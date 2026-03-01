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Εν αναμονή οι αγορές - Η ενέργεια στο επίκεντρο και τα ρίσκα για την Ελλάδα
Οικονομία
20:02 - 01 Μαρ 2026

Εν αναμονή οι αγορές - Η ενέργεια στο επίκεντρο και τα ρίσκα για την Ελλάδα

Γιώργος Αλεξάκης
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Στο άνοιγμα των αγορών, κατά πρώτον, στην Ασία κι εν συνεχεία στην Ευρώπη έχει στραμμένα τα μάτια της η παγκόσμια οικονομική κοινότητα την ώρα που οι εσωτερικές εξελίξεις στο Ιράν, αλλά και η ένταση και διάρκεια των πολεμικών γεγονότων θα κρίνουν πολλά.

Άλλωστε, τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας, καθώς από εκεί, διέρχεται περίπου το 25% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Από την περιοχή περνούν δεκάδες δεξαμενόπλοια καθημερινά καθώς δεν είναι μόνο οι ποσότητες Ιρανικού πετρελαίου, που διακινείται, σε χώρες εκτός Δύσης , όπως η Ινδία -μια και υπάρχει σχετικό εμπάργκο-, αλλά και το Ιρακινό πετρέλαιο ή ποσότητες από το Κουβέιτ.

Να σημειωθεί εδώ ότι σημαντικές είναι οι ποσότητες που υποδέχονται και τα διυλιστήρια της Ελλάδας, της HELLENiQ ENERGY και της Motor Oil από το Ιράκ και εμπόδια στη διακίνηση θα οδηγήσουν σε αναπροσανατολισμό των πηγών προμήθειας.

Στο φόντο αυτό, ήδη οι τιμές του Brent έχουν πάρει την ανιούσα. Ειδικότερα, σε μηνιαία βάση αυτή ανέρχεται στο 8% περίπου με την τιμή να κινείται πέριξ των 72-73 δολαρίων. Σε εβδομαδιαία βάση η άνοδος είναι σχεδόν στο 2%, ενώ σε δωδεκάμηνη βάση (YΤD) η άνοδος είναι της τάξης του 19,75%. Σε ημερήσια βάση έχει αυξηθεί κατά 2% περίπου.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του φυσικού αερίου στο ολλανδικό TTF κρατιούνται σε υψηλά επίπεδα γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η Ελλάδα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάσταση για την Ελλάδα τόσο λόγω της ενέργειας, όσο και λόγω της ναυτιλίας. Όπως έχει αναφέρει τόσο η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, αλλά και ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, η Ελλάδα ως μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις παγκοσμίως, με έναν από τους ισχυρότερους εμπορικούς στόλους διεθνώς, η χώρα έχει άμεσο συμφέρον στη διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Άλλωστε, η ελληνόκτητη ναυτιλία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη μεταφορά ενεργειακών φορτίων, γεγονός που καθιστά τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ όχι απλώς γεωπολιτικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα εθνικού οικονομικού ενδιαφέροντος.

Γεωπολιτικό ρίσκο

Να σημειωθεί ότι στους βασικούς κινδύνους που εξακολουθούν να σκιάζουν το μακροοικονομικό περιβάλλον, παρά τη σαφή βελτίωση των δεικτών σε Ελλάδα και Ευρώπη, εστίασε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, στο πλαίσιο πρόσφατη συζήτησης που πραγματοποιήθηκε κατά την ετήσια εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Όπως σημείωσε ο κ. Στουρνάρας, παραμένει ασταθές το διεθνές περιβάλλον με το σημαντικότερο κίνδυνο, κατά τον Διοικητή της ΤτΕ, να είναι ο γεωπολιτικός. «Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας ένα περιβάλλον όπου οι εξελίξεις μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα σε πολύ σύντομο χρόνο.

Το στίγμα της ΤτΕ

Ήδη, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει από πέρυσι δώσει το στίγμα στην ετήσια Έκθεσή της για τη Νομισματική Πολιτική.

«Σε συνθήκες ιδιαιτέρα αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας λόγω των πολιτικών εμπορικού προστατευτισμού και των γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η διατήρηση ικανοποιητικού ρυθμού ανάπτυξης που θα βασίζεται σε ένα βιώσιμο παραγωγικό υπόδειγμα αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για την ελληνική οικονομία», αναφέρει η έκθεση που συμπληρώνει:

«Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανάπτυξη είναι κυρίως καθοδικοί. Αναλυτικότερα, κινδύνους για τις βραχυχρόνιες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αποτελούν: (α) η περαιτέρω αύξηση του προστατευτισμού στο διεθνές εμπόριο και πιο σημαντική της αναμενόμενης επιβράδυνση της οικονομίας της ευρωζώνης, (β) οι ισχυρότερες αρνητικές επιδράσεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον και στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές συνθήκες από τη γενικευμένη αβεβαιότητα, (γ) η μεγαλύτερη στενότητα στην αγορά εργασίας και ενδεχόμενες υψηλότερες μισθολογικές πιέσεις, (δ) ενδεχόμενες φυσικές καταστροφές που συνδέονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, (ε) ο χαμηλότερος του αναμενομένου ρυθμός απορρόφησης και αξιοποίησης των κονδυλίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και (στ) η βραδύτερη του αναμενομένου υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων, με δυσμενείς επιδράσεις στην παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας».

Φουντώνει η ανησυχία για τον πληθωρισμό

Είναι προφανές ότι στο σκηνικό αυτό είναι δεδομένο ότι μια συνέχιση της έντασης θα «δώσει» καύσιμο στον πληθωρισμό. Ήδη, με βάση την ΕΛΣΤΑΤ,, ο μέσος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025 – Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024 - Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,5%.

Επίσης, αύξηση 2,5% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο εφέτος, από 2,6% τον περασμένο Δεκέμβριο και έναντι αύξησης 2,7% τον Ιανουάριο 2025.

Τούτων δοθέντων εύλογος είναι ο προβληματισμός της αγοράς για τη συνολική πορεία της οικονομίας σε ένα περιβάλλον έντονης πληθωριστικής πίεσης.

Υπενθυμίζεται ότι, τον Ιανουάριο, σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός στα προϊόντα διατροφής και μη αλκοολούχα ποτά αυξήθηκε στο 4,5% τον Ιανουάριο από 3,6% τον Δεκέμβριο, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, ψάρια και θαλασσινά, γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά, γλυκά κουταλιού-μαρμελάδες-μέλι, σοκολάτες προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/03/2026 - 19:57
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