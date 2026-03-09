Μελόνι: Η Ιταλία δε σκοπεύει να εμπλακεί στον πόλεμο - Το διεθνές δίκαιο καταρρέει

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό όμιλο Μπερλουσκόνι ότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία για να πάρει σαφή θέση σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στο Ιράν, προσθέτοντας ότι η ίδια κατάσταση ισχύει και για το σύνολο της Ευρώπης.

«Με εξαίρεση τον Ισπανό πρωθυπουργό, κανένας άλλος δεν έχει καταδικάσει την πρωτοβουλία και κανείς δεν συμμετέχει στη σύρραξη. Επιβεβαιώνω ότι η Ιταλία δεν αποτελεί μέρος του πολέμου και δεν σκοπεύει να εμπλακεί», τόνισε η Μελόνι.

Η πρωθυπουργός επανέλαβε τα όσα είχε αναφέρει ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής της, Γκουίντο Κροζέτο, υπογραμμίζοντας ότι «όλοι πρέπει να αντιμετωπίσουν ένα διεθνές πλαίσιο στο οποίο έχουν καταρρεύσει οι κανόνες του διεθνούς δικαίου».

«Δεν θεωρώ ότι πρόκειται για κάτι πρόσφατο· ωστόσο, το γενικότερο πλαίσιο χαρακτηρίζεται από έντονη αταξία. Η κρίση έχει γίνει δομική, ιδιαίτερα μετά την κατάσταση στην Ουκρανία. Ποιος θα έπρεπε να εγγυάται τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου; Υποτίθεται ότι τα Ηνωμένα Έθνη, όμως έχουμε ένα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που πριν από τέσσερα χρόνια εισέβαλε σε γειτονική χώρα με στόχο να την προσαρτήσει», κατέληξε η Τζόρτζια Μελόνι.