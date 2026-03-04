Το Ιράν σημαδεύει και πετυχαίνει τις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Οι πρεσβείες και οι διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ δέχονται ολοένα και περισσότερα πυρά στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε κύματα drones σε απάντηση στην αμερικανική και ισραηλινή στρατιωτική επίθεση.

Ένα drone χτύπησε το πάρκινγκ του αμερικανικού προξενείου στο Ντουμπάι, ενώ δύο χτύπησαν την πρεσβεία των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, προκαλώντας την κατάρρευση μέρους της οροφής της.

Ένα άλλο drone χτύπησε επίσης την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ τη Δευτέρα, προκαλώντας μικρές ζημιές, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν μια πυρκαγιά κοντά στην πρεσβεία.

«Ήμασταν πολύ τυχεροί, προφανώς, αλλά οι πρεσβείες μας και οι διπλωματικές μας εγκαταστάσεις δέχονται άμεση επίθεση από ένα τρομοκρατικό καθεστώς», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Στο Ιράκ, το Υπουργείο Εξωτερικών διέταξε τους μη επείγοντες υπαλλήλους της κυβέρνησης των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τη χώρα λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια. Το υπουργείο κάλεσε τους απλούς Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τις χώρες σε όλη την περιοχή τη Δευτέρα σε μια ευρεία ταξιδιωτική προειδοποίηση.

Στη Σαουδική Αραβία την Τρίτη, η πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποίησε το κοινό να μείνει μακριά από το προξενείο των ΗΠΑ στη Νταχράν, την έδρα της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στην ανατολική περιοχή της Σαουδικής Αραβίας κοντά στο Ιράν.

«Υπάρχει απειλή επικείμενων επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) πάνω από τη Νταχράν. Μην έρχεστε στο προξενείο των ΗΠΑ», ανέφερε η πρεσβεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας τη συντομογραφία για μη επανδρωμένα αεροσκάφη.