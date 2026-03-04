Βρετανία: Τρεις άνδρες υπό κράτηση για φερόμενη συνεργασία με κινεζικές μυστικές υπηρεσίες

Τη σύλληψη τριών ανδρών με την κατηγορία ότι παρείχαν συνδρομή στις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών ανακοίνωσε την Τετάρτη (4/3) η βρετανική αστυνομία.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στον απόηχο νέας προειδοποίησης της βρετανικής υπηρεσίας ασφαλείας σχετικά με εντεινόμενες προσπάθειες Κινέζων πρακτόρων να αποσπάσουν ευαίσθητες πληροφορίες.

Σύμφωνα με τις αρχές, στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 39χρονου στο Λονδίνο, καθώς και ενός 68χρονου και ενός 43χρονου στην Ουαλία. Και οι τρεις παραμένουν υπό κράτηση.

Την ίδια στιγμή, ο Guardian αναφέρει ότι οι συλληφθέντες διατηρούσαν «στενούς δεσμούς με το βρετανικό κοινοβούλιο», επισημαίνοντας πως δύο εξ αυτών είναι σύντροφοι πρώην και εν ενεργεία βουλευτών του Εργατικού Κόμματος.

Κληθείς να σχολιάσει τις αναφορές περί σύνδεσης με το κοινοβούλιο, ο υπουργός Ασφάλειας, Νταν Τζάρβις απέφυγε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες, επικαλούμενος το γεγονός ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής, το Εργατικό Κόμμα δεν έχει προβεί σε επίσημη τοποθέτηση.