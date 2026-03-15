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Πάπας Λέων: Απηύθυνε έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός καταδικάζοντας την «αποτρόπαιη βία»
Ειδήσεις
18:29 - 15 Μαρ 2026

Πάπας Λέων: Απηύθυνε έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός καταδικάζοντας την «αποτρόπαιη βία»

Reporter.gr Newsroom
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Ο πάπας Λέων απηύθυνε σήμερα (15/3) έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός στη σύγκρουση στο Ιράν, η οποία συνεχίζει να κλιμακώνεται, εκφράζοντας βαθιά θλίψη για την «αποτρόπαια βία» που, όπως ανέφερε, έχει οδηγήσει στον θάνατο χιλιάδων αμάχων.

Καθώς ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα, ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας προειδοποίησε ότι η συνέχιση της βίας δεν πρόκειται να οδηγήσει στη δικαιοσύνη, τη σταθερότητα και την ειρήνη που επιθυμούν οι λαοί της περιοχής.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας προσευχής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, τόνισε ότι για περισσότερες από δύο εβδομάδες οι λαοί της Μέσης Ανατολής βιώνουν τις οδυνηρές συνέπειες του πολέμου. Απευθυνόμενος στους υπεύθυνους της σύγκρουσης, κάλεσε, όπως είπε, εξ ονόματος των χριστιανών της περιοχής αλλά και όλων των ανθρώπων καλής θέλησης, να προχωρήσουν άμεσα σε εκεχειρία.

Ο πάπας υπογράμμισε ότι χιλιάδες αθώοι πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πολλοί ακόμη έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του σε όσους θρηνούν την απώλεια αγαπημένων προσώπων εξαιτίας των επιθέσεων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην κατάσταση στον Λίβανο, όπου η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ προκαλεί έντονη ανησυχία. Όπως σημείωσε, ελπίζει να ανοίξουν δίαυλοι διαλόγου που θα βοηθήσουν τις αρχές της χώρας να προωθήσουν βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση της σοβαρής κρίσης, προς όφελος ολόκληρου του λιβανικού λαού.

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