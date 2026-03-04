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Η επέμβαση του Τραμπ στο Ιράν διχάζει τους MAGA – Τα «παράπονα» των οπαδών του
Ειδήσεις
17:17 - 04 Μαρ 2026

Η επέμβαση του Τραμπ στο Ιράν διχάζει τους MAGA – Τα «παράπονα» των οπαδών του

Reporter.gr Newsroom
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Το ανερχόμενο ρεύμα του MAGA με το σύνθημα «Πρώτα η Αμερική» εξερράγη πολιτικά όταν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο., ουσιαστικά επέρριψε στο Ισραήλ την ευθύνη ότι παρέσυρε τις ΗΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με το Axios, οι δηλώσεις του Ρούμπιο ήταν η πρώτη φορά που αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ αναγνώρισε τόσο ρητά το Ισραήλ ως κινητήρια δύναμη πίσω από τον πόλεμο – σε μια στιγμή που η δημόσια στήριξη των Αμερικανών προς το Ισραήλ βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

«Ξέραμε ότι επρόκειτο να υπάρξει ισραηλινή ενέργεια» κατά του Ιράν, δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο τη Δευτέρα. «Ξέραμε ότι αυτό θα πυροδοτούσε επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων» από το ιρανικό καθεστώς.

«Και ξέραμε ότι αν δεν προχωρούσαμε προληπτικά εναντίον τους πριν εξαπολύσουν αυτές τις επιθέσεις, θα είχαμε περισσότερες απώλειες... Και τότε θα βρισκόμασταν όλοι εδώ να απαντάμε σε ερωτήσεις για το γιατί το γνωρίζαμε και δεν ενεργήσαμε», συνέχισε.

Αργότερα πρόσθεσε: «Προφανώς, γνωρίζαμε τις προθέσεις του Ισραήλ και καταλαβαίναμε τι θα σήμαινε αυτό για εμάς, και έπρεπε να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε ως αποτέλεσμα. Όμως αυτό έπρεπε να συμβεί ούτως ή άλλως».

Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να… «φρενάρουν» τους συμμάχους τους

Η ευρέως διαδεδομένη «μετάφραση» των δηλώσεών του: οι ΗΠΑ δεν μπορούσαν να σταματήσουν τον σύμμαχό τους — μια πολύ μικρότερη χώρα που η Αμερική εξοπλίζει, χρηματοδοτεί και προστατεύει — από το να επιτεθεί στο Ιράν το Σάββατο. Έτσι, οι ΗΠΑ έπρεπε να πλήξουν και οι ίδιες το Ιράν.

Όχι ακριβώς, απάντησαν αργότερα Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ανεξαρτήτως Ισραήλ, υποστήριξαν, ο Donald Trump διέταξε τα πλήγματα επειδή θεώρησε ότι το Ιράν διαπραγματευόταν κακόπιστα για μια πυρηνική συμφωνία και ότι οι ΗΠΑ έπρεπε να καταστρέψουν τις επιθετικές στρατιωτικές υποδομές της χώρας.

«Αυτή η επιχείρηση έπρεπε να γίνει», είπε ο Ρούμπιο, διότι το Ιράν ανέπτυσσε πάρα πολλούς πυραύλους με υπερβολικά γρήγορους ρυθμούς και ανασυγκροτούσε τις πυρηνικές του δυνατότητες.

Αγανακτισμένοι οι MAGA

Η ευρύτερη εικόνα: Οι δηλώσεις Ρούμπιο ερμηνεύτηκαν ευρέως ως ένδειξη ότι οι ΗΠΑ εμφανίζονται υποτελείς στα συμφέροντα του Ισραήλ. Και εξόργισαν ήδη αγανακτισμένες ελίτ του MAGA που είχαν περάσει τη μέρα κατακεραυνώνοντας την απόφαση του Τραμπ να πάει σε πόλεμο.

Σε podcasts και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δυσαρεστημένοι τραμπικοί influencers υποστήριζαν ότι ο πρόεδρος είχε καταστεί όμηρος των «γερακιών» του στρατιωτικού κατεστημένου και των νεοσυντηρητικών, εναντίον των οποίων ρητά είχε κατέβει υποψήφιος.

Αντι-ισραηλινές φωνές της δεξιάς — καθώς και ανοιχτά αντισημιτικοί influencers που τα τελευταία χρόνια έχουν πλησιάσει το mainstream — δήλωσαν δικαιωμένοι.

Νετανιάχου: Ο Τραμπ δεν παρασύρεται

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενγιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τις αιτιάσεις τη Δευτέρα (2/3), λέγοντας στο Fox News ότι ο Τραμπ «δεν μπορεί να παρασυρθεί» σε τίποτα και ότι ενεργεί με βάση τη δική του κρίση.

Μεταξύ των επικριτών, ο Στιβ Μπάνον εξέφρασε απορία στο podcast του «War Room», ενώ ο Νικ Φουέντες, λευκός εθνικιστής που αντιτίθεται στον Τραμπ λόγω της στήριξής του στο Ισραήλ, έγραψε ότι πρόκειται για «πόλεμο επιθετικό υπέρ του Ισραήλ».

Ζουμ άουτ: Όπως και με τον περσινό βομβαρδισμό, τον οποίο πολλοί από τους ίδιους επικριτές είχαν αντιταχθεί, η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών εξακολουθεί να στηρίζει την απόφαση Τραμπ, αν και τα ποσοστά διαφέρουν ανά δημοσκόπηση. Μια συντριπτική πλειοψηφία ανεξάρτητων και Δημοκρατικών ψηφοφόρων αντιτίθεται στους βομβαρδισμούς.

Ορισμένοι στον κόσμο των MAGA στοιχίζονται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν. Ραδιοφωνικοί παραγωγοί και φιλο-Τραμπ ακτιβιστές χαρακτήρισαν την απόφαση «ηγετική» και «ηρωική».

Η θέση του Λευκού Οίκου

Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λίβιτ δήλωσε ότι «η θαρραλέα απόφαση του προέδρου Τραμπ να εξαπολύσει την Επιχείρηση Epic Fury βασίζεται σε μια αλήθεια που πρόεδροι εδώ και σχεδόν 50 χρόνια διατυπώνουν, αλλά κανείς δεν είχε το θάρρος να αντιμετωπίσει: το Ιράν αποτελεί άμεση και επικείμενη απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα στρατεύματά μας στη Μέση Ανατολή».

«Το έκνομο ιρανικό καθεστώς, υπό το κακόβουλο χέρι του αγιατολάχ, έχει σκοτώσει και ακρωτηριάσει χιλιάδες Αμερικανούς πολίτες και στρατιώτες όλα αυτά τα χρόνια — και αυτό τελειώνει με τον πρόεδρο Τραμπ», πρόσθεσε.

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