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Η Σωληνουργεία Κορίνθου εξαγοράζει μονάδα παραγωγής σωλήνων LSAW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10:17 - 05 Μαρ 2026

Η Σωληνουργεία Κορίνθου εξαγοράζει μονάδα παραγωγής σωλήνων LSAW στο Ηνωμένο Βασίλειο

Reporter.gr Newsroom
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Η Cenergy Holdings ανακοινώνει την εξαγορά μονάδας παραγωγής σωλήνων ευθείας ραφής βυθιζόμενου τόξου (LSAW) στο Hartlepool της Αγγλίας, μέσω Σύμβασης Πώλησης Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Sale Agreement), η οποία υπεγράφη στις 4 Μαρτίου 2026 μεταξύ της Corinth Pipeworks UK Ltd, 100% θυγατρικής της Σωληνουργεία Κορίνθου ΑΕ (CPW), και των συνδιαχειριστών BTG Begbies Traynor (London) LLP, οι οποίοι διορίστηκαν από τα αρμόδια δικαστήρια του Λονδίνου (Business and Property Courts of England and Wales) και ενεργούν υπό την ιδιότητα τους ως αντιπρόσωποι της Liberty Pipes (Hartlepool) Ltd. (ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ), με συνολικό τίμημα GBP 10,000,000.

Η στρατηγική αυτή εξαγορά αποτελεί σημαντικό ορόσημο στο μακροπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης του τομέα σωλήνων χάλυβα αυξάνοντας την δυναμικότητα του και ενισχύοντας τη θέση του ως βασικού προμηθευτή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η μονάδα παραγωγής σωλήνων SAW στο Hartlepool, που ιδρύθηκε το 1926, διακρίνεται για την κατασκευή σωλήνων υψηλής ποιότητας, εξυπηρετώντας μεγάλες εταιρείες του παγκόσμιου ενεργειακού τομέα όπως οι Shell, BP, Total και Equinor, καθώς και κορυφαίες εταιρείες υποθαλάσσιων έργων, συμπεριλαμβανομένων των Subsea 7 και Saipem. Η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εθνικής σημασίας για το Ηνωμένο Βασίλειο, πλήρως ευθυγραμμισμένο με τις κυβερνητικές προτεραιότητες στους τομείς της αναβάθμισης υποδομών και της απανθρακοποίησης, μέσω της χρήσης του υδρογόνου και της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS). Η επικρατούσα τάση για επιστροφή της παραγωγής στη χώρα και ενίσχυση της εθνικής εφοδιαστικής αλυσίδας θα συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην αναπτυξιακή δυναμική της μονάδας.

Ο Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings, δήλωσε:«Η Cenergy Holdings και η CPW είναι γνωστές για την υλοποίηση σύνθετων έργων σωλήνων χάλυβα, οπότε η απόκτηση της μονάδας αυτής σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για εμάς. Με την προσθήκη της νέας μονάδας παραγωγής σωλήνων LSAW, που ξεχωρίζουν για την ανθεκτικότητα, την υψηλή ποιότητα και την καταλληλότητά τους σε εφαρμογές υψηλής πίεσης, επεκτείνουμε σημαντικά τις δυνατότητές μας. Συνδυάζοντας τη διεθνή εμπειρία μας με μια κορυφαία μονάδα παραγωγής με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, μπορούμε να παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο.»

Ο Ηλίας Μπεκίρος, Γενικός Διευθυντής της Σωληνουργεία Κορίνθου, σχολίασε: «Η στρατηγική εξαγορά της μονάδας LSAW στο Hartlepool έχει ως στόχο να διπλασιάσει την παραγωγική ικανότητα της CPW στον τομέα LSAW, επιτρέποντας στην εταιρεία να αναλάβει μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο. Η κίνηση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση της CPW ως κορυφαίου κατασκευαστή σωλήνων για απαιτητικές εφαρμογές σε βαθιά υπεράκτια ύδατα, υποστηριζόμενη από ένα εξαιρετικό ιστορικό επιδόσεων στον κλάδο.»

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