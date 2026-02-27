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ΕΚΤ: 444.000 πλαστά ευρώ το 2025 – 20ευρα και 50εύρα το 80% των παραχαράξεων
Οικονομία
17:44 - 27 Φεβ 2026

ΕΚΤ: 444.000 πλαστά ευρώ το 2025 – 20ευρα και 50εύρα το 80% των παραχαράξεων

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική υποχώρηση κατέγραψε το 2025 ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ που αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Συνολικά εντοπίστηκαν περίπου 444.000 πλαστά χαρτονομίσματα, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Παρά τα περιστατικά παραχάραξης, η πιθανότητα να βρεθεί κάποιος στην κατοχή πλαστού τραπεζογραμματίου παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή, καθώς ο αριθμός τους είναι ελάχιστος σε σχέση με τα γνήσια χαρτονομίσματα που κυκλοφορούν στην αγορά.

Η έρευνα δείχνει ότι το 2025 αντιστοιχούσαν μόλις 14 πλαστά τραπεζογραμμάτια ανά ένα εκατομμύριο γνήσιων σε κυκλοφορία, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά που έχουν καταγραφεί από την εισαγωγή του ευρώ.

Ποιες ονομαστικές αξίες «χτυπήθηκαν» περισσότερο

Τα χαρτονομίσματα των 20 και 50 ευρώ παραμένουν τα πλέον στοχευμένα από τους παραχαράκτες. Μαζί αντιπροσώπευαν περίπου το 80% του συνόλου των πλαστών που εντοπίστηκαν.

Η συντριπτική πλειονότητα των πλαστών, ποσοστό 96,8%, βρέθηκε σε χώρες της ζώνης του ευρώ. Επιπλέον, 2,2% εντοπίστηκε σε κράτη μέλη της ΕΕ εκτός ευρωζώνης και 1% σε άλλες περιοχές παγκοσμίως.

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλά απαιτείται προσοχή

Η ΕΚΤ επισημαίνει ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, ωστόσο η επαγρύπνηση παραμένει απαραίτητη. Τα περισσότερα πλαστά τραπεζογραμμάτια εντοπίζονται εύκολα, καθώς είτε δεν διαθέτουν βασικά χαρακτηριστικά ασφαλείας είτε οι απομιμήσεις τους είναι χαμηλής ποιότητας.

Η αυθεντικότητα ενός τραπεζογραμματίου μπορεί να ελεγχθεί με τη γνωστή μέθοδο των τριών βημάτων - δηλαδή έλεγχος με την αφή, οπτικός έλεγχος και εξέταση υπό γωνία - όπως περιγράφεται στην ειδική ιστοσελίδα της ΕΚΤ και στους δικτυακούς τόπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης.

Παράλληλα, το Ευρωσύστημα υποστηρίζει ενεργά τους επαγγελματίες που διαχειρίζονται μετρητά, διασφαλίζοντας ότι τα πιστοποιημένα μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων μπορούν να εντοπίζουν και να αποσύρουν αξιόπιστα τα πλαστά από την κυκλοφορία.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έρευνα: «Εάν υποπτεύεστε ότι έχετε λάβει πλαστό τραπεζογραμμάτιο, τοποθετήστε το δίπλα σε ένα τραπεζογραμμάτιο που είναι αποδεδειγμένα γνήσιο και συγκρίνετέ τα. Εφόσον οι υποψίες σας αποδειχθούν βάσιμες, θα πρέπει να ειδοποιήσετε την αστυνομία ή – σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο – την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα ή την εμπορική τράπεζά σας. Το Ευρωσύστημα στηρίζει ενεργά τις διωκτικές αρχές στον αγώνα κατά της παραχάραξης και της κιβδηλείας του νομίσματος».

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