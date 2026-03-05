Η Ρωσία κερδίζει καθώς ο πόλεμος του Ιράν εξαντλεί τις προμήθειες που χρειάζεται η Ουκρανία

Η Ρωσία είναι ένας από τους μεγαλύτερους νικητές στις πρώτες ημέρες της μεγαλύτερης στρατιωτικής αντιπαράθεσης των ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες, καθώς οι ιρανικοί πύραυλοι εξαντλούν τα αποθέματα των αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot που χρειάζεται η Ουκρανία για την άμυνά της.

Ακόμα και πριν από την εκστρατεία στο Ιράν, τα σημεία συμφόρησης στην παραγωγή του αμερικανικού συστήματος Patriot είχαν εξαντλήσει τα αποθέματα της Ουκρανίας και άφησαν τους Ευρωπαίους συμμάχους σε λίστες αναμονής ετών. Αυτές οι ελλείψεις επέτρεψαν στη Ρωσία να γεφυρώσει τα κενά στην αεράμυνα της Ουκρανίας, καταστρέφοντας τις ενεργειακές υποδομές της και ρίχνοντας τις ουκρανικές πόλεις σε διακοπές ρεύματος.

Οι ΗΠΑ και τα κράτη του Κόλπου έχουν εκτοξεύσει εκατοντάδες αναχαιτιστικούς πυραύλους τις πρώτες ημέρες του πολέμου για να αποκρούσουν τις ιρανικές επιθέσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τα κράτη του Κόλπου διαθέτουν αναχαιτιστικούς πυραύλους μόνο για λίγες ημέρες και ενδεχομένως η Ουάσινγκτον θα αναγκαστεί να μεταφέρει εκεί κι άλλα από τα αποθέματά της, αποδυναμώνοντας την προωθητική της στάση αλλού.

Το Ιράν είχε εκτοξεύσει περισσότερους από 500 βαλλιστικούς πυραύλους και 2.000 μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την έναρξη των εχθροπραξιών, δήλωσε την Τετάρτη ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων. Είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν επαρκή πυρομαχικά για την επιχείρηση στο Ιράν.

«Για εμάς, αυτό είναι ζήτημα ζωής», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα και αναρωτήθηκε αν η σύγκρουση με το Ιράν θα περιορίσει περαιτέρω τις παραδόσεις αντιπαυλικών συστημάτων από την Ευρώπη στην Ουκρανία.

Η μεγαλύτερη απειλή για την Ουκρανία είναι οι επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων της Ρωσίας και η μόνη λύση είναι το σύστημα Patriot, δήλωσε ο Συνταγματάρχης Πάμπλο Γελιζάροφ, αναπληρωτής αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας. Η Ρωσία είναι πλέον σε θέση να παράγει περίπου 80 βαλλιστικούς πυραύλους το μήνα, σύμφωνα με τις ουκρανικές και δυτικές μυστικές υπηρεσίες.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία εκτιμά ότι χρειάζεται τουλάχιστον 60 αναχαιτιστικά PAC-3 το μήνα μόνο και μόνο για να συμβαδίσει με τις ρωσικές επιθέσεις βαλλιστικών πυραύλων. Τον Φεβρουάριο, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προέτρεψε τους Ευρωπαίους εταίρους του ΝΑΤΟ να δωρίσουν πυραύλους για να καλύψουν αυτήν την απαίτηση, μετά από μια ένθερμη έκκληση του Ουκρανού ομολόγου του, Μιχαήλ Φεντόροφ. Σε μια ένδειξη του πόσο εξαντλημένα έχουν γίνει τα αποθέματα του ΝΑΤΟ, μόνο πέντε από αυτά έχουν δεσμευτεί οριστικά - από τη Γερμανία.

Η έλλειψη αναχαιτιστικών θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις ειρηνευτικές συνομιλίες, επειδή οι δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία περιλαμβάνουν την ενίσχυση της αεράμυνας του Κιέβου, σύμφωνα με Ευρωπαίους και Ουκρανούς διαπραγματευτές.