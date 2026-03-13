Ο Χέγκσεθ υποβαθμίζει τις ανησυχίες για τα Στενά του Ορμούζ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγσκεθ υποβάθμισε την Παρασκευή (13/3) τις ανησυχίες ότι το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ λόγω του πολέμου με το Ιράν — που έχει εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου — θα συνεχίσει να αποτελεί πρόβλημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κόσμο για πολύ ακόμη.

«Το αντιμετωπίζουμε ήδη και δεν χρειάζεται να ανησυχούμε», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε ενημέρωση Τύπου στο Πεντάγωνο.

Ο Χέγκσεθ επέκρινε δημοσιογραφικά ρεπορτάζ που υποστήριζαν ότι ο αμερικανικός στρατός δεν είχε σχέδιο για το πώς θα άνοιγε ξανά τα Στενά του Ορμούζ πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.

«Είχαμε σχεδιάσει για αυτό. Το είχαμε προβλέψει», είπε ο Χέγκσεθ σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε γιατί το Πεντάγωνο δεν είχε προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο να διακοπεί η ναυσιπλοΐα στα στενά.

«Τελικά θέλουμε να το κάνουμε σταδιακά, με τρόπο που να έχει το μεγαλύτερο νόημα για τους στόχους που επιδιώκουμε».

Ωστόσο, ούτε ο Χέγκσεθ ούτε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, Νταν Κέιν, εξήγησαν πώς ακριβώς οι ΗΠΑ θα άνοιγαν ξανά το πέρασμα για τα πετρελαιοφόρα και τα άλλα πλοία.

Το πρωί της Πέμπτης, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε στο CNBC ότι το αμερικανικό ναυτικό δεν είναι ακόμη έτοιμο να συνοδεύει πετρελαιοφόρα μέσω των Στενών. Λίγες ώρες αργότερα, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο Sky News ότι το Αμερικανικό Ναυτικό — ενδεχομένως μαζί με μια διεθνή συμμαχία — θα αρχίσει να συνοδεύει πλοία «μόλις αυτό καταστεί στρατιωτικά εφικτό».

Όταν ρωτήθηκε πόσο σύντομα θα ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα, ο Χέγκσεθ απάντησε:

«Το μόνο που εμποδίζει τη διέλευση αυτή τη στιγμή είναι ότι το Ιράν πυροβολεί εναντίον πλοίων».

«Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε αυτό το στενό να παραμείνει πεδίο αμφισβήτησης ή να σταματήσει η ροή αγαθών», πρόσθεσε.

Ο Κέιν όαν ρωτήθηκε για την απομάκρυνση ναρκών που έχει τοποθετήσει το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε:

«Διαθέτουμε μια σειρά επιλογών για την αντιμετώπιση πολλών διαφορετικών προβλημάτων».

Η αοριστία των Χέγκσεθ και Κέιν — τόσο ως προς τις λεπτομέρειες ενός πιθανού σχεδίου για το άνοιγμα των Στενών όσο και ως προς το χρονοδιάγραμμα — έρχεται τη στιγμή που η RBC Capital Markets ανέφερε σε σημείωμά της την Παρασκευή ότι:

«Υπάρχει σημαντικός σκεπτικισμός ότι μια ισχυρή υπηρεσία συνοδείας δεξαμενόπλοιων από το αμερικανικό ναυτικό θα λειτουργήσει σύντομα, λόγω περιορισμών δυναμικότητας αλλά και επειδή οι ενισχυμένες στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν θα αποτελέσουν μεγαλύτερη πρόκληση απ’ ό,τι αντιμετώπισαν οι ΗΠΑ κατά τους λεγόμενους «πολέμους των δεξαμενών της δεκαετίας του 1980».

Η ίδια ανάλυση σημείωσε επίσης ότι ένα πρόγραμμα ασφάλισης ύψους 20 δισ. δολαρίων που προωθεί η U.S. International Development Finance Corporation για να ενθαρρύνει τα πετρελαιοφόρα και άλλα εμπορικά πλοία να περάσουν από τα στενά «δεν προκαλεί ιδιαίτερο ενθουσιασμό», καθώς καλύπτει μόνο τα περίπου 22 μίλια των θαλάσσιων διαύλων μέσα στα Στενά και όχι τα γύρω ύδατα, ενώ δεν παρέχει κάλυψη για απώλειες ζωής ή περιβαλλοντικές ζημιές.

«Πάνω απ’ όλα, μας κάνει εντύπωση ότι αρκετοί αναλυτές ασφάλειας με έδρα την Ουάσινγκτον φαίνεται να εργάζονται με χρονοδιαγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας από αυτά που υποθέτουν οι συμμετέχοντες στις αγορές εκτός της πρωτεύουσας», έγραψε η Helima Croft, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής εμπορευμάτων και έρευνας για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική στην RBC.