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ΕΕ: Ενέκρινε την προστασία των αγροτών μέσω Κανονισμού για τις διμερείς ρήτρες ασφαλείας με Mercosur
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
18:44 - 05 Μαρ 2026

ΕΕ: Ενέκρινε την προστασία των αγροτών μέσω Κανονισμού για τις διμερείς ρήτρες ασφαλείας με Mercosur

Reporter.gr Newsroom
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Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε σήμερα, 5 Μαρτίου 2026, επίσημα τον Κανονισμό που εφαρμόζει τις διμερείς ρήτρες ασφαλείας της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Mercosur και της Προσωρινής Εμπορικής Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur για αγροτικά προϊόντα. Ο νέος Κανονισμός ενισχύει την προστασία των Ευρωπαίων αγροτών, επιτρέποντας ταχεία λήψη μέτρων ασφαλείας όταν εισαγωγές από χώρες του Mercosur ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στους παραγωγούς της ΕΕ.

Σε δηλώσεις του, ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, τόνισε ότι η έγκριση του Κανονισμού αποτελεί δέσμευση της ΕΕ να προστατεύει τους αγρότες: «Οι αγρότες της ΕΕ θα προστατεύονται καλύτερα από ξαφνικούς κραδασμούς της αγοράς και υπερβολικές εισαγωγές. Με αυτόν τον Κανονισμό, θα έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά για να διασφαλίσουμε τα αγροτικά μας συμφέροντα, ενώ παράλληλα ενισχύουμε τις εμπορικές σχέσεις με το Mercosur».

Ο Κανονισμός βασίζεται σε υπάρχοντες μηχανισμούς ασφαλείας της ΕΕ, αλλά εισάγει ταχύτερες διαδικασίες και απλούστερα κριτήρια ενεργοποίησης. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η έναρξη έρευνας σε ευαίσθητα προϊόντα θα ενεργοποιείται όταν οι εισαγωγές υπερβαίνουν το 5% πάνω από τον τριετή μέσο όρο. Η έρευνα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών, ενώ σε επείγουσες περιπτώσεις, προσωρινά μέτρα μπορούν να ληφθούν μέσα σε 21 ημέρες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί προληπτικά τις εισαγωγές ευαίσθητων αγροτικών προϊόντων, εκδίδοντας τακτικές εκθέσεις για την κατάσταση της αγοράς. Τα προϊόντα που θεωρούνται ευαίσθητα περιλαμβάνουν φρέσκο βόειο κρέας, χοιρινό, πουλερικά, γαλακτοκομικά, αυγά, μέλι, εσπεριδοειδή και άλλα, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα του Κανονισμού.

Οι διμερείς ρήτρες ασφαλείας αποτελούν βασικό στοιχείο και των δύο συμφωνιών ΕΕ-Mercosur, οι οποίες υπογράφηκαν στις 17 Ιανουαρίου 2026 στο Ασουνσιόν της Παραγουάης από εκπροσώπους της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, και των χωρών Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη). Οι συμφωνίες στοχεύουν στη δημιουργία βαθύτερων εμπορικών και πολιτικών σχέσεων, με κατάργηση δασμών σε πάνω από το 90% των προϊόντων, ωστόσο απαιτούν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν τεθούν πλήρως σε ισχύ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον Κανονισμό στις 10 Φεβρουαρίου 2026 με 483 ψήφους υπέρ, ενισχύοντας την προστασία ευαίσθητων κλάδων όπως το κρέας και τα πουλερικά. Η Κύπρος υποστήριξε τη συμφωνία, εκτιμώντας ότι θα ωφεληθούν οι εξαγωγές της σε πρώτες ύλες ζωοτροφών και προστατευόμενα προϊόντα.

Ο Κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ την 20ή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του, αρχικά για την Προσωρινή Εμπορική Συμφωνία και στη συνέχεια για την πλήρη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Mercosur.

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