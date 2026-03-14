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ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να εισπράξει $10 δισ. από τη συμφωνία για το TikTok
Ειδήσεις
21:57 - 14 Μαρ 2026

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να εισπράξει $10 δισ. από τη συμφωνία για το TikTok

Reporter.gr Newsroom
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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να λάβει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές στο πλαίσιο της συμφωνίας για τη δημιουργία μιας αμερικανικά ελεγχόμενης εκδοχής του TikTok. Το ποσό θεωρείται από την αμερικανική πλευρά ως ένα είδος «τέλους συναλλαγής» για τη μεσολάβηση στη συμφωνία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της The Wall Street Journal, τα χρήματα θα καταβληθούν από επενδυτές που ανέλαβαν τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της πλατφόρμας στις ΗΠΑ από την κινεζική μητρική εταιρεία ByteDance.

Μεταξύ των επενδυτών που συμμετέχουν στο νέο σχήμα βρίσκονται η Oracle, η επενδυτική εταιρεία MGX με έδρα τα ΗΑΕ, καθώς και η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake. Οι συγκεκριμένοι επενδυτές, μαζί με άλλους υποστηρικτές της συμφωνίας, κατέβαλαν ήδη 2,5 δισ. δολάρια στο αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών κατά την ολοκλήρωση της συμφωνίας τον Ιανουάριο, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν επιπλέον πληρωμές έως ότου το συνολικό ποσό φτάσει τα 10 δισ. δολάρια.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν μια «τεράστια προμήθεια», επειδή συνέβαλαν καθοριστικά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Τον Σεπτέμβριο υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που ενέκρινε τη συμφωνία, σε μια περίοδο κατά την οποία υπήρχαν έντονες ανησυχίες, τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικανούς, ότι η κινεζική ιδιοκτησία της πλατφόρμας αποτελούσε πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, λόγω της μεγάλης δημοτικότητάς της μεταξύ των Αμερικανών χρηστών.

«Ανήκει πλέον σε Αμερικανούς – και μάλιστα πολύ εξελιγμένους Αμερικανούς», είχε δηλώσει ο Τραμπ κατά την υπογραφή του διατάγματος, προσθέτοντας ότι η εφαρμογή θα λειτουργεί υπό αμερικανική διαχείριση σε όλα τα επίπεδα.

Η πρακτική μιας κυβέρνησης να λαμβάνει οικονομικό όφελος από συμφωνία μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών θεωρείται εξαιρετικά σπάνια. Το ποσό των 10 δισ. δολαρίων μάλιστα φαίνεται να υπερβαίνει κατά πολύ το συνηθισμένο ποσοστό περίπου 1% που λαμβάνουν οι επενδυτικοί τραπεζίτες σε ανάλογες συμφωνίες.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντ Βανς ανέφερε ότι η αξία της αμερικανικής εκδοχής του TikTok υπολογίζεται περίπου στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που σημαίνει ότι το ποσό που εισπράττει η κυβέρνηση αντιστοιχεί σχεδόν στο 70% της συνολικής αξίας της συμφωνίας.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, το TikTok θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο οι επενδυτές θα πρέπει να μοιράζονται τα κέρδη με την ByteDance.

Η συγκεκριμένη διευθέτηση αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της ασυνήθιστης εμπλοκής της κυβέρνησης Τραμπ στον ιδιωτικό τομέα. Στο παρελθόν η κυβέρνηση είχε επίσης αποκτήσει συμμετοχές σε εταιρείες όπως η Intel και η USA Rare Earth, που δραστηριοποιείται στην εξόρυξη κρίσιμων ορυκτών.

Παράλληλα, ο ίδιος ο Τραμπ προχώρησε πρόσφατα στη δημιουργία του δικού του κρυπτονομίσματος, ενώ επενδυτές που συμμετέχουν στο εγχείρημα φέρεται να έλαβαν προσφορά για «εγγυημένη άμεση πρόσβαση» στον πρόεδρο έναντι 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Atlantic, ο προσωπικός αριθμός τηλεφώνου του Τραμπ φέρεται να διακινείται σε διευθύνοντες συμβούλους και επενδυτές κρυπτονομισμάτων, ενώ δημοσιογράφοι τον ανταλλάσσουν με αριθμούς τηλεφώνου άλλων παγκόσμιων ηγετών.

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