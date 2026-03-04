ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βρετανία: Τρεις άνδρες υπό κράτηση για φερόμενη συνεργασία με κινεζικές μυστικές υπηρεσίες
Ειδήσεις
17:02 - 04 Μαρ 2026

Βρετανία: Τρεις άνδρες υπό κράτηση για φερόμενη συνεργασία με κινεζικές μυστικές υπηρεσίες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη σύλληψη τριών ανδρών με την κατηγορία ότι παρείχαν συνδρομή στις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών ανακοίνωσε την Τετάρτη (4/3) η βρετανική αστυνομία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στον απόηχο νέας προειδοποίησης της βρετανικής υπηρεσίας ασφαλείας σχετικά με εντεινόμενες προσπάθειες Κινέζων πρακτόρων να αποσπάσουν ευαίσθητες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τις αρχές, στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 39χρονου στο Λονδίνο, καθώς και ενός 68χρονου και ενός 43χρονου στην Ουαλία. Και οι τρεις παραμένουν υπό κράτηση.

Την ίδια στιγμή, ο Guardian αναφέρει ότι οι συλληφθέντες διατηρούσαν «στενούς δεσμούς με το βρετανικό κοινοβούλιο», επισημαίνοντας πως δύο εξ αυτών είναι σύντροφοι πρώην και εν ενεργεία βουλευτών του Εργατικού Κόμματος.

Κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές περί σύνδεσης με το κοινοβούλιο, ο υπουργός Ασφάλειας, Νταν Τζάρβις απέφυγε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες, επικαλούμενος το γεγονός ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής, το Εργατικό Κόμμα δεν έχει προβεί σε επίσημη τοποθέτηση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: Ο ιδιωτικός τομέας δημιούργησε 63.000 νέες θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ο ιδιωτικός τομέας δημιούργησε 63.000 νέες θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο

Φάρος Τυφλών Ελλάδος: Ιστορική προβολή προσβάσιμου κινηματογράφου
Magazino

Φάρος Τυφλών Ελλάδος: Ιστορική προβολή προσβάσιμου κινηματογράφου

Τάσεις σταθεροποίησης στη Wall Street – Στο επίκεντρο οι τιμές πετρελαίου και οι δασμολογικές κινήσεις του Τραμπ
Χρηματιστήρια

Τάσεις σταθεροποίησης στη Wall Street – Στο επίκεντρο οι τιμές πετρελαίου και οι δασμολογικές κινήσεις του Τραμπ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 5 ετών
Ειδήσεις

Οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 5 ετών

ΕΕ: Ετοιμάζει κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες για στήριξη της ρωσικής πολεμικής μηχανής
Ειδήσεις

ΕΕ: Ετοιμάζει κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες για στήριξη της ρωσικής πολεμικής μηχανής

ΕΛΣΤΑΤ: Από ελλειμματικό σε πλεονασματικό το εμπόριο Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΛΣΤΑΤ: Από ελλειμματικό σε πλεονασματικό το εμπόριο Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit

Βρετανία: Πολιτική θύελλα μετά το βίντεο για τον θάνατο του φοιτητή Χένρι Νόουακ - Παρέμβαση Στάρμερ και έρευνες για την αστυνομία
Ειδήσεις

Βρετανία: Πολιτική θύελλα μετά το βίντεο για τον θάνατο του φοιτητή Χένρι Νόουακ - Παρέμβαση Στάρμερ και έρευνες για την αστυνομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
09/06/2026 - 19:40

«Πες ευχαριστώ!»: Γιατί η επιβεβλημένη ευγένεια μπλοκάρει την ενσυναίσθηση των παιδιών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 19:18

«Artemis IV»: Πόσο εφικτό είναι να πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη το 2028

Ειδήσεις
09/06/2026 - 19:06

Πετρέλαιο: Γιατί υποχωρεί άνω του 4% παρότι η κρίση προσφοράς «βαθαίνει»

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 18:58

Αναζήτηση πυξίδας στις ευρωαγορές παρά το θετικό ενδοσυνεδριακό κλίμα

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:46

Ideal Holdings: Record date στις 12/6 για την 5η περίοδο εκτοκισμού του ΚΟΔ

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:45

Prodea: Έναρξη διαπραγμάτευσης 10 εκατ. νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ

Πολιτική
09/06/2026 - 18:40

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:32

Qualco: Πρόταση για τη διανομή μικτού μερίσματος €0,045 ανά μετοχή

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:23

Νέα αμυντική συμφωνία Ουκρανίας – Λετονίας στον τομέα των drones

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:22

Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών: Σε εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου

Υγεία
09/06/2026 - 18:11

Ανησυχία στην ΕΕ για τη νέα γενιά ναρκωτικών: Ισχυρότερες ουσίες, περισσότερα θύματα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:01

Γαλλία: Απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό ΥΠΟΙΚ - Συντονισμένες κυρώσεις για τη Δυτική Όχθη

Εργασιακά
09/06/2026 - 18:00

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου

Ναυτιλία
09/06/2026 - 17:48

Κικίλιας: «Η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία»

Σχόλια Αγοράς
09/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Στο 3ο υψηλότερο... σκαλί των τελευταίων 17 ετών

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 17:38

Αttica: Νέα εποχή ανάπτυξης για το premium retail στην Ελλάδα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 17:35

Νέα υποχώρηση των μεταναστευτικών πιέσεων στην Ευρώπη: Μείωση 19% στις αιτήσεις ασύλου το 2025

Πολιτική
09/06/2026 - 17:09

Τσαβδαρίδης: Η κλιματική προσαρμογή «κλειδί» για το μέλλον της ελαιοπαραγωγής

Πολιτική
09/06/2026 - 17:06

ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία των διανομέων

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 17:03

Στα «πράσινα» η Wall Street καθώς συνεχίζεται το τεχνολογικό ράλι

Εργασιακά
09/06/2026 - 16:58

Κεραμέως στο «Ελλάδα 2030»: Στόχος μας μια κοινωνία εργαζομένων και όχι μια κοινωνία ανέργων

Ειδήσεις
09/06/2026 - 16:48

Bloomberg για FCAS: Ναυάγησε το κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους λόγω γαλλογερμανικής διαμάχης

Πολιτική
09/06/2026 - 16:42

KKE για predator: Τα νέα στοιχεία επιβάλλουν άμεση σύγκλιση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

Πολιτική
09/06/2026 - 16:38

Παπασταύρου στο Fox Business: Στρατηγικοί σύμμαχοι Ελλάδα και ΗΠΑ στην ενέργεια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09/06/2026 - 16:31

Αναρτήθηκαν τα vouchers Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες

Ειδήσεις
09/06/2026 - 16:14

21ο πακέτο της ΕΕ κατά Ρωσίας: Στο στόχαστρο πετρέλαιο, τράπεζες, cryptos και αλιευτικά προϊόντα

Πολιτική
09/06/2026 - 16:10

Καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα ζητά η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 16:04

Premia: Στις 10 Ιουνίου η επαναληπτική συνεδρίαση των ομολογιούχων του δανείου των €100 εκατ.

Ειδήσεις
09/06/2026 - 15:49

ΗΠΑ: Έπεσε στα $55,9 δισ. το εμπορικό έλλειμμα τον Απρίλιο

Ομόλογα
09/06/2026 - 15:47

Η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές με reopening του 10ετούς ομολόγου 2036 για ενίσχυση ρευστότητας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