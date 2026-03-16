ifo: «Ανάσα» αισιοδοξίας στην οικιστική κατασκευή στη Γερμανία, επιμένουν όμως τα προβλήματα στη ζήτηση

«Παρότι το κλίμα έχει βελτιωθεί, ο κλάδος δεν έχει ακόμη βγει από τη δύσκολη κατάσταση», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής των ερευνών στο Ifo Institute.
«Μέχρι στιγμής υπάρχουν λίγες ενδείξεις ανάκαμψης στα βιβλία παραγγελιών».
Μια πιο προσεκτική ματιά στη ζήτηση δείχνει ότι ο κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα. Αν και το ποσοστό των εταιρειών οικιστικής κατασκευής που δηλώνουν ότι έχουν πολύ λίγες παραγγελίες μειώθηκε ελαφρώς τον Φεβρουάριο -από 49,8% σε 48,0%- την ίδια στιγμή καταγράφηκε μικρή αύξηση στις ακυρώσεις έργων. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των εταιρειών που ανέφεραν ακυρωμένα κατασκευαστικά έργα αυξήθηκε από 11,1% σε 11,3%.
«Η κατάσταση με τις παραγγελίες παραμένει μη ικανοποιητική για πολλές επιχειρήσεις, παρότι διαφαίνονται οι πρώτες μικρές βελτιώσεις», σημείωσε ο Wohlrabe.