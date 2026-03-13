Μακρόν: Η ένταση στη Μέση Ανατολή δε θα δώσει στη Ρωσία την «ανάσα» που ενδεχομένως προσδοκά

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Παρασκευή (13/3) ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή δε θα προσφέρει στη Ρωσία την «ανάσα» που ενδεχομένως προσδοκά στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας ότι η στήριξη της Γαλλίας προς το Κίεβο παραμένει αμετάβλητη.

Κατά την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Παρίσι, ο Μακρόν επανέλαβε ότι η δέσμευση για τη χορήγηση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία θα υλοποιηθεί πλήρως. Παράλληλα, τόνισε την πρόθεση της Γαλλίας να συνεχίσει και να ενισχύσει την παροχή στρατιωτικής βοήθειας σε συγκεκριμένους τομείς, υπογραμμίζοντας ότι η παρουσία του Ζελένσκι στη γαλλική πρωτεύουσα αποτελεί ένδειξη της σταθερής στήριξης του Παρισιού προς την Ουκρανία.

Ο Γάλλος πρόεδρος χαρακτήρισε επίσης παράδοξο το γεγονός ότι η Ρωσία ζητά επίμονα κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, την ώρα που απορρίπτει οποιαδήποτε εκεχειρία στον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει λόγος για άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Ιράκ, ο Μακρόν χαρακτήρισε απαράδεκτη και αδικαιολόγητη την επίθεση με drone που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός Γάλλου στρατιώτη και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη. Όπως ανακοίνωσε, έχει ήδη ζητήσει τη διεξαγωγή πλήρους στρατιωτικής έρευνας για το περιστατικό, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η παρουσία της Γαλλίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής παραμένει αυστηρά αμυντικού χαρακτήρα.