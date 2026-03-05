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Πώς επηρεάζει ένας πιθανός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ το εμπόριο της ΕΕ
Ειδήσεις
10:35 - 05 Μαρ 2026

Πώς επηρεάζει ένας πιθανός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ το εμπόριο της ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Εκτός από τις πιθανές ελλείψεις σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άλλα βασικά υλικά, ένας αποκλεισμός της ναυσιπλοΐας θα μπορούσε να επηρεάσει έμμεσα και τις εμπορικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων. Αυτό προκύπτει από πρόσφατη ανάλυση του Ινστιτούτου ifo και του Econpol Europe.

«Οι εισαγωγές από το Ιράν και τις γειτονικές χώρες που φτάνουν στην Ευρώπη μέσω των Στενών του Ορμούζ αποτελούν σχετικά μικρό ποσοστό του συνόλου των εισαγωγών. Η εικόνα όμως είναι διαφορετική αν εξετάσουμε μόνο τις παραδόσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Υπάρχουν επίσης κίνδυνοι από έμμεσες επιπτώσεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες», επισημαίνει η Λισάντρα Φλαχ, διευθύντρια του Κέντρου Διεθνούς Οικονομίας του ifo.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, οι εισαγωγές από το Ιράν και τις γειτονικές χώρες που φτάνουν στην ΕΕ μέσω των Στενών του Ορμούζ αντιστοιχούν περίπου στο 2% του συνόλου των εισαγωγών από χώρες εκτός ΕΕ. Αντίθετα, τα ποσοστά είναι σημαντικά υψηλότερα όσον αφορά τις εισαγωγές αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, φτάνοντας το 6,2% και το 8,7% αντίστοιχα.

Πέρα από τις πιθανές ελλείψεις σε περίπτωση αποκλεισμού, η Φλαχ επισημαίνει και έμμεσους κινδύνους:

«Ένας αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τις εξαγωγές πετρελαίου των κρατών του Κόλπου προς τις χώρες δυτικά των στενών. Ακόμη κι αν οι άμεσες επιπτώσεις για την Ευρώπη δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες, οι έμμεσες συνέπειες από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες αποτελούν μεγαλύτερο κίνδυνο για την Ευρώπη.»

Τελευταία τροποποίηση στις 05/03/2026 - 10:37
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