά από ώρες μαρτυρίας κεκλεισμένων των θυρών. «Δεν πήγα ποτέ στο νησί του. Δεν πήγα ποτέ στα σπίτια του, δεν πήγα ποτέ στα γραφεία του».

Η Κλίντον παραδέχτηκε ότι γνώριζε τη συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, «περιστασιακά ως γνωστή» και είπε ότι η Μάξγουελ παρευρέθηκε στον γάμο της Τσέλσι Κλίντον ως «συν ένα» σε σχέση με κάποιον άλλο στη λίστα των καλεσμένων. Αλλά η πρώην πρώτη κυρία υποστήριξε ότι δεν έχει σχετικές πληροφορίες για να παράσχει στην επιτροπή.

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Η Κλίντον είπε ακόμα ότι τα Ρεπουμπλικανικά μέλη την ανέκριναν με ερωτήσεις εκτός θέματος, συμπεριλαμβανομένης μιας αβάσιμης θεωρίας συνωμοσίας ότι ένα κύκλωμα εμπορίας παιδιών για σεξουαλική εκμετάλλευση, στο οποίο συμμετείχαν υψηλόβαθμοι Δημοκρατικοί, λειτουργούσε από μια πιτσαρία στην Ουάσινγκτον.

Σχετικά με τον Μπιλ Κλίντον, η Χίλαρι δήλωσε ότι η σχέση του με τον Έπσταϊν, αν και πιο εκτεταμένη, έληξε «αρκετά χρόνια πριν έρθει στο φως οτιδήποτε σχετικά με τις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν».

Τελευταία τροποποίηση στις 27/02/2026 - 12:23
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