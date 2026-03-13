Deutsche Welle: Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Σενάρια νέας ισραηλινής χερσαίας εισβολής στο Λίβανο

Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι το Ισραήλ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο νέας χερσαίας στρατιωτικής επιχείρησης στον Λίβανο, την ώρα που η κυβέρνηση της Βηρυτού επιχειρεί να ανοίξει δίαυλο απευθείας επικοινωνίας με το Τελ Αβίβ, ακόμη και μέσω επαφών που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle, ο πρόσφατος βομβαρδισμός της γέφυρας στον ποταμό Λιτάνι, στο νότιο Λίβανο, θεωρείται από πολλούς ένδειξη αλλαγής της ισραηλινής τακτικής. Μέχρι πρότινος, σύμφωνα με ανεπίσημες διαβεβαιώσεις που φέρεται να είχε δώσει η κυβέρνηση Νετανιάχου προς την λιβανική πολιτική ηγεσία, οι ισραηλινές επιχειρήσεις θα στόχευαν αποκλειστικά θέσεις της Χεζμπολάχ και όχι κρατικές υποδομές της χώρας.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, σχολίασε μετά το πλήγμα ότι «αυτό είναι μόνο η αρχή», επαναλαμβάνοντας τις προειδοποιήσεις προς τη λιβανική κυβέρνηση πως, εάν ο λιβανικός στρατός δεν αναλάβει δράση για να σταματήσει τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, τότε οι IDF ενδέχεται να προχωρήσουν ακόμη και σε κατάληψη λιβανικών εδαφών.

Σύμφωνα με τη δημόσια ισραηλινή τηλεόραση, κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας εξετάστηκε το ενδεχόμενο έναρξης ευρείας χερσαίας επιχείρησης μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Το σχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει την κατάληψη τμημάτων του νότιου Λιβάνου και τη δημιουργία μόνιμης αποστρατιωτικοποιημένης «ζώνης ασφαλείας», με στόχο την προστασία των πόλεων του βόρειου Ισραήλ από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, ενώ παράλληλα θα συνεχίζονται οι αεροπορικές επιδρομές κατά της οργάνωσης.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου τόνισε σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου ότι βασικός στόχος παραμένει η πλήρης εξουδετέρωση της Χεζμπολάχ. Στο ίδιο πλαίσιο, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα εντολή εκκένωσης προς τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου, καλώντας τους να μετακινηθούν βορειότερα, πέρα από τον ποταμό Ζαχαράνι. Με την οδηγία αυτή διευρύνεται σημαντικά η περιοχή στην οποία ενδέχεται να διεξαχθούν στρατιωτικές επιχειρήσεις στο μέλλον.

Την ίδια στιγμή, οι ισραηλινές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ συνεχίζονται, ενώ η οργάνωση απαντά με εκτοξεύσεις ρουκετών και drones προς ισραηλινό έδαφος. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν επανειλημμένα στη Χάιφα και σε άλλες πόλεις της Γαλιλαίας, καθώς και στα Υψίπεδα του Γκολάν. Παράλληλα, θραύσματα ιρανικού πυραύλου έπληξαν το αραβικό χωριό Ζαρζίρ, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές και τραυματίζοντας περίπου 60 ανθρώπους.

Διπλωματικές κινήσεις από τη Βηρυτό

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, η λιβανική κυβέρνηση επιχειρεί να κινητοποιηθεί διπλωματικά. Σύμφωνα με τη γαλλόφωνη εφημερίδα L'Orient-Le Jour, εξετάζεται η συγκρότηση αντιπροσωπείας πολιτικών προσωπικοτήτων από όλες τις θρησκευτικές και πολιτικές κοινότητες του Λιβάνου, η οποία θα μπορούσε να μεταβεί στην Κύπρο για να ξεκινήσει απευθείας επαφές με το Ισραήλ. Η πρωτοβουλία αυτή φέρεται να προτάθηκε από τον πρόεδρο του Λιβάνου, Αούν κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που δίνουν τα λιβανικά μέσα ενημέρωσης σε αυτή την προσπάθεια, το θέμα δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τα ισραηλινά ΜΜΕ. Αντίθετα, σε ισραηλινά δημοσιεύματα προβάλλεται επιστολή που φέρονται να απέστειλαν αξιωματικοί σιιτικής καταγωγής του λιβανικού στρατού προς την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της χώρας, προειδοποιώντας ότι τυχόν εντολή για στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ θα μπορούσε να οδηγήσει σε διάλυση του στρατού.

Ωστόσο, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές στην Ιερουσαλήμ, εξακολουθούν να λειτουργούν παρασκηνιακοί δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της κυβέρνησης Αούν στη Βηρυτό, κυρίως μέσω του Παρισιού και της Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδει η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.