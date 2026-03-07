ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Πούτιν θυσιάζει το Ιράν για να αποφύγει το «τζαρτζάρισμα» με τον Τραμπ
Ειδήσεις
18:05 - 07 Μαρ 2026

Ο Πούτιν θυσιάζει το Ιράν για να αποφύγει το «τζαρτζάρισμα» με τον Τραμπ

Γιώργος Ραυτόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μία από τις λιγότερο συζητημένες αλλά ενδιαφέρουσες παραμέτρους της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο το Ιράν, είναι η σχετική αφωνία της Ρωσίας γύρω από τις εξελίξεις.

Ρωσία και Ιράν διατηρούσαν μια στρατηγική συνεργασία, στο πλαίσιο του αντιδυτικού μπλοκ. Σε αυτήν δεν υπάρχει μεν πρόβλεψη για κάποια υποχρέωση αμυντικής συμπαράστασης, ωστόσο η συνεργασία είχε μια έντονη στρατιωτική χροιά, αν λάβει κανείς υπόψη ότι στρατιωτικό υλικό που χρησιμοποιούσαν οι Ρώσοι στο μέτωπο στην Ουκρανία κατασκευαζόταν στο Ιράν.

Προφανώς οι τελευταίες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ δεν αρέσουν στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν χαρακτήρισε τον θάνατο του αυταρχικού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ως «κυνική δολοφονία» και την επέμβαση των ΗΠΑ στη χώρα ως παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, προκαλώντας τα ειρωνικά σχόλια όσων τον κατηγορούν για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Στάση αυτοσυγκράτησης

Μέχρι στιγμής, η Μόσχα τηρεί στάση αναμονής και αυτοσυγκράτησης αναφορικά με το μέλλον του Ιράν. Και έχει αρκετούς λόγους να το κάνει. Το Ιράν αποτελούσε για τη Ρωσία έναν πολύτιμο εταίρο όσον αφορά τις προμήθειες για το μέτωπο στην Ουκρανία, ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχει μειώσει σημαντικά την εξάρτησή της από αυτές, έχοντας αυξήσει την εγχώρια παραγωγή. Ταυτόχρονα, ο πλέον σημαντικός προμηθευτής είναι η Βόρεια Κορέα. Επιπλέον, στο Κρεμλίνο γνωρίζουν ότι το καθεστώς στη σημερινή του μορφή δεν δείχνει βιώσιμο, λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες πορείες εναντίον του στις αρχές του έτους.

Εκτός αυτού, οι Αμερικανοί δεν δείχνουν να έχουν κανένα ουσιαστικό σχέδιο για το μέλλον της χώρας του Περσικού Κόλπου. Στη Μόσχα γνωρίζουν ότι, σε περίπτωση που προκληθούν εμφύλιες συρράξεις και δεν διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από το ένα καθεστώς στο επόμενο, θα προκληθεί μεγάλο προσφυγικό κύμα από τη χώρα που απαριθμεί περίπου 90 εκατ. κατοίκους. Αυτοί οι άνθρωποι θα κινηθούν προφανώς προς την Ευρώπη, η οποία θα εγκλωβιστεί πιθανότατα για μια ακόμη φορά στην εσωστρέφεια με αφορμή τη διαχείριση των νέων προσφυγικών ροών.

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι το ρεπορτάζ της Washington Post ότι η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για να στοχεύσει αμερικανικούς στόχους δεν έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής κάποια δημόσια αντίδραση του Λευκού Οίκου.

Επιπλέον, η Ρωσία ευνοείται από τη ραγδαία άνοδο των τιμών του πετρελαίου, η οποία δίνει μια σημαντική «ανάσα» στην ζημιωμένη οικονομία της και άρα στη χρηματοδότηση του μετώπου στην Ουκρανία. Τα νέα αυτά δεδομένα αναγκάζουν αρκετά κράτη να στραφούν ξανά προς το ρωσικό πετρέλαιο. Ήδη στη Νορβηγία – που δεν είναι μέλος της ΕΕ – γίνονται τέτοιες σκέψεις, ενώ οι φιλικά διακείμενες προς τη Ρωσία Ουγγαρία και Σλοβακία δεν αποκλείεται να βρουν νέους συμμάχους στην απαίτησή τους για επαναφορά των ενεργειακών ροών από τη Ρωσία προς την υπόλοιπη Ευρώπη.

