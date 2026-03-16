ifo: «Ανάσα» αισιοδοξίας στην οικιστική κατασκευή στη Γερμανία, επιμένουν όμως τα προβλήματα στη ζήτηση

Το κλίμα στον κλάδο της οικιστικής κατασκευής στη Γερμανία συνεχίζει να βελτιώνεται, καθώς ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος αυξήθηκε από τις -20,8 μονάδες τον Ιανουάριο στις -17,6 μονάδες τον Φεβρουάριο. Οι εταιρείες εμφανίζονται πιο αισιόδοξες σχετικά με την τρέχουσα κατάστασή τους, ενώ είναι αισθητά λιγότερο απαισιόδοξες ως προς τις προσδοκίες τους για το μέλλον.

«Παρότι το κλίμα έχει βελτιωθεί, ο κλάδος δεν έχει ακόμη βγει από τη δύσκολη κατάσταση», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής των ερευνών στο Ifo Institute.

«Μέχρι στιγμής υπάρχουν λίγες ενδείξεις ανάκαμψης στα βιβλία παραγγελιών».

Μια πιο προσεκτική ματιά στη ζήτηση δείχνει ότι ο κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα. Αν και το ποσοστό των εταιρειών οικιστικής κατασκευής που δηλώνουν ότι έχουν πολύ λίγες παραγγελίες μειώθηκε ελαφρώς τον Φεβρουάριο -από 49,8% σε 48,0%- την ίδια στιγμή καταγράφηκε μικρή αύξηση στις ακυρώσεις έργων. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των εταιρειών που ανέφεραν ακυρωμένα κατασκευαστικά έργα αυξήθηκε από 11,1% σε 11,3%.

«Η κατάσταση με τις παραγγελίες παραμένει μη ικανοποιητική για πολλές επιχειρήσεις, παρότι διαφαίνονται οι πρώτες μικρές βελτιώσεις», σημείωσε ο Wohlrabe.