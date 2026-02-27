Γερμανία: Πάνω από 3 εκατ. οι άνεργοι και τον Φεβρουάριο

Περισσότεροι από τρία εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν άνεργοι στη Γερμανία τον Φεβρουάριο, με την αγορά εργασίας να μην εμφανίζει ουσιαστικά σημάδια βελτίωσης, παρά τη μικρή ώθηση που καταγράφεται στην οικονομική ανάπτυξη.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης, ο αριθμός των ανέργων υποχώρησε κατά 15.000 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, διαμορφούμενος στα 3,07 εκατομμύρια. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε οριακά στο 6,5% από 6,6% τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, σε ετήσια βάση –σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025– παραμένει αυξημένο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα.

«Ακόμη και μετά το τέλος της χειμερινής περιόδου, η αγορά εργασίας δεν δείχνει να ανακάμπτει. Η ανεργία παρουσιάζει ελάχιστες μεταβολές και εξακολουθεί να κινείται πάνω από τα τρία εκατομμύρια», δήλωσε η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης και πρώην υπουργός Εργασίας, Αντρέα Νάλες. Όπως τόνισε, η ζήτηση προσωπικού από τις επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά στάσιμη, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας μειώθηκαν μόλις κατά 1.000 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν ανέρχονταν σε 638.000.

Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι η μερική απασχόληση έχει προς το παρόν περιορισμένη συμβολή στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, οι θέσεις μαθητείας έχουν μειωθεί σημαντικά, κατά 52.000 σε σχέση με πέρυσι, αν και οι αιτήσεις αυξήθηκαν κατά 4.000 και έφτασαν τις 298.000 την ίδια περίοδο.

Η επιβάρυνση στην αγορά εργασίας αποτυπώνεται και στο μέτωπο των κοινωνικών παροχών. Σύμφωνα με την κ. Νάλες, 1,111 εκατομμύριο άτομα λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, αριθμός αυξημένος κατά 76.000 σε σχέση με έναν χρόνο πριν.