Πέθανε η Karen Petrou, η τυφλή αναλύτρια τραπεζικών θεμάτων που «είδε» το μέλλον των χρηματοοικονομικών

Η Karen Petrou συνήθιζε να λέει ότι τα στερεότυπα που επιβάλλονται στους τυφλούς ανθρώπους είναι χειρότερα από την ίδια την τύφλωση. Οι άγνωστοι υπέθεταν πάντα ότι χρειαζόταν βοήθεια. Στην πραγματικότητα όμως συνέβαινε το αντίθετο: ολόκληρη η προσωπικότητά της βασιζόταν στο να είναι απαραίτητη για τους άλλους.

Η Petrou πέθανε στις 21 Φεβρουαρίου σε ηλικία 72 ετών στο σπίτι της στην Ουάσιγκτον, αφού ο καρκίνος του μαστού είχε εξαπλωθεί στο ήπαρ. Ήταν συνιδρύτρια και διευθύνουσα εταίρος της Federal Financial Analytics, μιας εξειδικευμένης εταιρείας συμβούλων που παρείχε συμβουλές σε μερικές από τις πιο σημαντικές τράπεζες, εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και λομπίστες στον κόσμο σχετικά με κανονιστικά και δημόσια πολιτικά ζητήματα.

Ήταν ένας τομέας στον οποίο η Petrou κυριαρχούσε χάρη στην εγκυκλοπαιδική γνώση της και την εντυπωσιακή ευχέρεια με τις περίπλοκες λεπτομέρειες του τραπεζικού κόσμου. Ως αναλύτρια, δεν είχε μόνο ικανότητα αλλά και πραγματικό ενθουσιασμό για να εμβαθύνει στις πιο δύσκολες και περίπλοκες πτυχές των τραπεζικών κανονισμών, των κυβερνητικών πολιτικών και των μέτρων έκτακτης οικονομικής βοήθειας — και διέθετε ένα σπάνιο χάρισμα να προβλέπει τις πολλαπλές επιπτώσεις τους, τόσο τις σκόπιμες όσο και τις συχνά απρόβλεπτες, στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στους απλούς Αμερικανούς.

Το 2012, το American Banker χαρακτήρισε την Petrou «το πιο οξύ μυαλό που αναλύει σήμερα την τραπεζική πολιτική — ίσως και διαχρονικά».

Η φήμη αυτή χτίστηκε μέσα από τέσσερις δεκαετίες ομιλιών, καταθέσεων στο Κογκρέσο, ερευνητικών εκθέσεων και ιδιωτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δεχόταν δεκάδες τηλεφωνήματα καθημερινά από πελάτες, ρυθμιστικές αρχές και οικονομικούς δημοσιογράφους, που την εκτιμούσαν ως μια αξιόπιστη και μη ιδεολογική φωνή ερμηνείας των εξελίξεων. Μετά τον θάνατό της, τιμήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα τόσο από την πρόεδρο της FDIC την εποχή του Obama, Sheila Bair («ένα λαμπρό μυαλό και θαρραλέα φωνή της αλήθειας προς την εξουσία»), όσο και από τον υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης Trump, Scott Bessent («ένα σπουδαίο οικονομικό μυαλό και ένας υπέροχος άνθρωπος»).

«Ήταν η σύμβουλος που προσλαμβάνεις για να σου πει αυτό που πρέπει να ακούσεις, όχι αυτό που θέλεις να ακούσεις», είπε ο Peter Mills της Mortgage Bankers Association, που είχε εργαστεί για εκείνη νωρίς στην καριέρα του. «Έθετε ένα ζήτημα πέντε χρόνια πριν από όλους τους άλλους και πέντε χρόνια αργότερα όλοι έλεγαν: “Έπρεπε να την είχαμε ακούσει.”»

Διαφωνίες με τον ραβίνο

Η Karen Ann Dolmatch γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου 1953 στη Νέα Υόρκη από τους Blanche και Theodore Dolmatch, έναν ζωγράφο και έναν εκδότη, που μεγάλωσαν την Petrou και τον μικρότερο αδελφό της, Stephen, στο εύπορο προάστιο Briarcliff Manor της κομητείας Westchester.

Ως παιδί, η Petrou ήταν μελετηρή και πεισματάρα. Σε ένα προφίλ του 2018 στη Wall Street Journal, η μητέρα της θυμόταν την Petrou να εμπλέκεται σε έντονη «διανοητική αντιπαράθεση» με τον ραβίνο τους στο κυριακάτικο σχολείο.

Μετά την αποφοίτησή της από το Wellesley College το 1975 και πρόσθετες σπουδές στο MIT, απέκτησε μεταπτυχιακό στην πολιτική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Berkeley. Προσλήφθηκε από την Bank of America ενώ ακόμη εργαζόταν στη διδακτορική της διατριβή.

