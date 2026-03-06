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ΧΑ: Επιφυλακτικοί οι επενδυτές, εν μέσω αυξημένης νευρικότητας στις διεθνείς αγορές.
Αναλύσεις
10:17 - 06 Μαρ 2026

ΧΑ: Επιφυλακτικοί οι επενδυτές, εν μέσω αυξημένης νευρικότητας στις διεθνείς αγορές.

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 0,51% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη συνεδρίαση της Πέμπτης 05/03/2026, κλείνοντας στις 2171,87 μονάδες.

Με ήπιες απώλειες ξεκίνησε η συνεδρίαση ωστόσο γρήγορα οι αγοραστές ανέλαβαν πρωτοβουλίες οδηγώντας τον δείκτη έως τις 2213,68 μονάδες ενδοσυνεδριακά, πριν οι πιέσεις από ρευστοποιήσεις και η επιδείνωση του κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές οδηγήσουν σε υποχώρηση προς χαμηλά ημέρας. Στο τέλος της συνεδρίασης η εικόνα βελτιώθηκε με τη συνδρομή των τελικών δημοπρασιών, επιτρέποντας στον ΓΔ να διατηρήσει θετικό πρόσημο. Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 379,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25,1 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές, με τις τραπεζικές μετοχές να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας. Κέρδη κατέγραψαν η ΜΟΗ (+3,03%), η ΑΛΦΑ (+2,64%) και η ΠΕΙΡ (+1,83%), ενώ στον αντίποδα απώλειες σημείωσαν η CENER (-3,13%), ο ΣΑΡ (-2,46%) και η BOCHGR (-2,17%).

Απολογιστικά, 61 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 52 εκείνων που υποχώρησαν, αποτυπώνοντας μια συνεδρίαση με έντονη μεταβλητότητα και επιλεκτικές κινήσεις από πλευράς επενδυτών, εν μέσω αυξημένης νευρικότητας στις διεθνείς αγορές.

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