Σε δύσκολη θέση το Κίεβο

Από εκεί και πέρα, ο πόλεμος στο Ιράν είναι μια κακή είδηση για την Ουκρανία, η οποία εξακολουθεί να δέχεται ηχηρές αμερικανικές πιέσεις για επίτευξη εκεχειρίας με τη Ρωσία, ακόμη και με νέα παράδοση εδαφών. Κι αυτό επειδή ο Τραμπ δεν θέλει να πάει στις ενδιάμεσες εκλογές με δύο ενεργά πολεμικά μέτωπα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δίνει προτεραιότητα στην κόντρα με το Ιράν. Αναλυτές βλέπουν κατά βάση αυξημένη πιθανότητα για επίτευξη εκεχειρίας, η οποία θα είναι, σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις, εις βάρος του Κιέβου. Ορισμένες πληροφορίες διεθνών μέσων άνουν λόγο για ένα άτυπο deadline μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. Ο τρόπος με τον οποίο θα επιτευχθεί αυτό, δεδομένου του μεγάλου αριθμού ανοιχτών ερωτημάτων και της ισχνής πιθανότητας απευθείας συνάντησης Πούτιν–Ζελένσκι για την επικύρωσή της, παραμένει ανοιχτός.

Ο Πούτιν δεν σκοπεύει να προβοκάρει τον Τραμπ

Η στάση αυτή του Τραμπ είναι και ο λόγος που ο Πούτιν τηρεί μέχρι στιγμής στάση αναμονής. Κατανοεί ότι, σε περίπτωση που «τζαρτζαριστεί» με τον Αμερικανό ομόλογό του λόγω Ιράν, ενδέχεται να χάσει την ευνοϊκή θέση που έχει στο ζήτημα της Ουκρανίας. Εκτιμά επίσης – και πιθανότατα ορθώς – ότι ο χρόνος κυλά υπέρ του.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δηλώνουν επίσης ανήσυχοι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν αυτές στην Ουκρανία. Εξάλλου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε δημόσια για τον κίνδυνο έλλειψης του συστήματος αεράμυνας Patriot λόγω χρήσης του στη Μέση Ανατολή. Παρ’ όλα αυτά, δέχτηκε να διαθέσει την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει η Ουκρανία σε τέσσερα έτη πολέμου σε φιλικά προσκείμενα προς τις ΗΠΑ κράτη στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, θεωρείται αμφίβολο αν αυτή η κίνηση καλής θέλησης θα ωθήσει τον Τραμπ να στηρίξει ουσιαστικά το Κίεβο.

Το γεωπολιτικό κόστος της Ρωσίας

Παρόλα αυτά, οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνουν μια μεγάλη μετάβαση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία ξεκίνησε με την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, με τις αλλαγές να είναι σαρωτικές. Οι δορυφόροι του Ιράν είναι αποδυναμωμένοι, το καθεστώς του Άσαντ στη Συρία, που υποστηριζόταν από τη Ρωσία, αποτελεί παρελθόν και πλέον η Μόσχα φαίνεται αδύναμη να στηρίξει το αυταρχικό θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν, καθώς έχει ρίξει όλο το γεωπολιτικό της βάρος στην Ουκρανία. Ακόμη κι αν βγει κερδισμένη εν τέλει εκεί η Μόσχα, θα έχει απωλέσει την επιρροή της στη Μέση Ανατολή, επιβεβαιώνοντας άθελά της την πεποίθηση του πρώην Αμερικανού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα ότι η Ρωσία δεν αποτελεί παγκόσμια δύναμη αλλά περιφερειακή – μια εκτίμηση που κάποτε είχε προκαλέσει την οργή του Πούτιν.

Αν μη τι άλλο, το κόστος της εισβολής στην Ουκρανία αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερο από αυτό που υπολόγιζε αρχικά το Κρεμλίνο…

Τελευταία τροποποίηση στις 08/03/2026 - 00:35
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Τουρκία ενισχύει την στρατιωτική της παρουσία στα κατεχόμενα με τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη
Ειδήσεις

Η Τουρκία ενισχύει την στρατιωτική της παρουσία στα κατεχόμενα με τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη

Σε αχαρτογράφητα νερά το Μουντιάλ 2026 – Στο προσκήνιο πιθανή αποχώρηση του Ιράν
Ειδήσεις

Σε αχαρτογράφητα νερά το Μουντιάλ 2026 – Στο προσκήνιο πιθανή αποχώρηση του Ιράν

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πακιστάν: Ο Σαχμπάζ Σαρίφ ανακοινώνει ολοκλήρωση τελικού κειμένου ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν
Ειδήσεις

Πακιστάν: Ο Σαχμπάζ Σαρίφ ανακοινώνει ολοκλήρωση τελικού κειμένου ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν

Ο Βανς κάνει λόγο για ψευδείς πληροφορίες: Καμία εκταμίευση μετρητών στο Ιράν για συμφωνίες
Ειδήσεις

Ο Βανς κάνει λόγο για ψευδείς πληροφορίες: Καμία εκταμίευση μετρητών στο Ιράν για συμφωνίες

Αραγτσί: Το μνημόνιο κατανόησης είναι πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή του
Ειδήσεις

Αραγτσί: Το μνημόνιο κατανόησης είναι πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή του

ΗΠΑ: Άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης μετά την πτώση των τιμών καυσίμων
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης μετά την πτώση των τιμών καυσίμων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 20:04

Ισχυρά κέρδη στις ευρωαγορές με ώθηση από τις προσδοκίες συμφωνίας στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
12/06/2026 - 19:50

