«Μύλος» στη Βουλή με Κωνσταντόπουλου: Διεκόπη η συνεδρίαση – Στην Επιτροπή Δεοντολογίας τα πρακτικά

Στη Βουλή σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση σήμερα 13/3 ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Μαρκόπουλο και Μακάριο Λαζαρίδη, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ολομέλειας για την σύμβαση με την Chevron.

Μετά το επεισόδιο, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε ότι τα πρακτικά της συνεδρίασης θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας για περαιτέρω εξέταση.

Η ένταση ξεκίνησε όταν η κ. Κωνσταντοπούλου, στο πλαίσιο της ομιλίας της, άσκησε κριτική στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας. Αναφέρθηκε ειδικότερα στον υπουργό Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας παλαιότερες υποθέσεις και πολιτικές εξελίξεις που αφορούν την παρουσία του σε κυβερνητικές θέσεις. «Έχουμε δύο εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, τον κ. Σταύρο Παπασταύρου, που ήταν βασικός εμπλεκόμενος στη λίστα Λαγκάρντ, που πήρατε τη θέση, έχοντας και επιχειρηματική δραστηριοποίηση με τη σύζυγο του πρωθυπουργού, ακόμα και στην περίοδο που εμφανιζόντουσαν σε διάσταση οι δύο. Πήρατε τη θέση του εξωκοινοβουλευτικού επιτελούς υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, από την οποία εκδιωχθήκατε την περίοδο της πρότασης μομφής, με την αιτίαση ότι ήσασταν εσείς και έτερος κύριος εξαπτέρυγος, ο κ. Μπρατάκος, στο σπίτι μεγαλοεπιχειρηματία της ενημέρωσης, για την ονομαστική του εορτή στην 25η Μαρτίου, όπου φέρεστε να πήγατε με συνοδευτικό μήνυμα της κυρίας Μαρέβας Μητσοτάκη που έλεγε “άκου τους υπουργούς”. Καρατομηθήκατε και μάλιστα έγινε αυτό διαρκούσης της συζήτησης της πρότασης μομφής, το 2024, χωρίς να ανακοινωθεί στη Βουλή», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε ότι αφότου ο Σταύρος Παπασταύρου «επαναφέρθηκε» στο υπουργείο Περιβάλλοντος, «βοά ο τόπος ότι κάνει μπίζνες στο πεδίο της ενέργειας, με πάρα πολλές επαφές με τον αμερικανικό παράγοντα».

Παράλληλα έκανε αναφορά και στον υφυπουργό Νίκο Τσάφο, εκφράζοντας τη θέση ότι δεν θα έπρεπε να κατέχει τη συγκεκριμένη θέση, επικαλούμενη δηλώσεις του για το Κυπριακό.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της υπήρξαν παρεμβάσεις από έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που οδήγησε σε έντονη λεκτική αντιπαράθεση, κυρίως με τον κ. Μαρκόπουλο. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν βαριές προσωπικές αιχμές, με αποτέλεσμα να διαταραχθεί η ομαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης. «'Αιντε, κύριε Μαρκόπουλε, να μην πείτε ούτε στους δασκάλους του παιδιού σας, που πήγατε και τραμπουκίσατε, όπως διαβάσαμε. Βουλευτής που πηγαίνει και τραμπουκίζει εκπαιδευτικούς!», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου. «Πήγαινε να υπερασπιστείς κανέναν βιαστή! Τους υπαλλήλους σου τους πληρώνεις;», ακούστηκε από το έδρανο ο κ. Μαρκόπουλος. «Οι φασίστες, όπως ο συγκεκριμένος, με αυτό τον τρόπο έχουνε μάθει να χυδαιολογούν και να σπιλώνουν, την ώρα που τους έχουν στο χέρι συμφέροντα για τα οποία περιφέρονται! Τα τσιράκια και οι κονδυλοφόροι», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνέχισε, απευθυνόμενη στον κ. Μαρκόπουλο: «Πηγαίνετε στη Νίκαια να τραμπουκίζετε γιατρούς, με έναν στρατό από ΜΑΤ!».

Τη συγκεκριμένη στιγμή καθήκοντα προεδρεύουσας ασκούσε η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη, η οποία επενέβη επανειλημμένα ζητώντας να σταματήσουν οι διακοπές και οι χαρακτηρισμοί, προκειμένου να συνεχιστεί η συζήτηση.

Στη συνέχεια η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα της επικαιρότητας, όπως το θέμα του επαναπατρισμού της κόρης του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και στην υπόθεση των υποκλοπών, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για υπόθεση κατασκοπείας που, όπως είπε, πρέπει να διερευνηθεί πλήρως.

Επιπλέον έκανε λόγο για πιέσεις και αντιπαραθέσεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ άσκησε κριτική και στη σύμβαση με την Chevron, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει όρους που, κατά την άποψή της, δεν διασφαλίζουν επαρκώς τα συμφέροντα της χώρας.

Μετά την ομιλία της, τον λόγο επί προσωπικού ζήτησε ο κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για ακραίο και προσβλητικό λόγο, απορρίπτοντας τις κατηγορίες που διατύπωσε. Στο ίδιο πνεύμα τοποθετήθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, κ. Λαζαρίδης, ο οποίος υπερασπίστηκε τον κ. Παπασταύρου, σημειώνοντας ότι έχει αθωωθεί από τη Δικαιοσύνη για τις υποθέσεις που του είχαν αποδοθεί.

