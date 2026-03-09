ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μελόνι: Η Ιταλία δε σκοπεύει να εμπλακεί στον πόλεμο - Το διεθνές δίκαιο καταρρέει
Ειδήσεις
11:12 - 09 Μαρ 2026

Μελόνι: Η Ιταλία δε σκοπεύει να εμπλακεί στον πόλεμο - Το διεθνές δίκαιο καταρρέει

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό όμιλο Μπερλουσκόνι ότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία για να πάρει σαφή θέση σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στο Ιράν, προσθέτοντας ότι η ίδια κατάσταση ισχύει και για το σύνολο της Ευρώπης.      

«Με εξαίρεση τον Ισπανό πρωθυπουργό, κανένας άλλος δεν έχει καταδικάσει την πρωτοβουλία και κανείς δεν συμμετέχει στη σύρραξη. Επιβεβαιώνω ότι η Ιταλία δεν αποτελεί μέρος του πολέμου και δεν σκοπεύει να εμπλακεί», τόνισε η Μελόνι.

Η πρωθυπουργός επανέλαβε τα όσα είχε αναφέρει ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής της, Γκουίντο Κροζέτο, υπογραμμίζοντας ότι «όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα διεθνές πλαίσιο στο οποίο έχουν καταρρεύσει οι κανόνες του διεθνούς δικαίου».

«Δεν θεωρώ ότι πρόκειται για κάτι πρόσφατο· ωστόσο, το γενικότερο πλαίσιο χαρακτηρίζεται από έντονη αταξία. Η κρίση έχει γίνει δομική, ιδιαίτερα μετά την κατάσταση στην Ουκρανία. Ποιος θα έπρεπε να εγγυάται τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου; Υποτίθεται ότι τα Ηνωμένα Έθνη, όμως έχουμε ένα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που πριν από τέσσερα χρόνια εισέβαλε σε γειτονική χώρα με στόχο να την προσαρτήσει», κατέληξε η Τζόρτζια Μελόνι.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέο sell off στις διεθνείς αγορές με... άρωμα πετρελαίου - Βουτιά και στο ΧΑ
Σχόλια Αγοράς

Νέο sell off στις διεθνείς αγορές με... άρωμα πετρελαίου - Βουτιά και στο ΧΑ

Goldman Sachs: Πιο ανθεκτική η Ελλάδα στο νέο ενεργειακό σοκ της Μέσης Ανατολής
Οικονομία

Goldman Sachs: Πιο ανθεκτική η Ελλάδα στο νέο ενεργειακό σοκ της Μέσης Ανατολής

Καφούνης: Ευάλωτη σε παρατεταμένη ένταση η ευρωζώνη και το λιανικό εμπόριο
Επιχειρήσεις

Καφούνης: Ευάλωτη σε παρατεταμένη ένταση η ευρωζώνη και το λιανικό εμπόριο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν
Ειδήσεις

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Γιατί το Ιράν σφραγίζει σήραγγες και «παγιδεύει» το εμπλουτισμένο ουράνιο
Ειδήσεις

Γιατί το Ιράν σφραγίζει σήραγγες και «παγιδεύει» το εμπλουτισμένο ουράνιο

Σε τελική φάση η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Βασικά σημεία και το «αγκάθι» του εμπλουτισμένου ουρανίου
Ειδήσεις

Σε τελική φάση η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Βασικά σημεία και το «αγκάθι» του εμπλουτισμένου ουρανίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητές Ελλάδας οι «ερυθλόκευκοι» με 89-85 έναντι του Παναθηναϊκού

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:14

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 18:44

Η «εκτόξευση» της SpaceX: Πώς κατάφερε ο Μασκ να στήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:29

Διάσωση 32 μεταναστών νότια της Γαύδου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 18:19

Προφυλακίστηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Πολιτική
13/06/2026 - 17:59

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Ειδήσεις
13/06/2026 - 17:28

Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα SAFE

Πολιτική
13/06/2026 - 17:15

Τσουκαλάς: Απόλυτα ρεαλιστικό το μέτρο της καθολικής πρόσβασης των νέων στα Μέσα Μεταφοράς

Ειδήσεις
13/06/2026 - 16:55

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά και αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες

Πολιτική
13/06/2026 - 16:25

Μητσοτάκης: Αυτοδυναμία για να συνεχίσουμε το έργο – «Όχι» στους πειραματισμούς του παρελθόντος  

Πολιτική
13/06/2026 - 16:03

Κικίλιας: Η ναυτιλία φέρνει επενδύσεις και προοπτική για την ελληνική οικογένεια

Ειδήσεις
13/06/2026 - 15:28

ΗΠΑ: Αφαιρέθηκε το όνομα του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:59

Στο «τραπέζι» μόνιμη παρουσία ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:35

Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Ομόφωνα ένοχοι οι 4 κατηγορούμενοι

Ειδήσεις
13/06/2026 - 14:17

Προς νέα αύξηση επιτοκίων η ΕΚΤ – Από ποιους παράγοντες εξαρτάται

Ειδήσεις
13/06/2026 - 13:38

Ελβετία: Το κρίσιμο δημοψήφισμα για το πληθυσμιακό πλαφόν των 10 εκατ. κατοίκων

Πολιτική
13/06/2026 - 13:28

Υπουργείο Εσωτερικών κατά Δούκα: Να μελετήσει ή τουλάχιστον να ρωτήσει το ChatGPT

Πολιτική
13/06/2026 - 12:47

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