Πακιστάν: Ο Σαχμπάζ Σαρίφ ανακοινώνει ολοκλήρωση τελικού κειμένου ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 19:31

ElvalHalcor: Διανέμει καθαρό μέρισμα 0,10466 ευρώ ανά μετοχή

Πολιτική
12/06/2026 - 19:15

Χρυσοχοΐδης από Ήπειρο: Ασφάλεια σε πολίτες και τουρίστες – Ενισχύουμε την ΕΛ.ΑΣ. και κλείνουμε εκκρεμότητες

Επιχειρήσεις
12/06/2026 - 19:00

Στα $150 οι μετοχές της SpaceX στο ντεμπούτο της στη Wall Street - Πρώτος τρισεκατομμυριούχος o Μασκ

Ειδήσεις
12/06/2026 - 18:46

Ο Βανς κάνει λόγο για ψευδείς πληροφορίες: Καμία εκταμίευση μετρητών στο Ιράν για συμφωνίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 18:34

Μανουσάκης: Ιστορικό ορόσημο για τον ΑΔΜΗΕ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Πολιτική
12/06/2026 - 18:22

Στη Ρόδο το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ειδήσεις
12/06/2026 - 18:22

Νίκος Παπανδρέου: Τέλος στις ανισότητες για νησιά και ορεινές περιοχές – Ζητά ευρωπαϊκή ενίσχυση έως 75%

Ειδήσεις
12/06/2026 - 18:09

Αραγτσί: Το μνημόνιο κατανόησης είναι πιο κοντά από ποτέ στην ολοκλήρωσή του

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/06/2026 - 18:06

Καθυστερήσεις σε πτήσεις: Ευθύνες στην ΥΠΑ αποδίδει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
12/06/2026 - 18:05

«Last Dance» για Μέσι και Ρονάλντο, με την ευχή να διασταυρωθούν

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 17:59

Eurobank: Νέο πενταετές πρόγραμμα διάθεσης 36,4 εκατ. μετοχών – Όροι και προϋποθέσεις

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/06/2026 - 17:54

ΥΠΑΑΤ: Πάνω από €67 εκατ. για αποκατάσταση πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από πυρκαγιές και πλημμύρες

Ειδήσεις
12/06/2026 - 17:54

ΗΠΑ: Άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης μετά την πτώση των τιμών καυσίμων

Ειδήσεις
12/06/2026 - 17:48

Πούτιν: Η Ρωσία βρίσκεται ουσιαστικά αντιμέτωπη με ολόκληρη τη Δύση

Οικονομία
12/06/2026 - 17:47

Μαρκόπουλος: Θα ματώσουμε τη φανέλα για τη φορολογική πολιτική και τη στήριξη της κοινωνίας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
12/06/2026 - 17:44

Ο κλέψας του κλέψαντος

Ειδήσεις
12/06/2026 - 17:37

Συμφωνία ΔΝΤ – Ουκρανίας για νέα χρηματοδοτική στήριξη σχεδόν 700 εκατ. δολαρίων

Σχόλια Αγοράς
12/06/2026 - 17:34

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στον Δεκέμβριο του 2009 με +2,8% στην εβδομάδα και τραπεζικό ράλι

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 17:11

Wall σε αναμονή: Το βλέμμα σε συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν και στη μεγαλύτερη IPO όλων των εποχών

Ειδήσεις
12/06/2026 - 17:08

«Έπεσε» το Meta: Προβλήματα σε Facebook και Messenger

Πολιτική
12/06/2026 - 17:04

Καλαφάτης: Η μεταφορά τεχνολογίας είναι το καίριο εργαλείο για να μετατρέψουμε οριστικά το brain drain σε brain gain

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 17:04

Fourlis: Μέρισμα €0,15 ανά μετοχή – Στις 3 Ιουλίου η πληρωμή

Ειδήσεις
12/06/2026 - 16:56

ΗΠΑ: Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι ανακατεύθυνε 136 πλοία να διέλθουν στο Ορμούζ

Επιχειρήσεις
12/06/2026 - 16:54

Μπρατάκος: Πρέπει να περάσουμε από την οικονομία της κατανάλωσης στην οικονομία της προστιθέμενης αξίας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 16:51

ΗΠΑ–Ιράν: Συμφωνία ή νέο διπλωματικό θρίλερ; Ο Τραμπ μιλά για υπογραφή, η Τεχεράνη διαψεύδει

Ειδήσεις
12/06/2026 - 16:48

ΕΣΠΑ 2021–2027: Ευκαιρίες ανάπτυξης και στήριξη της τοπικής κοινωνίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12/06/2026 - 16:36

Το «Τα Σπας» του Pamestoixima.gr αναδεικνύει τους πρωταγωνιστές του Παγκοσμίου εκτός γηπέδου

Οικονομία
12/06/2026 - 16:34

Στουρνάρας: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινήσεων της ΕΚΤ – Προτεραιότητα μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική πειθαρχία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