«Δεν ήξερα τίποτα για τις τράπεζες εκτός από το πού βρίσκω το βιβλιάριο επιταγών μου», είχε πει αργότερα. Η θέση όμως ήταν ουσιαστικά αυτή μιας εσωτερικής πολιτικής επιστήμονα που αξιολογούσε τον κίνδυνο ξένων επενδύσεων υπό διάφορα αυταρχικά καθεστώτα. Συχνά, όπως είχε πει στο American Banker, η δουλειά της συνοψιζόταν στο να εκτιμά: «Πόσο θα κρατήσει αυτός ο δεσπότης σε σχέση με εκείνον που προσπαθεί να τον σκοτώσει;»

Ανέβηκε γρήγορα στην ιεραρχία, αλλά αργότερα εξήγησε ότι εγκατέλειψε την τράπεζα όταν έγινε σαφές πως, ως νεαρή γυναίκα, δεν θα προαγόταν σε ανώτερη αντιπρόεδρο. Το 1985 ίδρυσε τη δική της συμβουλευτική εταιρεία και ενημερωτικό δελτίο με το όνομα Institute for Strategy Development.

Παντρεύτηκε τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο Basil Petrou το 1995 και δύο χρόνια αργότερα δημιούργησαν μαζί την εταιρεία που εξελίχθηκε στη Federal Financial Analytics. Συνεργάστηκαν στενά μέχρι τον θάνατο του Basil το 2021.

Το τελευταίο ηλιοβασίλεμα;

Η Petrou διαγνώστηκε με μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, μια εκφυλιστική πάθηση που οδηγεί σε απώλεια όρασης, στην ηλικία των 18 ετών.

Ο γιατρός της είπε απότομα ότι θα ήταν εντελώς τυφλή μέχρι τα 25.

«Θυμάμαι ακόμη τη σιωπηλή διαδρομή προς το σπίτι με τη μητέρα μου», είπε αργότερα. «Και μετά να κάθομαι στο δωμάτιό μου… κοιτώντας το ηλιοβασίλεμα από το παράθυρο και να αναρωτιέμαι πώς θα ήταν να μην το ξαναδώ ποτέ.»

Η απώλεια όρασης όμως προχώρησε πιο αργά απ’ όσο είχε προβλεφθεί. Μέχρι τα 30 της μπορούσε ακόμη να φαίνεται σαν να βλέπει. Στα 40 άρχισε να χρησιμοποιεί μπαστούνι και στα 50 απέκτησε τον πρώτο από μια σειρά αγαπημένων σκύλων-οδηγών.

Στη δουλειά χρησιμοποιούσε λογισμικό μετατροπής κειμένου σε ομιλία που λεγόταν JAWS. Σάρωνε τεράστιες κανονιστικές εκθέσεις γεμάτες τεχνική ορολογία και άκουγε το πρόγραμμα να τις διαβάζει με ταχύτητα 400 λέξεων το λεπτό ή και περισσότερο — δύο ή τρεις φορές πιο γρήγορα από τον μέσο αναγνώστη.

«Διάβαζε περισσότερα και πιο γρήγορα από οποιονδήποτε στην πόλη», είπε ο Chris Young της International Swaps and Derivatives Association.

Η άλλη «υπερδύναμή» της ήταν μια μνήμη που οι συνεργάτες της περιγράφουν ως το ακουστικό ισοδύναμο της φωτογραφικής μνήμης.

Μια προσωπική αποστολή

Με το βιβλίο της το 2021, “Engine of Inequality: The Fed and the Future of Wealth in America”, η Petrou έφερε τη διεισδυτική ανάλυσή της από τα παρασκήνια στο δημόσιο διάλογο.

Το βιβλίο υποστήριζε ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) είχε συμβάλει σημαντικά στη διεύρυνση της ανισότητας πλούτου μετά την κρίση του 2008. Σύμφωνα με την Petrou, η πολιτική της βασιζόταν στην υπόθεση ότι η μεσαία τάξη είναι ακόμη αρκετά ασφαλής οικονομικά ώστε να δανείζεται και να ενισχύει την οικονομία όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά.

Στην πραγματικότητα όμως, έγραφε, «η μεσαία τάξη έχει αποδυναμωθεί. Τώρα οι ΗΠΑ αποτελούνται από μια μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων που μόλις τα βγάζουν πέρα και ένα μικρό κομμάτι πολύ πλούσιων νοικοκυριών».

Η ίδια πίστευε ότι η τύφλωσή της την βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα τους ανθρώπους που βρίσκονται στο περιθώριο της οικονομίας.

«Μεγάλωσα στη μεσαία ή ανώτερη μεσαία τάξη», είπε. «Αλλά η τύφλωση σε βγάζει κατά κάποιο τρόπο έξω από αυτό το αίσθημα προνομίου.»

Τα τελευταία χρόνια αφιέρωσε επίσης τις δυνάμεις της σε μια πιο προσωπική αποστολή: να βρει τρόπους χρηματοδότησης για έρευνα που θα μπορούσε να θεραπεύσει την τύφλωση.

«Θα ήθελα να δω ξανά τα χρώματα», είχε πει στη Wall Street Journal. «Θα ήθελα να ξαναδώ την τέχνη, τα τοπία και την ομορφιά του κόσμου. Και θα ήθελα να μη σκοντάφτω στα πεζοδρόμια.»

Η επιστήμη, έλεγε, δεν ήταν τόσο μακριά. Το πρόβλημα ήταν η χρηματοδότηση.

«Στα δεδομένα της Wall Street, είναι απλώς χρήματα για το μεσημεριανό», είχε πει προωθώντας το σχέδιο EyeBond. «Και ίσως αγγίξει ό,τι έχει απομείνει από τις ευαίσθητες χορδές της καρδιάς τους.»