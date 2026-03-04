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ΗΠΑ: Ο ιδιωτικός τομέας δημιούργησε 63.000 νέες θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο
Ειδήσεις
16:57 - 04 Μαρ 2026

ΗΠΑ: Ο ιδιωτικός τομέας δημιούργησε 63.000 νέες θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο

Reporter.gr Newsroom
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Ο ιδιωτικός τομέας στις Ηνωμένες Πολιτείες προσέθεσε 63.000 θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και καταγράφοντας την καλύτερη μηνιαία επίδοση από τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν αύξηση κατά 50.000 θέσεις εργασίας, μετά την περιορισμένη άνοδο κατά 22.000 θέσεις τον Ιανουάριο. Τα στοιχεία της ADP δείχνουν ότι η αύξηση των προσλήψεων προήλθε κυρίως από τους κλάδους των κατασκευών, της εκπαίδευσης και της υγείας.

«Παρατηρούμε ισχυρή ανάπτυξη στις προσλήψεις, ενώ οι μισθολογικές αυξήσεις παραμένουν σταθερές, ιδιαίτερα για όσους διατηρούν την ίδια θέση εργασίας», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος της ADP, Νέλα Ρίτσαρντσον. «Ωστόσο, δεδομένου ότι οι νέες θέσεις συγκεντρώνονται σε περιορισμένους τομείς, τα δεδομένα δεν δείχνουν ευρεία μισθολογική ωφέλεια για όσους αλλάζουν εργοδότη. Στην πραγματικότητα, το μισθολογικό πλεονέκτημα για τους εργαζόμενους που αλλάζουν θέση έφτασε σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο τον Φεβρουάριο», πρόσθεσε.

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