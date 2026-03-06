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Γερμανία: Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις υπερκάλυψαν τη δημοσιονομική ολίσθηση της περιόδου 2019–2023
Ειδήσεις
10:25 - 06 Μαρ 2026

Γερμανία: Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις υπερκάλυψαν τη δημοσιονομική ολίσθηση της περιόδου 2019–2023

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση της Γερμανίας όχι μόνο αντιστάθμισε τις επιπτώσεις της λεγόμενης δημοσιονομικής ολίσθησης (fiscal drag) την περίοδο 2019–2023, αλλά προχώρησε και σε πρόσθετη φορολογική ελάφρυνση, σύμφωνα με νέα μελέτη του EconPol Europe.

«Συνολικά, το αποτέλεσμα των διαφόρων μεταρρυθμίσεων στον φόρο εισοδήματος μεταξύ 2019 και 2023 ήταν μεγαλύτερη ελάφρυνση από την επιβάρυνση που θα προκαλούσε η δημοσιονομική ολίσθηση», δήλωσε ο ερευνητής του ifo Institute, Max Lay. «Η καθαρή ελάφρυνση για τους φορολογούμενους στη Γερμανία ήταν περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ μεγαλύτερη από εκείνη που θα προέκυπτε απλώς από την αντιστάθμιση της δημοσιονομικής ολίσθησης».

Η αύξηση των ονομαστικών μισθών λόγω πληθωρισμού θα οδηγούσε πολλά εισοδηματικά στρώματα σε υψηλότερη φορολογική κλίμακα. «Χωρίς τις μεταρρυθμίσεις στον φόρο εισοδήματος, η δημοσιονομική ολίσθηση θα επιβάρυνε τους φορολογούμενους με επιπλέον 50 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2019 και 2023», εξηγεί ο επίσης ερευνητής του ifo Institute, Mathias Dolls.

Σύμφωνα με τη μελέτη, πέρα από τον νόμο προσαρμογής λόγω πληθωρισμού και το πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων του 2022, καθοριστικό ρόλο έπαιξε ιδιαίτερα η εκτεταμένη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης το 2021, η οποία συνέβαλε στο να υπερκαλυφθούν οι επιβαρύνσεις της δημοσιονομικής ολίσθησης.

Η έρευνα εξετάζει συνολικά τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής ολίσθησης και τα πολιτικά μέτρα αντιμετώπισής της σε 21 ευρωπαϊκές χώρες. Εκτός από τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, η Λιθουανία, η Αυστρία, η Κροατία, η Σλοβενία, η Σλοβακία και η Λετονία έχουν επίσης υπεραντισταθμίσει τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής ολίσθησης.

Η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα έχουν σε μεγάλο βαθμό ή πλήρως εξουδετερώσει το φαινόμενο. Αντίθετα, η Κύπρος, η Ισπανία, η Μάλτα, η Ιταλία, η Εσθονία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Ουγγαρία έχουν καλύψει μόνο μέρος των επιπτώσεων.

«Τα πολιτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής ολίσθησης στις εξεταζόμενες χώρες κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα», σημειώνει ο Max Lay. «Περιλάμβαναν από φορολογικούς συντελεστές που συνδέονται με τον πληθωρισμό μέχρι νέες φορολογικές εκπτώσεις ή αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές».

Χρησιμοποιώντας εναρμονισμένα μικροδεδομένα, η μελέτη καταγράφει τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής ολίσθησης σε 21 ευρωπαϊκές χώρες και αναλύει τις πολιτικές παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν για την αντιστάθμισή της κατά την περίοδο 2019–2023.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/03/2026 - 10:31
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