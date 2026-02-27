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Ισπανία: Ενημέρωσε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για ύποπτο κρούσμα γρίπης των χοίρων
Ειδήσεις
17:47 - 27 Φεβ 2026

Ισπανία: Ενημέρωσε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για ύποπτο κρούσμα γρίπης των χοίρων

Reporter.gr Newsroom
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Η Ισπανία ενημέρωσε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σχετικά με περιστατικό που οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι αφορά πιθανή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο της παραλλαγής A(H1N1)v, του ιού της γρίπης των χοίρων.

Όπως δήλωσε την Παρασκευή (27/02) στο Reuters εκπρόσωπος των υγειονομικών αρχών της Καταλονίας, το τοπικό Υπουργείο Υγείας αξιολογεί τον κίνδυνο για το γενικό πληθυσμό ως «πολύ χαμηλό».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το άτομο που διαγνώστηκε θετικό δεν παρουσίασε αναπνευστικά συμπτώματα τύπου γρίπης, ενώ οι εξετάσεις που έγιναν σε όσους ήρθαν σε επαφή μαζί του δεν έδειξαν περαιτέρω μετάδοση του ιού.

Προγενέστερο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El Pais, επικαλούμενο πηγές του Υπουργείου Υγείας της Καταλονίας, ανέφερε ότι ο ασθενής -ο οποίος έχει πλέον ήδη αναρρώσει- δεν είχε καμία επαφή με χοίρους ή με μονάδες εκτροφής. Το στοιχείο αυτό οδήγησε τους ειδικούς στο συμπέρασμα ότι το κρούσμα ενδέχεται να προήλθε από διαπροσωπική μετάδοση.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ανησυχία εξαιτίας του ενδεχόμενου πανδημικής εξάπλωσης του ιού, σε περίπτωση που αυτός ανασυνδυαστεί με κάποιον ανθρώπινο ιό γρίπης. Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να προκύψει εάν ένας χοίρος μολυνθεί ταυτόχρονα και από τους δύο ιούς, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Υπενθυμίζεται ότι το 2023 η Ολλανδία είχε ενημερώσει τον ΠΟΥ για επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον ιό A(H1N1)v σε ενήλικα, χωρίς ιστορικό επαγγελματικής έκθεσης σε ζώα.

Υπενθυμίζεται ότι το 2009, η πανδημία της γρίπης των χοίρων είχε προσβάλει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Ο ιός που την προκάλεσε περιείχε γενετικό υλικό από στελέχη που κυκλοφορούσαν σε χοίρους, πτηνά και ανθρώπους.

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