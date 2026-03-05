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Στενά του Ορμούζ: Εμπορικά πλοία αλλάζουν σήμα προορισμού για να αποφύγουν επιθέσεις
Ειδήσεις
15:16 - 05 Μαρ 2026

Στενά του Ορμούζ: Εμπορικά πλοία αλλάζουν σήμα προορισμού για να αποφύγουν επιθέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ένα πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου ανέφερε ότι ανήκει σε κινεζικά συμφέροντα ενώ διέσχιζε αυτή την εβδομάδα τα Στενά του Ορμούζ, μια κίνηση που αποτυπώνει πώς τα εμπορικά πλοία επιχειρούν να εξασφαλίσουν ασφαλή διέλευση εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το φορτηγό πλοίο Iron Maiden τροποποίησε νωρίς την Πέμπτη (5/3) την ένδειξη προορισμού του σε «CHINA OWNER», αντικαθιστώντας το προηγούμενο «For Orders», την ώρα που περνούσε από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, πλέοντας κοντά στις ακτές του Ομάν. Τα στοιχεία προέρχονται από δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσαν τα Bloomberg και Kpler.

Τα δεδομένα της Kpler δείχνουν ότι το πλοίο βρισκόταν στον Περσικό Κόλπο από τον Δεκέμβριο, πραγματοποιώντας αρκετές μεταφορές φορτίων σε λιμάνια της περιοχής. Η αλλαγή στο σήμα προορισμού καταγράφηκε την ώρα που το Iron Maiden έβγαινε από τα Στενά του Ορμούζ νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Ναυσιπλοΐα σε συνθήκες έντασης

Η ναυσιπλοΐα μέσω αυτού του κρίσιμου ενεργειακού διαύλου έχει σχεδόν παγώσει, καθώς η ένταση στην περιοχή αυξάνεται, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν να συνεχίζουν επιθέσεις και αντεπιθέσεις.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το δεξαμενόπλοιο υγραερίου Bogazici μετέδωσε ότι είναι «μουσουλμανικής ιδιοκτησίας και τουρκικής διαχείρισης», σε μια προφανή προσπάθεια να αποφύγει πιθανές επιθέσεις κατά τη διέλευσή του από τα Στενά. Το πλοίο βρίσκεται πλέον κοντά στην Ινδία.

Η παρουσία της Κίνας στον Περσικό Κόλπο

Η Κίνα διατηρεί ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς με κράτη του Περσικού Κόλπου, αποστέλλοντας πρώτες ύλες σε λιμάνια της περιοχής και εισάγοντας μεγάλες ποσότητες αργού πετρελαίου.

Μετά την έναρξη των εχθροπραξιών το περασμένο Σάββατο, το Πεκίνο κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων.

Εκπρόσωπος της Cetus Maritime Shanghai Ltd., που διαχειρίζεται το πλοίο, δήλωσε ότι η εταιρεία δεν σχολιάζει τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες, ειδικά όταν κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του πληρώματος.

Παράλληλα, δεν κατέστη δυνατό να βρεθούν στοιχεία επικοινωνίας για την εταιρεία ιδιοκτησίας Mi-Das Line SA, η οποία εμφανίζει διεύθυνση που συνδέεται με την ιαπωνική Doun Kisen KK.

Προειδοποιήσεις από το Ιράν

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε ότι τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται πλέον σε συνθήκες πολέμου και ότι τα πλοία που τα διασχίζουν «ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κίνδυνο από πυραύλους ή μη ελεγχόμενα drones».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars News Agency, το Ιράν έχει ήδη πλήξει περισσότερα από δέκα δεξαμενόπλοια επειδή αγνόησαν προειδοποιήσεις των ιρανικών δυνάμεων.

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