«Εκβιάζει ο Βορίδης, τον εκβιάζει πίσω ο Μητσοτάκης δια του Βάρρα»

Παράλληλα, κατήγγειλε όργιο εκβιασμών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Εκβιάζει ο Βορίδης, τον εκβιάζει πίσω ο Μητσοτάκης δια του Βάρρα και αποδεικνύεται ότι από το 2020 υπάρχει έγγραφο πρωτοκολλημένο για την εκτίναξη των ζώων στην Κρήτη, αλλά δεν το είδε, λέει, ο κ. Βορίδης, γιατί ήταν απασχολημένος να υποδέχεται τον φραπέ και τον χασάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά για να τονίσει πως «αυτές οι πρακτικές μαφίας, θα τελειώσουν, ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση».





Αναφερόμενη στη σύμβαση με τη Chevron, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι «είναι άκυρη», την υπογράφουν άνθρωποι «άσχετοι», είναι ένα «κατάπτυστο πόνημα εκχώρησης δικαιωμάτων», που περιλαμβάνει ρήτρες για το δικαίωμα του μισθωτή να προβαίνει σε ενέργειες εκτός προγράμματος και απλώς να ενημερώνει, χωρίς να απαιτείται συναίνεση. «Έτσι διαφυλάσσετε τα συμφέροντα της χώρας; Ούτε δυάρι να νοικιάζατε σε οποιαδήποτε περιοχή δεν θα είχε τόσο λεόντειες ρήτρες», σχολίασε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Κωνσταντοπούλου: Είναι θλιβερό για τον κ. Μητσοτάκη να τον εκπροσωπούν ένας Λαζαρίδης και ένας Μαρκόπουλος

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω, με νέα ανταλλαγή προσωπικών χαρακτηρισμών μεταξύ των εμπλεκομένων, αφού μεταξύ άλλων ο κ. Μαρκόπουλος χαρακτήρισε «χυδαία» την Ζωή Κωνσταντοπούλου, γεγονός που οδήγησε την κ. Γεροβασίλη να διακόψει προσωρινά τη συνεδρίαση προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.

Είναι θλιβερό για τον κ. Μητσοτάκη που κατήντησε, να τον εκπροσωπούν ένας Λαζαρίδης και ένας Μαρκόπουλος. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος της “Ελεύθερης Ώρας”, ο Λαζαρίδης που ταυτόχρονα ήταν και συντάκτης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, χαριεντιζόμενος με τον υπουργό Τσοχατζόπουλο», είπε η κ. Κωνσταντοπούλου και πρόσθεσε ότι ο κ. Λαζαρίδης, ως συντάκτης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν πήρε ποτέ είδηση τις μίζες στα εξοπλιστικά γιατί «η μάσα είναι διαδεδομένη ενασχόληση».

«Η λέξη γυναικόπαιδα κύριε γυμνοσάλιαγκα, είναι ανεπίτρεπτα σεξιστική έκφραση», συνέχισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, παρά τη σύσταση της προεδρεύουσας Όλγας Γεροβασίλη να σταματήσουν οι χαρακτηρισμοί που πυροδοτούν την ένταση και να σταματήσει η «βεντέτα». Όμως η κ. Κωνσταντοπούλου επέμεινε, λέγοντας ότι ο κ. Λαζαρίδης έκανε χρήση της λέξης γυναικόπαιδα, όταν κλήθηκε να απαντήσει αν είναι μισθοδοτούμενες, η γυναίκα και η κόρη του, από εταιρείες συνδεδεμένες με την «Ομάδα Αλήθειας».

Χαρακτήρισε επίσης μίσθαρνους κονδυλοφόρους και τον κ. Λαζαρίδη και τον κ. Μαρκόπουλο. «Ναι, κάντε μήνυση κ. Μαρκόπουλε. Θα έχετε να αντιμετωπίσετε πολλές περισσότερες. Διαπρέψατε εξάλλου και στην εξεταστική επιτροπή για το έγκλημα των Τεμπών, διαπρέψατε και όταν παρουσιάζατε ως πρόσωπο της χρονιάς, το 2013, τον Μιχαλολιάκο. Διαπρέψατε όταν κατασχέθηκε σχέδιο άρθρου σας, του Φρουζή που διόρθωνε τα άρθρα σας. Και βέβαια είστε σε άμεση συναλλαγή με ένα πρόσωπο, την Πολύζου, η οποία κατάφερε και να ενθυλακώσει 40.000 ευρώ σε πέντε μήνες, με ανύπαρκτη εταιρεία, και επικαλείται εσάς, και ζητά ακόμα περισσότερα. Τέτοιοι είστε». Η κ. Κωνσταντοπούλου επέμεινε ότι και ο κ. Μαρκόπουλος όπως και ο κ. Γεωργιάδης είναι «φασίστες», και ότι «πήγε να τραμπουκίσει γιατρούς στη Νίκαια», μαζί με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Μετά την επανέναρξη, ο πρόεδρος της Νέα Αριστερά Αλέξης Χαρίτσης σχολίασε ότι το επεισόδιο δεν τιμά το κοινοβούλιο και απομακρύνει τη συζήτηση από τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία.

Τελικά, παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης δήλωσε ότι δεν προτίθεται να αποδώσει ευθύνες εκείνη τη στιγμή, αλλά ότι τα πρακτικά της συνεδρίασης θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Υπενθύμισε επίσης ότι την ώρα της αντιπαράθεσης βρίσκονταν μαθητές στα θεωρεία της Βουλής, καλώντας όλους τους βουλευτές να αναλογιστούν τη στάση τους.