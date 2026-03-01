Ρωσία και Κίνα καταδικάζουν τα πλήγματα στο Ιράν - Συνεδριάζει η Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) του ΟΗΕ, κατόπιν αιτήματος της Ρωσίας, θα πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση τη Δευτέρα το πρωί σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν.

Η Ρωσία έχει καταδικάσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν και έχει συμμαχήσει στενά με το καθεστώς στον ΔΟΑΕ στο παρελθόν.

Η τριμηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ επρόκειτο να ξεκινήσει ούτως ή άλλως τη Δευτέρα.

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Νωρίτερα, οι κύριοι αντίπαλοι των ΗΠΑ - η Ρωσία και η Κίνα - επέκριναν την Ουάσινγκτον για τις επιθέσεις της στο Ιράν κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών το Σάββατο. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ Μάικλ Τζ. Γουόλτς αντέτεινε και είπε ότι «η Επιχείρηση Epic Fury κατευθύνεται προς συγκεκριμένους και στρατηγικούς στόχους».

Ο Γουόλτς υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ ενήργησαν νόμιμα σε απάντηση στη βία που υποστηρίζεται από το Ιράν και στις απειλές των στρατιωτικών τους φιλοδοξιών. «Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι το κόστος της αδράνειας είναι πολύ μεγαλύτερο από το βάρος της αποφασιστικής δράσης», είπε.

Μιλώντας λίγα λεπτά νωρίτερα, ο πρεσβευτής της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βασίλι Α. Νεμπένζια, δήλωσε ότι η Τεχεράνη «μαχαιρώθηκε πισώπλατα» εν μέσω διαλόγου για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «κατηγορούν τα θύματα». Ο Ρώσος αξιωματούχος απέρριψε ως αβάσιμους τους αμερικανικούς ισχυρισμούς ότι το Ιράν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Ο πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ, Φου Κονγκ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τα θρασύτατα χτυπήματα και «την πρόκληση ξαφνικής κλιμάκωσης των περιφερειακών εντάσεων». Είπε ότι το Πεκίνο λυπάται για τον μεγάλο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, άνοιξε τη συνάντηση λέγοντας: «Βρισκόμαστε μπροστά σε μια σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», σε αυτό που χαρακτήρισε την πιο ασταθή περιοχή του κόσμου.